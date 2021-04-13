США перебрасывают войска: Шойгу сообщил о ситуации у границ России

Североатлантический альянс сосредоточит рядом с границами России 40 тыс. военнослужащих и 15 тыс. единиц вооружения и военной техники, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Как он отметил, на данный момент войска Соединенных Штатов перебрасываются из континентальных частей Северной Америки через Атлантику в Европу. «Идет перемещение войск в Европе к российским границам. Основные силы концентрируются в Причерноморье и Балтийском регионе», — констатировал министр.

По его словам, в Польше и странах Балтии усиливаются группировки американских войск, принята и реализуется концепция США «четыре по 30».

Эта концепция предусматривает создание в НАТО 30 мотопехотных батальонов, 30 авиационных эскадрилий, а также наличие 30 боевых кораблей, готовых к применению в течение 30 дней.

Кроме того, как обратил внимание глава военного ведомства, по сравнению с прошлым годом вдвое увеличена интенсивность воздушной разведки и в полтора раза — морской.

«Ежегодно в Европе альянс проводит до 40 крупных мероприятий оперативной подготовки, имеющих явную антироссийскую направленность. Весной этого года объединенные вооруженные силы НАТО начали самое масштабное за последние 30 лет учение Defender Europe 2021», — отметил Шойгу.

По словам министра обороны, в ходе контрольной проверки Россия успешно перебросила на свои западные границы две армии и три соединения ВДВ. Как он отметил на совещании в Североморске, войска отправлены «в районы выполнения учебно-боевых задач». Это сделано в ответ на угрозы со стороны Североатлантического альянса, пояснил глава ведомства. «Реагируя на угрожающую России военную деятельность альянса, мы приняли соответствующие меры», — подчеркнул он.

Как обратил внимание министр, войска продемонстрировали «полную готовность и способность выполнить задачи по обеспечению военной безопасности страны». «В настоящее время данные объединения и соединения задействованы в учениях», — сказал Шойгу.

Контрольную проверку вооруженных сил, в ходе которой войска будут переброшены на учения к западным границам РФ, по словам министра, планируется завершить в течение двух недель.

В Минобороны РФ ранее сообщали, что российские военные в апреле проведут более 4 тыс. учений. «Всего в текущем месяце будет проведено 4048 учений различного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы», — отмечали в военном ведомстве 8 апреля.

В Минобороны тогда сообщили, что контрольная проверка проводится в органах военного управления, соединениях и воинских частях во всех военных округах и на Северном флоте, в том числе в районах крайнего Севера. «Проверкам подвергаются все виды и рода войск Вооруженных Сил», — отмечали в военном ведомстве.

Российские ВС начали контрольную проверку за зимний период обучения 6 апреля. Как сообщали в Минобороны РФ, учения проходят во всех военных округах. В Восточном военном округе, по данным Минобороны, в рамках данных мероприятий проверка проводится комиссией Генерального штаба.

«Основные розыгрыши учебно-боевых действий пройдут на полигонах «Цугол» и «Сергеевский» Восточного военного округа. В остальных военных округах и на Северном флоте контрольные проверки проводятся под руководством командующих войсками», — отмечали в ведомстве.

В ходе селекторного совещания Сергей Шойгу отмечал, что войска вышли на полигоны, чтобы провести тактические, тактико-специальные и двусторонние учения.

«В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил в органах военного управления, соединениях и воинских частях начались контрольные проверки. Требую обеспечить высокое качество контрольных занятий и безопасность при передвижении воинских эшелонов и военной техники», — отмечал министр.

Это происходит на фоне обострения ситуации в Донбассе, которое наблюдается с февраля. В текущем месяце на Украине заявили о стягивании Россией своих сил к границам с ней. В связи с этим поддержку Киеву пообещали в Вашингтоне. При этом в Кремле объяснили, что переброска подразделений российских войск в южные регионы страны связана с решениями руководства страны и не представляет ни для кого угрозы.