Маневры армии и флота: как прошли учения в Крыму

НАТО нарастило военную активность у российских границ, в частности в районе Крыма, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Усиливается разведывательная деятельность, увеличивается интенсивность и масштабы мероприятий оперативной подготовки», — сказал он на совещании в Крыму, где проходили масштабные военные учения.

Министр отметил, что российские военные «внимательно отслеживают переброску войск альянса в район предстоящих учений Defender Europe — 2021». Ожидается, что это будут крупнейшие маневры со времен «холодной войны».

Как и ранее, военные НАТО будут отрабатывать свои навыки в Восточной Европе и регионе Балтии. При этом особое внимание будет уделено странам Юго-Восточной Европы.

Военные мероприятия иностранных государств пройдут в мае-июне этого года в Черногории, Косово и Албании. В них смогут принять участие и местные военнослужащие.

На территории Болгарии и Румынии запланированы учения ПВО, Венгрия будет в качестве тыла.

По словам главы российского Минобороны, «одна из основных коалиционных группировок войск альянса развертывается в Причерноморье». «В настоящее время в греческие порты прибывает вооружение, военная и специальная техника», — отметил Шойгу.

Он также поручил и дальше отслеживать обстановку в районах предстоящих учений. «Быть в готовности к немедленному реагированию в случае ее неблагоприятного развития», — призвал министр.

Пока страны НАТО только ведут подготовку к масштабным военным учениям, российские военные уже провели отработку ответных действий в случае нападения противника. На крымском полигоне Опук свыше 10 тыс. военнослужащих, более 1 тыс. единиц техники, а также 40 боевых кораблей задействованы в межвидовых учениях ВС РФ. Как отмечал ранее Шойгу, наращивание военного присутствия России у своих границ является ответной мерой на действия Североатлантического альянса.

Тактические действия отработали на полигоне и береговые войска Черноморского флота, и часть сил Каспийской флотилии.

Как отметили в российском Министерстве обороны, оперативно-тактическая авиация уничтожала морские цели. Отражением воздушной атаки «противника» занялись дивизионы зенитных ракетных комплексов «Бук-М3» и батареи «Тор-М2».

«Огневую подготовку высадки десанта обеспечили фрегаты Черноморского флота «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» в ходе активной фазы межвидового учения на общевойсковом полигоне Опук в Крыму», — говорится в сообщении ведомства.

С палубы фрегатов были запущены расчеты беспилотных летательных аппаратов, которые обеспечили корректировку огня корабельной артиллерии. Огневой поддержкой также занимались ракетный крейсер «Москва» и малые ракетные корабли. Безопасность прохода десантной группы отработали морские тральщики.

«Для нарушения устойчивости обороны противника и содействия высадке морского десанта в интересах мотострелковых подразделений действовало семь звеньев вертолетов армейской авиации, в том числе транспортно-десантные Ми-8АМТШ «Терминатор» и ударные Ка-52 «Аллигатор», — добавили в Минобороны.

Экипажи катеров Каспийской флотилии (десантных проекта «Серна» и артиллерийских проекта «Шмель») впервые действовали в составе десантной группы и отряда непосредственной огневой поддержки вместе с моряками-черноморцами.

Шойгу сообщил, что с 23 апреля начнется отвод войск Южного и Западного военных округов в пункты постоянной дислокации.

Полигон Опук расположен в 60 км от Феодосии и 40 км от Керчи. Этот полигон позволяет отработать десантирование войск, а также преодоление противодесантной обороны «противника». Кроме того, российские военные могут выполнять учебные стрельбы по береговым целям и применить оперативно-тактическую и армейскую авиацию.

Как отмечал Шойгу в начале апреля, плановые контрольные проверки боеготовности армии, которые проходят во всех военных округах, позволяют оценить результаты зимнего периода обучения.