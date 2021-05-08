Маневры США: в Эстонии высадились 700 десантников

В Эстонии высадился десант США. Произошло это в ночь на субботу, 8 мая, в рамках учений Swift Response, сообщили в пресс-службе Главного штаба эстонских Сил обороны.

«Более 700 военнослужащих 82-й дивизии ВДВ США десантировались на аэродром местечка Нурмси Ярваского уезда. Также были сброшены боевая техника и снаряжение», — рассказали представители ведомства.

«Основная часть десантного подразделения прибыла в Эстонию прямо из США, штат Северная Каролина. Высадка в воздухе производилась ночью в тактической обстановке, максимально приближенной к реальной», — уточнили там.

Эстонские военные добавили, что за процессом наблюдала президент республики Керсти Кальюлайд, прибывшая в Нурмси. Днем в субботу и в ночь на воскресенье американские десантники отправятся на Центральный полигон.

Учения Swift Response начались 5 мая и закончатся 14 мая. Их посетят командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер М. Каволи, командующий 8-м воздушно-десантным корпусом генерал-лейтенант Майкл Э. Курилла и командир 82-й воздушно-десантной дивизии генерал-майор Кристофер Донахью.

В ходе маневров будут отработаны действия по защите республики в случае кризисной ситуации. В учениях задействованы порядка 2,5 тыс. военных из Эстонии, США и Великобритании, более 20 самолетов и 25 вертолетов.

Swift Response — это часть серии крупнейших за 25 лет учений США в Европе Defender Europe. Маневры проходят с марта по июнь в 16 странах с участием 28 тыс. военнослужащих.

В России отслеживают ход учений НАТО в Европе, рассказал в конце апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Продолжаем внимательно отслеживать обстановку, ход переброски и развертывания сил НАТО в Европе в рамках учений Defender Europe. Наблюдаем переброску 53-й пехотной бригады 29-й дивизии войск национальной гвардии США», — отметил Шойгу, указав, что военнослужащие альянса прибыли 25 апреля в албанский порт Дуррес, взяв с собой 750 единиц военной техники.

13 апреля Шойгу обратил внимание, что США и их союзники по Североатлантическому альянсу перебрасывают войска к российским границам. Основная часть подразделений сосредоточена в Причерноморье и Балтийском регионе. Общая численность военных равна 40 тыс. Вместе с ними в этих регионах находятся более 15 тыс. единиц вооружения, в том числе и стратегическая авиация.

«В Польше и странах Балтии усиливаются группировки войск США, принята и реализуется американская концепция «четыре по тридцать», по сравнению с прошлым годом в два раза увеличена интенсивность воздушной разведки и в полтора раза — морской», — сообщил министр.

В тот же день было объявлено о том, что американские власти решили усилить свое военное присутствие в Германии. Если экс-президент США Дональд Трамп решил отозвать из этой страны часть войск, то нынешний глава Соединенных Штатов Джо Байден, наоборот, направил в ФРГ дополнительно 500 военнослужащих.



По мнению главы минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, это «знак союзничества», за который она «сердечно» поблагодарила американские власти. «С нашей стороны мы сделаем все, чтобы эти 500 служащих и их семьи, как и остальных военных, нашли здесь, по крайней мере, временную родину, а когда покинут страну, то сделают это с лучшими воспоминаниями», — пообещала она.