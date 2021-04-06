Санкции за С-400: как США давят на Турцию

Госдепартамент США ввел санкции против турецкого Агентства по оборонной промышленности (SSB) и четырех его чиновников из-за использования Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400.

Санкции, информация о которых будет опубликована в Федеральном реестре США в среду, 7 апреля, вводятся персонально против президента SSB Исмаила Демира, его заместителя Фарука Йигита, начальника Управления противовоздушной обороны и космического пространства Серхата Генцоглу и руководителя программы регионального управления систем ПВО Мустафы Альпера Дениза.

Согласно объявлению американской стороны, SSB «сознательно участвовало в крупной сделке с лицом, которое является сотрудником оборонного или разведывательного секторов Российской Федерации, действует в ее интересах или от ее имени».

Вашингтон считает, что «российские С-400 несовместимы с оборудованием НАТО, угрожают безопасности технологий Альянса и несовместимы с обязательствами Турции как союзника США по НАТО».

В задачи SSB входят реорганизация национальной промышленности, привлечение иностранного капитала и технологий, планирование производства современного оружия, обеспечение потребностей национальной разведки и другие.

Две недели назад министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что покупка Анкарой российских средств ПВО «осуществлена» и назад дороги нет. Вместо этого, по словам главы МИД Турции, союзникам по НАТО нужна дорожная карта для обсуждения путей разрешения разногласий.

Со своей стороны, американский дипломат призвал Турцию не оставлять российскую систему ПВО С-400, говорилось в заявлении Госдепа по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств двух стран.

При этом Анкара готова расширять сотрудничество с Москвой. В прошлом месяце президент SSB Исмаил Демир сообщил, что Турция может приобрести второй полк С-400, передавал телеканал NTV. По его словам,

Турция не ощутила прямого негативного эффекта от санкций США.

«Посмотрим, как будет действовать CAATSA (закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций»), но на данный момент каких-либо четких последствий нет, мы подождем», — сказал Демир.

Договор между Москвой и Анкарой на поставку С-400 был заключен в декабре 2017 года. Это стало крупнейшим контрактом России со страной-членом НАТО.

Всего РФ поставила в Турцию четыре дивизиона ЗРК на сумму около $2,5 млрд. 55% стоимости покрыл российский кредит, пояснял газете «Коммерсант» генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Сделка вызвала раскол между Турцией и ее партнерами по Североатлантическому альянсу. Представители НАТО выразили обеспокоенность тем, что Турция поставит под угрозу безопасность альянса, если подключит С-400 к объединенным системам.

В НАТО указали, что российская система будет использовать сеть с конфиденциальными данными членов объединения. Также в Североатлантическом альянсе подозревают, что российские системы могут собирать информацию о новейшем оружии военно-политического блока, в том числе об истребителях F-35.

После этого Вашингтон вывел Турцию из проекта по производству F-35. Анкара в ответ наняла вашингтонскую юридическую фирму Arnold & Porter для «стратегического консультирования и разъяснительной работы» с властями США по поводу контракта по самолетам.

Анкара заявила, что ее исключение из программы было несправедливым, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на позитивные сдвиги при новом президенте США Джо Байдене.

В свою очередь, официальный представитель президента Турции Ибрагим Калин рассказывал, что договор с Москвой о покупке С-400 был подписан за четыре месяца до вступления в силу закона CAATSA, а закон обратной силы не имеет.

«Мы объяснили это нашим американским коллегам. Мы подписали соглашение по С-400 примерно за 4 месяца до санкций CAATSA. С юридической точки зрения то, что они говорят, неправильно», — указывал Калин.

С-400 — оборонительное оружие, его нельзя использовать в наступательных целях. Система С-400 предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения (в том числе гиперзвуковых). В России была принята на вооружение 28 апреля 2007 года.

Комплекс может поражать аэродинамические цели на дальности до 400 км и тактические баллистические цели на дальности до 60 км, летящие со скоростью до 4,8 км/с: крылатые ракеты, самолеты тактической и стратегической авиации, маневрирующие боеголовки баллистических ракет.

Радар раннего обнаружения обеспечивает дальность контроля на расстоянии до 600 км. Ракеты С-400 могут поражать низколетящие цели на высоте от 5 метров.