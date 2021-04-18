Прицел на базу: зачем Россия очищает Лаос от мин

В последнее время сотрудничество России и Лаоса набирает обороты благодаря нескольким ключевым событиям, пишет The Diplomat.

К таковым американское издание относит подписание контракта о военно-техническом сотрудничестве, соглашения о помощи по ремонту и закупкам вертолетов, а также тому, что было охарактеризовано как первые совместные российско-лаосские военные учения «Ларос-2019».

Кроме того, ведутся разговоры о создании оборонных объектов. Еще в 2018 году в российских СМИ всплыли сообщения со ссылкой на соглашение об открытии российского военного объекта, предположительно, во Вьентьяне, состоящего из технического персонала для оказания помощи Лаосу по вопросам сотрудничества в области обороны.

В декабре 2020 года министр обороны Лаоса встретился с российским послом, и в ходе переговоров они обсудили текущие оборонные работы в провинции Сиенгхуанг — именно там ранее проходили военные учения «Ларос-2019». Кроме того, есть сведения о том, что запланировано выделение средств на объект для хранения танков, модернизацию аэропорта и здание офиса министерства обороны России в Лаосе.

Ранее в этом месяце, пишет The Diplomat, появились косвенные доказательства того, что «российско-лаосский оборонный объект находится в разработке». Официальные лица Лаоса подтвердили, что российские войска разминируют и очищают территорию в соответствии с планами строительства нового аэропорта и военного объекта в рамках расширения военной помощи материковой части Юго-Восточной Азии.

Официальные лица Лаоса на условиях анонимности заявили радиостанции «Свободная Азия», что российская команда по разминированию работала с лаосскими коллегами над очисткой территории площадью около 500 гектаров от неразорвавшихся боеприпасов (НРБ) в Лаосской провинции Сиенгхуанг с декабря прошлого года.

Изначально планировалось освободить место для модернизированного аэропорта с двумя зонами, одна — для гражданского использования, а другая — для лаосских и российских военных.

По данным российского Минобороны, военнослужащие Международного противоминного центра ВС РФ выполняли задачи по поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов в районе аэродрома «Тхонгхайхин» (провинция Сиенгхуанг) в Лаосской Народно-Демократической Республике.

Помимо разминирования, российские саперы обучили лаосских военнослужащих работе на переданных средствах поиска взрывоопасных предметов на базе развернутого филиала Центра. За две командировки российского Международного противоминного центра ВС РФ в Лаос очищено более 110 га территории, обнаружено и уничтожено 1180 взрывоопасных предметов. В основном это кассетные суббоеприпасы американских авиационных бомб, сброшенных США на Лаос в ходе войны во Вьетнаме в 1964-1973 годах.

В сообщениях СМИ также утверждается, что Москва и впредь намерена оказать существенную военную помощь Лаосу, в том числе в обучении лаосских военных и использовании российской техники.

При этом Россия и Лаос уже достаточно давно поддерживают тесные отношения в сфере обороны, которые охватывают несколько сфер, включая военное образование, сотрудничество между правоохранительными органами и продажи вооружения и военной техники.

На оснащении Народных вооруженных сил Лаоса состоит значительное количество образцов вооружения и военной техники советского/российского производства. К примеру, Лаос имеет несколько десятков танков Т-72Б1МС, 15 Т-55, 10 ПТ-76, 20 122-мм гаубиц Д-30/М-30, 10 130-мм пушек М-46, 22 МиГ-21, 4 Як-130 (заказано еще 6) и многое другое. Примечательно, что 30 Т-34-85, ранее находившиеся на вооружении лаосской армии, не так давно были переданы в Россию.

Такое развитие событий неудивительно, пишет The Diplomat, учитывая предыдущие разговоры об оборонных объектах и той роли, которую провинция Сиангкхуанг сыграла в военно-техническом сотрудничестве в прошлом между двумя сторонами.

Создание военного объекта могло бы предоставить России пространство в Лаосе, где Москва могла бы постепенно выстраивать новые формы оборонного сотрудничества, и это может касаться и других стран.

Хотя некоторые работы по строительству нового аэропорта, возможно, уже ведутся, один из чиновников провинции сказал радио «Свободная Азия», что фактическое строительство «начнется не так скоро», потому что разминирование местности может занять еще некоторое время.

Никаких конкретных показателей, включая количество персонала и точный тип оборудования, которое будет храниться на объекте, не публиковалось, хотя отношения между Россией и Лаосом в сфере обороны и раньше не были известны своей прозрачностью.

В более общем плане, учитывая, что аналогичные российские инициативы в других регионах Юго-Восточной Азии — будь то объекты оборонной промышленности в Таиланде или продажа оборудования на Филиппины — были разрекламированы, но так и не были реализованы впоследствии, есть причины с осторожностью относиться к этим еще предварительным отчетам.

В соседней Камбодже есть пример с военными объектами Китая, которые строились в частном порядке в течение нескольких месяцев, прежде чем они фактически стали достоянием общественности.

Позиции России на данный момент могут быть довольно далеки от Китая с точки зрения ее партнерских отношений в сфере безопасности в Юго-Восточной Азии, пишет The Diplomat. Москва и Пекин фактически конкурируют в некоторых областях.