«Казань» вошла в подводные силы ВМФ

В Северодвинске на предприятии «Севмаш» под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом России адмирала Николая Евменова состоялась торжественная церемония приема в состав ВМФ АПК четвертого поколения «Казань» проекта «Ясень-М».

С юридической точки зрения «Казань» уже третий день несет службу в боевом составе ВМФ. 5 мая был подписан приемный акт, а 7 мая на субмарине был поднят военно-морской флаг. Изначально лодку должны были передать флоту в 2019 году, однако испытания субмарины затянулись, и передачу АПЛ перенесли сначала на 2020 год, а затем на 2021-й.

К-561 «Казань» проекта 885М (заводской № 161) относится к многоцелевым атомным подводным лодкам с крылатыми пакетами 4-го поколения. Разработчик проекта — «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит», главный конструктор — Владимир Пялов. Лодка была заложена 24 июля 2009 года, спущена на воду — 8 апреля 2017 года.

АПЛ этого проекта предназначена для уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, военно-морских баз, портов, корабельных группировок и других целей.

Водоизмещение корабля составляет: надводное — 8600, подводное — 13800 тонн (для сравнения — водоизмещение американских субмарин «Сивулф» составляет 7 460 тонн, «Вирджинии» — от 7 080 до 7 925 тонн, АПЛ «Астьют» ВМС Великобритании — 6 500 тонн). Надводная скорость субмарины – 16 узлов, подводная — 31 узел. Рабочая глубина погружения – 520 метров, предельная — 600.

Оружие к бою

«Казань» вооружена восемью 533-мм торпедными аппаратами в средней части лодки. Боекомплект составляет 30 торпед (в том числе самонаводящиеся телеуправляемые торпеды УСЭТ-80, крылатые ракеты большой дальности 3К10 «Гранат» или «Бирюза», ракеты ПЛРК «Водопад», мины, в перспективе — тепловые самонаводящиеся торпеды «Физик»).

Главным вооружением проекта 885М являются универсальные ПУ, аналогичные УКСК 3С14, позволяющие применять 32 противокорабельных ракет П-800 «Оникс» (2 ряда по 4 модуля пусковой установки вдоль бортов в корпусе лодки за ограждением выдвижных устройств) и до 50 крылатых ракет «Калибр-ПЛ», а также в перспективе гиперзвуковые КР 3М22 «Циркон».

Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» независимый эксперт в сфере военно-морского флота Максим Климов, «Калибры», «Ониксы» и «Цирконы» — это очень хорошо. Однако до точки их пуска нужно еще дойти и дожить.

«А вот с этим у наших подлодок имеются серьезные проблемы», — полагает Максим Климов.

Климов напомнил о низкой эффективности комплекса противодействия «Модуль-Д» отечественных АПЛ 4-го поколения, о чем специалисты писали в специальной прессе еще в 2010 году, и проблемы по этой системе требуются на уровне принципиальных решений. Тем не менее, комплекс принят ВМФ и выпускается серийно.

«Несмотря на великолепный задел по антиторпедам типа «Ласта» (она получилась намного лучше, чем ожидалось), все сроки оснащения ими наших подлодок сорваны, то есть фактически противоторпедной защиты у отечественных субмарин нет», — считает Максим Климов.

По мнению эксперта, решение здесь может быть только одно - жесткая позиция заказчика по безусловной сдаче АПЛ с предусмотренными (требованиями и госконтрактам на них) антиторпедами. Технических проблем нет, а организационные могут быть решены только жесткой постановкой вопроса заказчиком. Однако этого как не было (АПЛ «Северодвинск»), так, видимо, и нет (субмарины «Князь Владимир» и «Казань»).

«Что касается подводного оружия, то мы имеем абсолютно недостаточную статистику испытаний, причем с намеренным игнорированием стрельбы перспективными торпедами в условиях применения новых средств противодействия. Без этого не только нормальное освоение оружия невозможно, но и просто выявление всех проблем и недостатков», — полагает Максим Климов.

«Необходимо подчеркнуть, что у нас есть необходимый потенциал и научно-технический задел, чтобы иметь эффективные современные подводные силы и эффективное подводное оружие. Все наши проблемы имеют сугубо организационный, а не технический характер.

И одна из главных проблем — готовность флота и Минобороны принимать в состав корабли с критическими недостатками (и фактически не соответствующие заданным требованиям)», — говорит эксперт.

В качестве положительного примера он приводит фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков». Жесткая позиция заказчика позволила не только довести перспективную ЗРС «Полимент-Редут» до необходимого уровня готовности к боевому применению, но и в целом дала мощный импульс промышленности по дальнейшему совершенствованию корабля.

В дальнейшем флоту планируется передать 7 подводных лодок проекта 885М, среди которых К-573 «Новосибирск», К-571 «Красноярск», К-564

«Архангельск», а также еще не получившие тактические номера «Пермь», «Ульяновск», «Воронеж» и «Владивосток».

Начиная с АПЛ «Новосибирск», субмарины этого проекта могут получить на оснащение крылатую ракету «Калибр-М» с дальностью стрельбы свыше 4 тыс. километров.

Акустические проблемы

По словам Максима Климова, отсутствие на АПЛ «Казань» характерного для всех современных атомных подводных лодок водомета однозначно свидетельствует о наличии существенного отставания проекта 885М от современных АПЛ ВМС США, Великобритании и Франции по скрытности, в первую очередь, величине малошумной скорости.

Вместе с тем, полагает эксперт, это не является особо критичным вопросом.

«Написать в тактико-технических требованиях можно хоть 25 узлов малошумной скорости, но реально это будет недостижимо по объективным возможностями отечественной промышленности. При этом на малых скоростях шумность наших АПЛ (уже начиная с 3-го поколения) весьма мала, близка к уровню фона океана, и при грамотных (и тем более нешаблонных) тактических действиях позволяет нашим подлодкам успешно противостоять зарубежным, что было неоднократно продемонстрировано нашими подводниками», — отмечает Максим Климов.

По его словам, достигнутый уровень малошумности наших подлодок объективно весьма достойный, и это является результатом большой работы всех профильных специалистов и организаций.

В ряде СМИ неоднократно поднимались вопросы якобы «критического отставания» отечественной гидроакустики от зарубежной.

По мнению специалиста, реально же технический уровень отечественных гидроакустических комплексов подводных лодок весьма высок, но опять же — с поправкой на объективные возможности промышленности (например, необходимости использования электронно-компонентной базы только отечественной разработки).

Максим Климов отмечает, что у российских разработчиков субмарин есть другая, не менее серьезная проблема: значительное отставание по внедрению новых технологий поиска подлодок, в том числе многопозиционных, с низкочастотным «подсветом» акватории, причем который может быть и скрытным.

«Данная ситуация еще более усугублена введением в промышленности жесткой централизации работ по радиоэлектронным средствам, и особенно по гидроакустике. С одной стороны, необходимые работы ведутся, однако по большей части из-за организационных проблем сроки получаются недопустимо большими. Отсюда и отставание в гидроакустическом вооружении кораблей отечественного ВМФ от соответствующих западных образцов», — рассказал Климов.

Тем временем в мире уже состоялась революция в новых средствах поиска подлодок, теперь уже неакустических. В первую очередь это касается возможностей специальных РЛС по обнаружению на поверхности воды возмущений, обусловленных движением в толще воды корпуса подводных лодок.

Несмотря на то, что именно в СССР еще в 1970-х годах начали исследование этих способов поиска, сейчас рядом специалистов и руководителей их реальная эффективность ставиться под сомнения (несмотря на наличие объективных результатов обнаружений).

Существует обоснованное мнение, что с учетом этого фактора возникают серьезные вопросы по целесообразности строительства подлодок большого водоизмещения.

«Фактор новых возможностей неакустических средств поиска ставит жесткий вопрос по не оптимальности размерности ПЛАРК проекта 885М и необходимости создания АПЛ 5-го поколения существенно уменьшенного водоизмещения (даже нового проекта «Хаски»)», — полагает Максим Климов.