«Закрытое небо»: почему идеи США не помогут Украине

Боевая авиация Украины находится в весьма плачевном состоянии. Новые самолеты уже давно не поступали на вооружение Воздушных сил Украины. Имеющийся парк еще советских истребителей уже почти исчерпал свой ресурс, продлевать который все сложнее и сложнее.

Выход из этой ситуации предложил научный сотрудник Института исследований внешней политики Стивен Бланк. В своей статье для сайта аналитического центра Atlantic Council он предложил передать Киеву до ста истребителей F-15, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-2, самолеты-заправщики KC-135, а также высокоточное оружие и системы связи.

В дискуссию с аналитиком вступил журналист издания Forbes Дэвид Экс. По его мнению, предложение Бланка не будет выходом из ситуации.

«Поставка Киеву подержанных американских истребителей для создания бесполетных зон не только не поможет Украине, но и приведет к катастрофе», — пишет он.

По мнению Экса, даже если США передаст все самолеты Украине бесплатно, все равно это потребует огромных затрат, на которые у Киева просто нет средств.

Для переоснащения украинских ВВС с советских самолетов на американские потребуются годы и многомиллиардные расходы на полную перестройку инфраструктуры и переучивание пилотов. Сами самолеты, снимаемые с хранения, нужно привести к боеготовому состоянию, модернизировать, оснастить авиационными средствами поражения и так далее Украина просто не потянет такие расходы, даже если ей придется оплачивать какую-либо их малую часть, считает Дэвид Экс.

Поэтому он предлагает оставить в стороне вопрос с закупкой боевых самолетов, а озадачиться приобретением современных комплексов ПВО, которые смогут «качественно закрыть небо» Украины. По мнению Дэвида Экса, это будет дешевле. А для воздушных операций журналист предлагает закупить беспилотные летательные аппараты и барражирующие боеприпасы.

Попробуем детализировать, во что выльется предложение журналиста Forbes. Для реализации подобного замысла (в части ПВО) потребуются не только зенитные ракетные системы и комплексы (причем средней и большой дальности), но и радиолокационные станции радиотехнических войск, автоматизированные системы обработки радиолокационной информации и управления войсками (оружием).

Многое из этого и в настоящее время есть на Украине. В частности, зенитные ракетные войска Украины имеют на оснащении зенитные ракетные системы средней дальности С-300ПТ/ПС (организация запрещена в России) и «Бук-М1», различные РЛС радиотехнических войск (от П-18 до 79К6 «Пеликан»), АСУ (типа 73Н6 «Байкал-1»). Сразу заметим, что эти средства никак не сопрягаются с аналогичными западными разработками (в плане управления и обработки информации).

Надо прямо сказать, что значительная часть украинского вооружения противовоздушной обороны откровенно устарела и уже не отвечает современным требованиям к ведению противовоздушных боев и сражений.

Да и техническое состояние тех же С-300ПТ/ПС остается неясным, поскольку уже более 30 лет это вооружение находится вне технического сопровождения российского предприятия-изготовителя.

Чтобы создать действенные бесполетные зоны, оружия надо значительно больше, и причем оружия только современного и перспективного — и ЗРС/ЗРК, и средств локации, и АСУ.

К примеру, для того чтобы понять всю сложность этой задачи в целом, рассмотрим только один частный вопрос — переоснащение украинских зенитных ракетных войск на американскую зенитную ракетную систему РАС-3 «Патриот» (а именно эта ЗРС потребуется для создания эффективных бесполетных зон).

Для начала надо сесть за оперативные расчеты и уточнить, сколько всего надо техники. Можно не сомневаться, что на выходе получится весьма значительная цифра. Затем надо приступать к рекогносцировочным работам, подбирать основные и запасные стартовые позиции, осуществлять землеотвод. В густонаселенных районах Украины это, надо прямо сказать, не самая простая задача.

Затем надо отбирать личный состав, комплектовать зенитные ракетные батареи и полки и отправлять их в Соединенные Штаты на переучивание. В дальнейшем всю документацию ЗРС РАС-3 «Патриот» (технические описания, инструкции по эксплуатации, наставления по боевой работе, правила стрельбы) придется переводить на украинский язык.

Если ориентировочно прикинуть, насколько растянется процесс переучивания украинских ракетчиков, получения новой техники, выполнения начальных боевых стрельб, то по самым скромным прикидкам, это составит не менее полугода. Да и то, если заниматься по 12-14 часов в сутки и шесть дней в неделю.

Неясно даже, где будут осуществляться начальные стрельбы, а без них к самостоятельному несению боевого дежурства и боевому применению расчеты допускать нельзя. Полигона, чтобы зенитная ракетная система РАС-3 «Патриот» отстрелялась на предельную дальность, на Украине попросту нет. Это можно будет осуществить либо в учебных центрах на территории США или некоторых стран-союзников по НАТО.

Опять-таки неясно, откуда возьмутся «Патриоты», да еще в количестве, достаточном для создания бесполетных зон на Украине. Тут возможны только два варианта — от промышленности США (а это займет не один год) или из наличия американских войск (но вряд ли Пентагон пойдет на ослабление собственных боевых и оперативных возможностей).

А теперь к зенитным ракетным системам добавляем средства локации и автоматизированные системы управления с теми же проблемами. Безусловно, это задача решаемая, и даже можно не сомневаться, что Украина рано или поздно по этому пути пойдет, но весь вопрос заключается в сроках (сейчас даже не говорим о цене).

Иными словами, «здесь и сейчас» получить бесполетную зону никак не получится. Это годы работы, причем работы весьма напряженной.

В геометрической прогрессии проблемы возрастают при переходе Воздушных сил Украины на летательные аппараты западного производства. Помимо подготовки летного (летно-технического) состава и непосредственного освоения авиатехники, во весь рост встают масштабные проблемы по переоборудованию аэродромов. Требуется практически заново создавать весь авиационный тыл, начиная с аэродромно-эксплуатационных, подразделений, авиационно-технической службы, службы авиационного вооружения, ракет и боеприпасов и заканчивая службой снабжения горючим. И это далеко не полный перечень того, что предстоит сделать Воздушным силам Украины при переходе на стандарты НАТО.

Таким образом, создание бесполетных зон на Украине теоретически возможно. Однако на практике это займет весьма продолжительный срок.