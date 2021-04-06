Болгарские читатели предупредили Украину об ужасах войны с РФ

Слова представителя Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексея Аристовича об «отработке войны с Россией» на учениях НАТО Defender Europe 2021 вызвали критику среди читателей болгарской газеты «Факты». Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению комментаторов, Украине не стоит рассчитывать на то, что войска стран Евросоюза и США высадятся на берегах Днепра и спасут ее. Другой комментатор напомнил, что «натовцы пытаются десятилетиями завладеть богатствами России», но это не получилось ни у Наполеона Бонапарта, ни у Адольфа Гитлера – поэтому у альянса тоже не выйдет.

Еще один читатель напомнил, что Россия не позволит вести войну на своей территории.

«Сейчас будет тот же результат — будут биться с Россией до последнего украинца», — отметил один из пользователей.

В ноябре 2020 года в болгарской газете «Факты» вышла статья, в которой со ссылкой на экспертов из Китая утверждается, что Украина неспособна захватить Крым военным путем. ВСУ не располагают ни боевым духом, ни достаточными силами для столь сложной военной операции, говорится в материале.

Союзники Украины на Западе — в частности, ЕС и США — не поддержат эту авантюру. Россия же жестко ответит на любые попытки любого противника отнять у нее свои территории.

В статье также говорится, что население Крыма всегда отождествляло себя с Россией, поэтому отделение полуострова от Украины произошло бы рано или поздно. Комментаторы материала заявили, что любые военные авантюры против России и СССР оканчивались поражением для интервентов.

5 апреля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что украинская армия стала «настоящим щитом» для Европы. Он также добавил, что ВСУ активно сотрудничают с Североатлантическим альянсом «по всем ключевым направлениям военной реформы» и намерены углубить и расширить это сотрудничество.

По словам Хомчака, в 2021 году ВСУ примет участие в 15 многонациональных учениях за пределами Украины и в девяти – на украинской территории. Поздравил НАТО с днем рождения и президент Украины Владимир Зеленский. Он также заявил, что ждет «расширения практического сотрудничества».

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял летом 2019 года, что «даже не хочет думать» об опасности российско-украинской войны, ответив таким образом на призывы на Украине начать войну с Россией.

«Очень надеюсь, что у украинского народа и у украинской власти хватит воли, сил и возможностей остудить те горячие головы, которые призывают к подобной глупости и сумасшедшему сюжету. Когда-то экстремистов на Украине все равно придется останавливать», — сказал Шойгу.

При этом Владимир Зеленский считает, что полномасштабная война с Россией будет ужасна. «Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война», — отмечал он. Однако отказываться от членства в НАТО и конфронтации с РФ Киев не намерен. Более того, генсек альянса Йенс Столтенберг отмечал, что Украина была признана кандидатом на вступление в НАТО, а члены альянса поддерживают ее усилия. Киев должен продолжать реформы, нужные для вступления, подчеркивал он.