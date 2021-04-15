«Можем и России продать»: в Турции рассказали о дронах для Украины

Турция может продавать беспилотники Bayraktar TB2 любым странам – в том числе Украине и России, так Анкара ответила на призыв министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, чтобы страны не подпитывали милитаристские настроения Киева.

Высокопоставленные дипломатические источники издания Turkiye Gazetesi завили, что, «если Россия захочет купить наше вооружение, мы продадим его».

Дипломаты указали, что не видят различий между странами или частными компаниями, которые хотят покупать продукцию турецкой оборонной промышленности.

«Мы садимся и разговариваем. Если можем договориться об условиях, мы продаем. Наши БПЛА не [продавались для того, чтобы действовать] против России или какой-либо другой страны. С тем, кто хочет их купить, мы совершаем сделку», — пояснили в турецком дипломатическом ведомстве.

Свое заявление Лавров сделал три дня назад по итогам переговоров с египетским коллегой Самехом Шукри, передает РИА «Новости».

«Всем ответственным странам, с которыми мы общаемся, Турция одна из них, настоятельно рекомендуем проанализировать ситуацию, вечные воинствующие заявления киевского режима и предостерегаем их от того, чтобы они подпитывали милитаристские настроения», — пояснил дипломат.

Он напомнил, что поддержка действий украинских силовиков в Донбассе, в том числе и военная, идет вразрез с решением Совета Безопасности ООН, одобрившего минские соглашения, которые Киев не выполняет.

«Мне кажется, уроки должны были быть извлечены в 2014 году. К сожалению, это пока не так.

Это может плохо кончиться, потому что в погоне за восстановлением своего рейтинга нынешний киевский режим вполне может сорваться на безрассудные действия», — допустил глава российского внешнеполитического ведомства.

Украина купила у Турции первые шесть Bayraktar в 2019 году. Соответствующее соглашение подписали украинская государственная компания «Укрспецэкспорт», входящая в состав государственного концерна «Укроборонпром», и турецкая Baykar Makina.

Тогда же заместитель председателя Комитета по обороне и разведке Украины Юрий Мисягин сообщал, что дроны совершили первый полет над Донбассом и обнаружил позиции зенитных ракетных комплексов «Панцирь-С1», С-125 «Нева» и «Тор».

Несколько месяцев спустя тогдашний исполняющий обязанности главы администрации Горловки Иван Приходько сообщил, что украинский беспилотник сбросил гранату на жилой дом в Никитовском районе города. Горловка находится под контролем ДНР. Приходько отметил, что в результате атаки ранение получила 70-летняя женщина.

В начале апреля нынешнего года в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины по жилому сектору поселка Александровское недалеко от города Енакиево Донецкой области погиб ребенок 2016 года рождения.

«Боевики 59-й бригады Вооруженных сил Украины, выполняя преступный приказ, <...> применили беспилотный летательный аппарат, снаряженный самодельным взрывным устройством», — указали в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Кроме того, ранения получила женщина 1954 года рождения, она выжила и была госпитализирована.

Несколько дней спустя состоялся визит президента Украины Владимира Зеленского в Турцию, где украинский лидер встретился с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Одной из тем переговоров стало оборонное сотрудничество сторон

Bayraktar TB2 — ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета. Этот БПЛА с четырьмя ракетами на подвеске может находиться в воздухе более 12 часов, это позволяет вести постоянное дежурство и после выявления целей быстро выдвигаться к передовой для пуска ракет.