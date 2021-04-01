«Чтобы быть начеку»: в Кремле объяснили перемещение войск

В Кремле подчеркнули, что Россия перемещает свои войска на своей территории так, как считает нужным. Этот процесс, как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, никому не угрожает и никого не должен волновать.

«Российская Федерация предпринимает необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей», — отметил он, добавив, что «по периметру рубежей России идет повышенная активность вооруженных сил стран НАТО, других объединений, отдельных стран». «Это все обязывает к тому, чтобы быть начеку», — констатировал он.

Таким образом Песков прокомментировал высказывания украинских военных о том, что Россия якобы наращивает военные силы вдоль границы.

«Что касается участия российских войск в вооруженном конфликте на территории Украины, российские войска никогда не принимали в нем участие и не принимают», — добавил Дмитрий Песков

Пресс-секретарь Владимира Путина уточнил, что «это является внутриукраинским конфликтом». «И мы, и европейские страны, все страны мира не хотели бы, чтобы гражданская война на Украине в результате провокаций и провокационных действий вооруженных сил Украины снова воспламенилась», — сказал он, имея в виду ситуацию в Донбассе.

Также в соцсетях появились видео перемещения колонны российской военной техники, в том числе и по железнодорожной ветке Крымского моста. В ответ на это начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) полковник Вадим Астафьев отметил в комментарии РИА «Новости», что переброска машин, артиллерийских установок, бронетранспортеров проводилась в рамках учений.

«Контрольная проверка войск ЮВО за зимний период проводится по ранее утвержденному плану подготовки войск на 30 общевойсковых полигонах, в том числе в Волгоградской и Ростовской областях, а также в Крыму», — заявил военный.

По словам Астафьева, проверка войск призвана повысить уровень боевой и оперативной подготовки войск и сил Южного военного округа. Кроме того, маневры направлены на совершенствование форм и способов проведения учений, занятий и тренировок с учетом складывающейся обстановки в границах ответственности.

Глава Украины Владимир Зеленский в ответ на учения обвинил Россию в «игре мускулами». Об этом он написал на своей странице в Facebook: «Игра мускулами в формате военных учений и возможных провокаций вдоль границы — традиционный случай России». По его мнению, Москва якобы создает атмосферу давления на переговорах по Донбассу. При этом Зеленский предупредил, что Украина готова к любым провокациям.

Ранее главное управление разведки министерства обороны Украины заявило, что РФ якобы планирует расширить свое военное присутствие в Донбассе.

В ведомстве сообщили, что Россия «завершает подготовку комплекса мероприятий», которые, по версии Киева, направлены на побуждение Украины дать «военный ответ на враждебные действия оккупантов на линии соприкосновения сторон на востоке Украины».

«Мероприятия», о которых заявили украинские разведчики, также направлены на «расширение российского военного присутствия на территории так называемых ДНР и ЛНР за счет введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ».

«Кроме того, не исключается попытка продвижения российских оккупационных войск вглубь территории Украины», — приводит РИА «Новости» заявление управления разведки украинского минобороны.

Россия при этом неоднократно заявляла, что слова украинской стороны о присутствии военных РФ в Донбассе бездоказательны — никто так и не привел конкретных фактов.

Во вторник, 30 марта, главнокомандующий украинскими ВС Руслан Хомчак заявил, что Россия постепенно наращивает войска у границы с Украиной. Это, по его словам, создает угрозу военной безопасности страны.

В Пентагоне в ответ на это сказали, что США обсуждают эту ситуацию с союзниками по НАТО.

Вместе с тем в Верховной раде считают, что НАТО не станет принимать участия в военных действиях в Донбассе на стороне Украины, если там обострится ситуация.

«Если сегодня начнется большая конфронтация на Донбассе в масштабе сопоставимом 2015 года... Я не знаю, как будут вестись переговоры, какие решения будут приниматься, но я могу точно сказать — НАТО воевать не будет», — сказал депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин.