Общее небо: зачем России совместная система ПВО с Таджикистаном

«На фоне деградации обстановки в соседнем Афганистане осуществляем планирование совместного отражения возможных угроз, отрабатываем вопросы практического взаимодействия в ходе учений», — сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу Шойгу на переговорах с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо в Душанбе во вторник.

Он, в частности, напомнил, что на прошлой неделе прошли совместные тактические учения подразделений 201-й российской военной базы, дислоцированной на территории республики, и Вооруженных сил Таджикистана.

Шойгу подчеркнул, что у России и Таджикистана общие задачи по обеспечению безопасности и сохранению стабильности в Центрально-Азиатском регионе.

«С учетом этого оказываем поддержку таджикистанской стороне. Уделяем повышенное внимание двустороннему сотрудничеству в области обороны, а также функционированию 201-й российской военной базы», — сказал министр обороны России.

«Чтобы повысить надежность охраны государственной границы в воздушном пространстве, подготовили проект соглашения о создании Объединенной региональной системы ПВО Российской Федерации и Республики Таджикистан. Предлагаю в конце встречи подписать данное соглашение», — сказал Шойгу.

«Ожидаемые результаты реализации подобного соглашения будут заключаться в повышении боевых возможностей и эффективности Объединенной региональной системы ПВО Российской Федерации и Республики Таджикистан в регионе коллективной безопасности на 25-30%», — рассказал «Газете.Ru» экс-заместитель председателя Координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны государств-участников СНГ, экс-заместитель главнокомандующего ВВС ВС РФ по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

По словам военачальника, в этом случае защищенность ключевых объектов экономики и инфраструктуры, находящихся в регионах возможных конфликтов повысится в 1,5-2 раза.

Айтеч Бижев считает, что создание Объединенной региональной системы ПВО России и Таджикистана имеет важнейшее значение для Москвы. Дальнейшее развитие ОС ПВО СНГ и совершенствование национальных систем ПВО союзных государств на основе российских военных систем является одним из действенных направлений укрепления военно-политического союза государств Содружества, способствует укреплению и расширению межгосударственных связей внутри СНГ.

По мнению генерала, группировки сил ПВО государств-союзников являются своего рода буфером, разделяющим Россию и ее потенциальных противников на ряде направлений.

В этих условиях военные конфликты, которые потенциально могут быть развязаны с конечной целью против России, вероятно, будут иметь начало своего развития на территории одного или нескольких соседних с Россией государств-союзников.

Кроме того, по словам Айтеча Бижева, национальные системы ПВО государств-участников в Восточно-Европейском, Кавказском и Центрально-Азиатском регионах коллективной безопасности представляют собой передовой стратегический эшелон противовоздушной обороны объектов Российской Федерации. Благодаря его наличию значительно увеличивается подлетное время СВН противника для группировок сил ПВО России в Центральном, Южном, Западном военных округах.

«Наличие далеко вынесенного радиолокационного поля, создаваемого средствами радиотехнических войск государств-участников, обеспечит для России и ее ПВО своеобразное предполье информационно-разведывательной компоненты системы обороны, а также возможность организации передового истребительного авиационного эшелона за пределами России», — отметил генерал Бижев.

В военно-техническом аспекте создание Объединенной региональной системы обеспечивает дополнительную загрузку, в первую очередь, российских предприятий-разработчиков и изготовителей вооружения и военной техники ПВО, подчеркнул военачальник.

«Только общая работа по решению проблем совместного применения национальных и коалиционных группировок авиации и войск (сил) ПВО даст реальные и положительные результаты», — полагает генерал-лейтенант Айтеч Бижев.