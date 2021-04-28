ВДВ переходит на новую платформу

Новейшая многоцелевая парашютная платформа УМПП повышенной грузоподъемности разрабатывается для Воздушно-десантных войск России. Об этом в интервью газете «Красная Звезда» сообщил начальник управления воздушно-десантной подготовки Командования ВДВ полковник Владимир Кваш.

По его словам, параллельно ведутся разработки управляемых грузовых парашютных систем для десантирования грузов в назначенный район с высокой точностью. Также принимается на вооружение парашютно-грузовая система ПГС-1500 для десантирования грузов до 1500 кг из военно-транспортных самолетов типа Ил-76, добавил Кваш. Его слова приводит ТАСС.

Продолжается поставка в ВДВ и новейших средств десантирования бронетехники. «В этом году в Воздушно-десантных войсках планируется обеспечить новыми средствами десантирования еще два парашютно-десантных батальона на БМД-4М», — сообщил Кваш.

«В настоящее время основной платформой, предназначенной для десантирования техники с самолетов типа Ил-76М и Ил-76МД, является П-7М (14П134М) и ее модификации. Платформа П-7М имеет грузоподъемность до 10 тыс. кг. Она с парашютной системой МКС-5-128Р рассчитывалась на пятикратное применение. Из самолета Ил-76 может быть десантировано до четырех платформ П-7М с грузами материальных средств и боеприпасов», — рассказал «Газете.Ru» экс-командир 76-й воздушно-десантной дивизии генерал-майор Александр Попов.

По словам военачальника, с помощью этой платформы успешно десантируются боевые машины типа БМД-1, 2 и 3.

«Вес новой техники, а также разнообразных образцов вооружения, создаваемой на ее базе, выше, чем можно десантировать с помощью П-7М. И это, разумеется, требует принятия на оснащение воздушно-десантных войск новой многоцелевой парашютной платформы. С ее поступлением в войска боевые и оперативные возможности ВДВ существенно возрастут», — считает Александр Попов.

БМД-4 является, по сути, основой для создания на ее базе целого семейства различной боевой и вспомогательной техники — более полутора десятков образцов. К ним относится 125-мм самоходное орудие 2С25М «Спрут-СДМ1», которая способна десантироваться с использованием парашютных систем и поддерживать войска огнем, а также 120-мм самоходка 2С42 «Лотос», которая должна заменить устаревающие машины 2С9 «Нона-С».

Помимо этого, на гусеничном шасси боевой машины десанта БМД-4М размещается ПТРК «Корнет-Д1». Эти комплексы пойдут на вооружение противотанковых дивизионов артиллерии ВДВ. На базе БМД-4М создаются также мобильные пункты управления противовоздушной обороны и пункты управления огнем артиллерии для воздушно десантных войск. Еще в воздушно-десантные войска поступит ЗРК «Птицелов» на шасси БМД-4М. Наконец, на этой же базе размещаются боевая разведывательная машина «Первопут» и бронированный тягач-эвакуатор «Аффект-М».

«Новейшая многоцелевая парашютная платформа УМПП повышенной грузоподъемности позволит успешно десантировать все эти образцы боевой техники», — подчеркнул генерал Попов.

Кроме новейших средств десантирования боевых бронированных машин, на оснащение ВДВ принимаются (или еще находятся в разработке) и новые парашюты.

В частности, с 2018 года в России идет разработка новой парашютной системы Д-14 «Шелест», которая должна прийти на смену самой распространенной парашютной системе российских десантников Д-10.

Д-14 «Шелест» создается специально для десантирования в экипировке «Ратник». Поступление на вооружение ВДВ планируется в 2021-2022 годах. Д-14 предназначена для десантирования с 1200-8000 м при скорости до 350 км/час. Задержка в раскрытии основного парашюта составит до 10 секунд с применением стабилизирующего парашюта. Максимальный полетный вес составит 190 кг, дальность полета с высоты 8 км составит до 30 км.

Еще одна новинка — парашютная управляемая система специального назначения «Арбалет-2» с девятисекционными куполами, обеспечивающая точное и безопасное приземление. Основная и запасная парашютные системы размещаются в одном наспинном ранце и имеют общую подвесную систему.

В России создана еще одна перспективная система — уникальный безранцевый парашют «Штурм» для подразделений специального назначения ВДВ. С ним можно десантироваться с высоты 70-80 м. «Штурм» не имеет ранца, купол в специальном мешке закреплен в салоне самолета и крепится на десантника облегченной подвесной системой. На данном этапе парашютная система «Штурм» еще не принята на вооружение ВДВ.