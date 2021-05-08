Адмирал США: Россия сокрушит Украину, а НАТО не поможет

Война между Россией и Украиной, скорее всего, начнется в Чёрном море, написал отставной адмирал ВМС США и бывший верховный главнокомандующий НАТО в Европе Джеймс Ставридис в своей колонке для Bloomberg.

По его словам, апрельское стягивание Москвой военных подразделений общей численностью около 100 тыс. человек в южные регионы РФ – в Брянскую, Ростовскую и Воронежскую области – имело целью давление на Украину на фоне возобновления риторики Киева о желании вступить в НАТО.

Также, как полагает американский военный, наращивание сил позволило российским военным провести «довольно эффективно тренировку» на тот случай, если российское руководство решит «вторгнуться через границу» на территорию Украины.

«Хотя никогда не следует недооценивать способность [президента России Владимира] Путина удивить своих геополитических соперников, не похоже на то, что сейчас подходящее время для полномасштабного наземного вторжения», — поясняет военный, приводя в качестве причин финансовую перегруженность России «своими заграничными авантюрами».

Таковыми Ставридис считает участие Москвы в восстановлении Сирии, поддержку самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Также, автор напоминает, что Россия увлечена созданием «дорогого нового оружия (например, для милитаризации космоса)».

Вместо этого Россия может принять решение укрепить свой контроль над водами Черного моря, прогнозирует адмирал.

«Я проходил через узкий турецкий пролив Босфор у входа в это внушительное море полдюжины раз, и меня всегда поражала его стратегическая важность. [Занимающее площадь] около трети Мексиканского залива, Черное море граничит с Болгарией, Грузией, Румынией, Россией, Турцией и Украиной», — вспоминает бывший военачальник.

По его мнению, Черное, как и Южно-Китайское море, это потенциальная морская горячая точка. К тому же, Черное море, вероятно, станет весомым источником углеводородов, что только усилит напряженность в регионе, как описано в недавнем исследовании Атлантического совета.

«В предвкушении того, что может спровоцировать морской конфликт, в конце 2018 года российский флот и береговая охрана захватили три украинских военных корабля, когда они пытались пройти через Керченский пролив. Теперь этот уровень напряженности вернулся», — пишет Ставридис.

По словам американского специалиста, наступление России на Украину, вероятно, будет включать в себя развертывание комбинации быстрых патрульных катеров с крылатыми ракетами, дизельных подводных лодок, которые будут атаковать украинские военные и гражданские объекты.

Также, по его мнению, Россия предпримет кибератаки с целью «ослепления» украинского командования, а затем силами ВДВ проведет захват стратегических объектов.

«Русские сокрушат украинцев, а НАТО не сможет прийти на помощь достаточно быстро, даже если бы оно было готово сделать это», — сетует Ставридис.

Задача Москвы будет состоять в том, чтобы нейтрализовать украинские военно-морские силы, получить полный морской контроль в северной части Черного моря, отрезать украинские вооруженные силы от снабжения и получить господство над большим участком суши, который мог бы соединить Россию с Крымом.

«США и НАТО будут яростно возражать (госсекретарь Энтони Блинкен на этой неделе звонил Киеву с соответствующими заверениями), но Украина не покрывается гарантией безопасности НАТО, основывающейся на принципе: «нападение на одного — это нападение на всех», — детализирует адмирал.

В конце прошлого месяца министр обороны Сергей Шойгу указывал, что перемещение российских войск в южные регионы происходило согласно заранее составленным планам. Так он ответил на предупреждения Вашингтона о якобы недопустимости таких действий.

«Хочу подчеркнуть: подобные предупреждения мы не приемлем и намерены впредь делать все необходимое для обеспечения безопасности наших границ», — сказал Шойгу во время заседания Совета министров обороны государств-участников ОДКБ, прошедшего в Душанбе.

Шойгу также заявил о росте военной опасности из-за действий США и НАТО в Европе «по повышению боевой готовности войск и усилению передового присутствия».

«Модернизируется военная инфраструктура, растет интенсивность оперативной и боевой подготовки», — пояснил генерал.

В Кремле, в свою очередь, отмечали, что Россия перемещает войска по своей территории по своему усмотрению — это «не должно никого волновать». При этом передвижение солдат и техники не угрожает соседним государствам.

Путин указывал, что российская угроза — «выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы» и получать за это бонусы и преференции.

В МИД России поясняли, что перемещение войск России является ответом на действия западных стран, в частности, проведение учений вблизи российских границ. На этот год Украина вместе со странами НАТО запланировала около семи таких мероприятий в Черном море.