Денег станет меньше: американской пехоте придется умерить аппетиты

Американским военным потенциально придется пересмотреть свои программы модернизации сухопутных войск в связи с потенциальным сокращением бюджета на 2022 финансовый год, заявили в минобороны США. Об этом пишет Defense News.

В связи с этим Сухопутные войска США, возможно, вынужденно замедлят разработку графиков закупок для масштабных усилий по модернизации, которые этот вид Вооруженных сил считает критически важными для сдерживания потенциальных противников США в будущем.

Начальник штаба Сухопутных войск ВС США генерал Джеймс Макконвилл уже сказал, что американские военные не смогут увеличить свой боевой и численный состав, если бюджет останется на прежнем уровне или сократится. По его мнению, более вероятно, что боевые и оперативные возможности СВ США останутся на уровне, аналогичном нынешнему. В настоящее время численность Сухопутных войск составляет около 486 тыс. человек и немногим более миллиона человек в организованном резерве.

В сфере модернизации выделяется шесть приоритетов. Сухопутные войска США хотят иметь: системы высокоточного огня дальнего действия, новые боевые машины пехоты и танки, два новых вертолета, высокопроизводительные автономные транспортные средства и самолеты, прочную и устойчивую сеть, связывающую воедино все на поле боя, многоуровневые и более совершенные системы противовоздушной и противоракетной обороны и еще больше смертоносных образцов оружия для пехотинцев.

В бюджетном запросе президента США Джо Байдена на 2022 финансовый год на финансирование национальной безопасности запрашивается $753 млрд, что на 1,6% больше по сравнению с предыдущим периодом, включая $715 млрд для министерства обороны США.

В то же время, выделение бюджетных средств Пентагону с поправкой на инфляцию не соответствует прогнозируемому администрацией Дональда Трампа запросу на 2022 финансовый год в объеме $722 млрд.

Что касается сроков обнародования бюджетных запросов, то администрация Дональда Трампа опубликовала свой первый бюджетный запрос (на 2018 финансовый год) в конце мая 2017 года. Обычно бюджетный запрос в США публикуется в феврале, хотя из года в год эти даты меняются и сдвигаются.

В последние годы Сухопутные войска США получали бюджет, который позволял им резко повысить боеготовность и начать масштабную кампанию по модернизации вида Вооруженных сил. Согласно некоторым источникам, публикация полного бюджетного запроса, в котором будет раскрыта все расходные статьи, отложена до конца мая.

Таким образом, говорить о том, какие программы в Сухопутных войсках в 2022 году подвергнутся секвестру, пока затруднительно. Вместе с тем, ориентируясь на бюджетные расходы 2021 финансового года, некоторые тенденции приблизительно спрогнозировать можно.

В частности, в сфере ведения боевых действий на сухопутных театрах Закон об ассигнованиях на 2021 финансовый год предполагает развитие системы высокоточного огня дальнего действия и комплексной противовоздушной и противоракетной обороны, включая высокоточные ударные ракеты, гиперзвуковые ракеты, высокоэнергетические лазеры.

В наступившем году военным будет добавлено $47 млн на исследования и испытания беспилотных воздушных систем (C-UAS).

В бюджете также заложено строительство 60 вертолетов UH-60L/M/V Blackhawk, 50 вертолетов AH-64E Apacheи 6 вертолетов MH-47G Ghinook.

В частности, всего на закупку летательных аппаратов (вертолетов, БЛА, сопутствующего оборудования) для Сухопутных войск США бюджетом 2021 года предусматривается выделить $3,219 млрд, на закупку управляемых ракет (M-SHORAD, MSE missile, Hellfire, Javelin, Patriot, ATACMS и др.) — $3,451 млрд, на закупку боевых бронированных машин (Stryker upgrade, Bradley, M109, M1 Abrams tank (mod) и пр.) и другого вооружения для сухопутных войск — $3,840 млрд, на боеприпасы — $2,869 млрд.

Поэтому есть все основания предполагать, что именно с этих расходных статей в будущем году и будет снята часть бюджетных средств.

Но многие в американском экспертном сообществе предсказывают, что Сухопутные войска ВС США поплатятся за амбиции других видов ВС США, и в первую очередь ВМС, где планируется резкое увеличение корабельного состава.

Военное ведомство США и военно-морские силы в настоящее время реализуют масштабные программы в сфере строительства подводного флота — продолжается серийное строительство многоцелевых атомных подводных лодок класса «Вирджиния» и начата программа строительства ракетных подводных крейсеров стратегического назначения класса «Колумбия» (контракт на две единицы будет заключен в этом году). Также строятся крупные надводные корабли, в том числе универсальные десантные корабли типа «Америка» и «Сан Антонио».

Как ранее писала «Газета.Ru», недавно представленный в США так называемый Навигационный план описывает, как ВМС США будут наращивать свою военно-морскую мощь, чтобы контролировать моря и проецировать мощь во всех областях как сейчас, так и в будущем. В документе внимание концентрируется на четырех ключевых областях — создании «опытной команды морских воинов»; повышении боевой готовности ВМС, создание более «смертоносного» флота; создание более крупного гибридного флота, оснащенного в том числе разнообразными беспилотными аппаратами.

Предложенные меры, как полагают в Вашингтоне, необходимы в свете угрозы со стороны Китая и России. Оба этих государства, по американским оценкам, пытаются несправедливо контролировать доступ к ценным морским ресурсам за пределами их родных вод. Оба создали сложные сети датчиков и ракет дальнего действия, чтобы держать под угрозой важные водные пути. И оба превращают постепенные достижения в долгосрочные преимущества — например, милитаризацию спорных объектов в Южно-Китайском море.

Помимо финансовых средств, связанных с другими видами Вооруженных сил США, первый бюджет администрации Джо Байдена еще более осложняется тем фактом, что он должен быть представлен до того, как Пентагон завершит серьезный анализ геополитической и геостратегической обстановки. Кроме того, это произойдет и до того, как Целевая группа по Китаю представит свои выводы, которые помогут министерству обороны США спланировать, что ему нужно, чтобы противостоять угрозам со стороны КНР, которую американские военные считают все более серьезным противником.

О создании соответствующей целевой группы объявил президент США Джо Байден 10 февраля этого года. Глава Белого дома сказал, что эта группа поможет Соединенным Штатам «выиграть конкуренцию будущего» с Китаем.

Что касается корректировок расходов на национальную оборону Соединенных Штатов в 2022 финансовом году, то эти решения, по оценке Defense News, повлияют на бюджеты решительно всех видов Вооруженных сил США. По словам представителя министерства обороны США, составить радикально новый бюджет или план на будущие годы до проведения серьезного анализа Целевой группы по Китаю очень сложно.