«Наращивают военное присутствие»: Шойгу обвинил НАТО в провокациях

Американские военные и НАТО продолжают своими действиями создавать провокационную обстановку в Черноморском регионе — в воздушном пространстве и акватории, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

Как сказал генерал во вторник, 20 апреля, на заседании коллегии Минобороны РФ в Национальном центре управления обороной, «военно-политическая обстановка на юго-западном стратегическом направлении остается сложной», передает ТАСС.

«Это во многом связано с попытками ряда иностранных государств нарастить свое военное присутствие у южных и западных границ России», — пояснил министр.

Нестабильное положение дел также фиксируется в ряде стран Ближневосточного региона и Закавказья, добавил Шойгу.

«Попытки [Североатлантического] альянса противодействовать нормализации [ситуации] вынуждают нас принимать симметричные меры стратегического сдерживания и наращивать боевые возможности войск Южного военного округа», — сказал глава российского Минобороны.

На фоне сложной обстановки в Черном море ВС РФ российские военные проводят маневры. Так, двумя неделями военнослужащие подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии обезвредили ударные беспилотные летательные аппараты (БЛА) условного противника.

«В ходе двустороннего ротного тактического учения и выполнения плановых мероприятий боевой подготовки на прибрежной линии Черного моря военнослужащие российской военной базы отработали действия в составе расчетов станций и комплексов радиоэлектронного подавления и разведки, в том числе современных аппаратных комплексов «Житель» и «Красуха», — сообщили в Минобороны.

Специалисты РЭБ на реальных целях тренировали обнаружение летящих на минимальных и средних высотах дронов условного противника в акватории Черного моря, а затем передавали данные подразделениям ПВО.

«Всего к учениям в рамках контрольной проверки привлечено около 1,5 тыс. военнослужащих базы, задействовано свыше 500 единиц боевой и специальной техники», — пояснили в ведомстве.

В контрольной проверке войск ЮВО участвовали все объединения округа, в том числе корабли Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Накануне стало известно о планах Великобритания отправить в мае в Черное море два боевых корабля. Об этом сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на представителя минобороны Соединенного Королевства.

Речь идет об эсминце противовоздушной обороны и противолодочном фрегате из состава авианосной группы, которая в тот момент будет пребывать в Средиземном море.

При этом истребители-бомбардировщики 5-го поколения F-35B Lightning II и противолодочные вертолеты Merlin будут ждать команды на флагманском корабле группы — авианосце Queen Elizabeth для оказания поддержки военным кораблям в Черном море.

Представитель британского Минобороны заявил, что королевство и его союзники непоколебимы в «поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины».

По замыслу Лондона, пребывание в Черном море британских кораблей должно показать солидарность между союзниками Великобритании по НАТО и Украиной.

В Министерстве иностранных дел России в этой связи заявили, что страны Запада направляют свои военные корабли в Черное море для нагнетания напряженности в регионе, передает РИА «Новости».

«Мы сейчас не считали, не наша задача считать, сколько их (военных кораблей) там находится. Но нагнетание напряженности относится не только к Черному морю, но и в целом ко всем нашим отношениям», — сказал собеседник агентства.