Отправили на рентген: США приземлили бомбардировщики B-1 на неопределенный срок

На этой неделе ВВС США приостановили эксплуатацию всего парка бомбардировщиков B-1B Lancer из-за проблем в топливной системе. Это происходит уже в третий раз за три последние года, пишет портал Military.com.

Глава Командования глобальных ударов американских ВВС генерал Тим Рэй отдал соответствующий приказ 20 апреля. Распоряжение будет действовать неопределенный срок, до тех пор, пока не будут проведены все необходимые меры по техническому осмотру корпуса топливного фильтра.

В конце текущей недели стало известно, что проблемы с корпусом фильтра топливного насоса были обнаружены еще 8 апреля на базе ВВС Эллсворт в Южной Дакоте. В командовании подтвердили, что из топливного бака B-1 во время руления к месту стоянки была зафиксирована утечка топлива.

«В качестве меры предосторожности командир провел разовые проверки всех самолетов B-1 для решения этой проблемы. После дальнейшего анализа командующий отдал приказ приостановить полеты, поскольку для обеспечения безопасности экипажей необходима более полная проверка», — говорится в заявлении Командования.

При этом утверждается, что воздушные суда вернутся к эксплуатации, когда это будет признано безопасным. График возвращения бомбардировщиков к нормальной работе в настоящий момент неизвестен. В американских ВВС, однако, отметили, что эти события не будут иметь последствий для проведения операций по всему миру — Командование продолжит оказывать поддержку союзникам «в любое время и в любом месте, если потребуется».

Проверка будет включать в себя «разборку корпуса фильтра и осмотр с использование рентгеновского излучения», цитирует Military.com представителя Командования ВВС. После этого, если не будет выявлено дефектов, бомбардировщики вернутся к эксплуатации.

Вместе с тем американские журналисты указывают, что приостановка эксплуатации B-1B в том числе связана с планами сократить активный парк Lancer до 45 единиц, чтобы обеспечить эффективную поддержку наиболее функциональных образцов. Ранее уже стало известно о разрешении Конгресса изъять, использовать в испытательных целях или и вовсе отправить в музеи 17 бомбардировщиков. На сегодняшний день известно о четырех B-1, которые отправили на «кладбище самолетов» на базе ВВС Дэвис-Монтан в штате Аризона.

Таким образом, на сегодняшний день в парке активного использования осталось 57 Lancer — об этом 23 апреля сообщили в пресс-службе ВВС США. Полностью отказаться от использования бомбардировщиков B-1B американские военные планируют к 2036 году.

Примечательно, что еще в сентябре 2020 года генерал Рэй говорил, что восстановление и техническое обслуживание бомбардировщиков этого типа шло с опережением графиков. Однако состояние парка до этого оценивалось как не самое лучшее. Из-за интенсивного использования B-1 более 10 лет на Ближнем Востоке в качестве единственного американского сверхзвукового бомбардировщика с большой полезной нагрузкой флот Lancer неоднократно выходил из строя и требовал обширного обслуживания. А в 2019 году американцы и вовсе признавали, что самолеты выходили из строя быстрее, чем ожидали специалисты.

Вместе с тем, согласно данным СМИ, только в период с 2013 по 2016 годы самолеты налетали почти 47 тыс. часов за границей, и в эти показатели не включены миссии постоянного присутствия бомбардировщиков или более короткие ротации в Европу и в регион Тихого океана.

В 2019 году B-1B уже выходили из эксплуатации. Тогда выявлялась проблема в установке «тормозного парашюта». За год до этого подобная же остановка была вызвана проблемой, связанной с катапультными креслами бомбардировщиков. На устранение этой проблемы в 2018 году ушло три недели.

Тогда череда проблем заставила американских обозревателей говорить, что на ходу оставались лишь «единицы» B-1B. Газета Air Force Times тогда и вовсе писала, что под угрозой находятся возможности Пентагона по нанесению ударов дальней авиацией. Основной причиной возникающих сложностей в эксплуатации тогда называли возраст машин — последняя была произведена более 30 лет назад.

B-1B — сверхзвуковой стратегический бомбардировщик в крылом изменяемой стреловидности. Он является одним из трех типов тяжелых бомбардировщиков ВВС США. Самолет был создан для поражения стратегический целей противника с применением как ядерного, так и обычного оружия. Кроме того, он призван оказывать поддержку силам общего назначения. Эта техника использовалась при операциях ВВС США в Косово, Афганистане, Ираке и Сирии.

Lancer создавался на замену самолету Boeing B-52 в рамках программы AMSA с 1965 года. К тому же, это первый в мире боевой самолет, в конструкции которого были широко реализованы элементы стелс-технологий. Для проведения летных испытаний было построено четыре самолета. Первый полет опытного B-1A состоялся 23 декабря 1974 года, но три года спустя по политическим соображениям было решено прекратить программу. Работы по созданию бомбардировщика были возобновлены после прихода к власти в 1981 году президента Рональда Рейгана. В базовой версии B-1 Lancer эксплуатируется с 1984 года.