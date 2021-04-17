Насилие и политика: почему американцы перестали доверять армии

После терактов 11 сентября и ввода войск в Афганистан и Ирак гордость за американских военных в США и благодарность за их службу испытывали даже люди, выступавшие против участия Соединенных Штатов в этих конфликтах, пишет агентство Bloomberg.

После 2000 года многочисленные опросы показывали, что население доверяет ВС США больше, чем любому другому государственному учреждению или институту — президенту, Верховному суду, Конгрессу.

Но растущая политизация армии, череда скандалов, связанных с сексуальным насилием в Вооруженных силах, роль десятков солдат и ветеранов в захвате Капитолия 6 января и другие факторы пошатнули это доверие.

Согласно опросу Института Рейгана, проведенному в феврале, доверие к Вооруженным силам США упало на 14% с 2018 года — с 70 до 56. Сокращение было значительным независимо от возраста, пола или партийной принадлежности респондентов и соответствует тенденциям, наблюдаемым другими исследователями.

Политика в погонах

Самой серьезной критике на сегодняшний день американские военные подвергаются из-за недавних событий на Капитолийском холме. Демократы говорят, что Пентагон должен сделать больше для искоренения экстремистской идеологии в рядах Вооруженных сил после инцидента 6 января. «В новостях полно примеров военнослужащих, придерживающихся экстремистских убеждений. Также очевидно, что наши военные лидеры не знакомы с символами и языком этих групп ненависти», — заявил член Палаты представителей демократ Адам Смит.

Консерваторы со своей стороны критикуют военную политику, считая ее «полусонной». Ведущий Fox News Такер Карлсон в прошлом месяце назвал презентацию костюма для беременных женщин-солдат «издевательством» и отвлечением от борьбы с Китаем и другими угрозами. Когда военные руководители осудили Карлсона, сенатор-республиканец Тед Круз встал на его сторону, заявив, что офицеры в этом вопросе подавляют инакомыслие.

Социолог Джим Голби, изучающий отношения между гражданскими и военными в Центре новой американской безопасности, говорит, что не может вспомнить время, когда восприятие военных было столь поляризованным.

«Различные части общества смотрят на военных и создают нарративы, которые им не нравятся», — отмечает он.

Экс-президент Дональд Трамп сыграл большую роль в этом процессе политизации. В начале своего президентства Трамп назначал отставных генералов на руководящие должности, в том числе Джима Мэттиса министром обороны и Джона Келли главой администрации Белого дома. Однако вскоре он уже открыто конфликтовал со «своими генералами», отмечает Bloomberg.

При Трампе же военные оказались в центре нескольких политических скандалов, связанных с обсуждением возможности для трансгендеров служить в армии и переименованием военных баз, названных в честь лидеров Конфедерации.

В июне прошлого года, во время протестных акций движения Black Lives Matter, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли прошел маршем по площади Лафайет в Вашингтоне с Трампом для фотосессии у церкви Святого Иоанна. Сотрудники правоохранительных органов в тот день применили слезоточивый газ, чтобы очистить парк от мирных демонстрантов непосредственно перед мероприятием.

Критики, в том числе видные демократы и бывшие высокопоставленные офицеры, заявили, что присутствие Милли фактически дало разрешение военным на политические акции, подрывающие свободу слова и собраний. Сам же Милли позже извинился за свое участие в том мероприятии.

Риторика президента Трампа, особенно в отношении старших офицеров в конце его срока, вероятно, привела к недоверию республиканцев к военным,

говорит социолог Голби.

Насилие и другие проблемы

Еще одна проблема для имиджа американской армии — сообщения о сексуальных домогательствах в рядах вооруженных сил.

Убийство 20-летней Ванессы Гиллен (специалиста Сухопутных войск) в Форт-Худе в Техасе в прошлом году вызвало бурю возмущения. Семья погибшей сообщила, что перед убийством она подвергалась преследованиям. Солдат, подозреваемый в причастности к преступлению, покончил с собой. Сухопутные войска запустили процедуру увольнения или отстранения от должностей 14 руководителей военной базы.

Законодатели настаивают на выводе дел о сексуальных домогательствах за пределы компетенции Пентагона, чему военное ведомство активно сопротивляется.

Министр обороны США Ллойд Остин приказал провести обзор всех действий, которые были предприняты в борьбе с сексуальными домогательствами. А 9 апреля, по прошествии установленного срока и обсуждения проблем, связанных с экстремизмом, Пентагон объявил о планах по борьбе с правонарушениями с помощью новых правил, проверки и обучения.

«Военные по-прежнему являются самым авторитетным институтом в Америке, и мы очень серьезно относимся к этому факту, — сказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. — В то время как гиперпартийность сегодня, безусловно, вызывает беспокойство, мужчины и женщины Министерства обороны сосредоточены на выполнении своих обязанностей по укреплению обороноспособности Соединенных Штатов и всегда заслуживают доверие американского народа».

Военные до сих пор пользуются большей поддержкой, чем большинство институтов в американской жизни.

По данным Gallup, в опросах явное большинство респондентов постоянно заявляют, что доверяют военным, что является редкостью для любого другого государственного учреждения в США.

Тем не менее Голби опасается, что армия может стать похожей на Верховный суд, где республиканцы и демократы будут рассматривать одних высокопоставленных офицеров как «своих», а других — как политических противников.

«Если военные становятся политизированными, становится все более и более вероятным то, что военные могут вмешаться в политику, — говорит Эллиот Акерман, писатель и бывший морской пехотинец, на счету которого пять командировок в Ирак и Афганистан. — И военное вмешательство в политику беспокоит меня больше всего, в какой бы форме оно ни предпринималось».

В России все спокойно

Что касается аналогичных проблем в Российской Федерации, то Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) не так давно провел исследование и определил, как россияне относятся к различным общественным и политическим институтам. Оказалось, что респонденты больше всего поддерживают деятельность Вооруженных сил РФ и РПЦ.

По данным социологов, наиболее высоко россияне оценили деятельность именно Вооруженных сил — 86% опрошенных (негативно высказываются только 6%). Кроме того, респонденты одобрили действия Русской православной церкви — 69%, при этом 16% выразили недовольство ее работой.

Работу правоохранительных органов поддерживает 54% россиян (негативно отзываются — 27,4%). Социологи объясняют высокий уровень доверия данным институтам тем, что они не несут прямую ответственность за решение каждодневных проблем внутри страны, а также не имеют отношения к принятию экономически важных решений.