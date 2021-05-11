Минск станет противником: глава СБУ рассказал о войне с Россией

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Россия сосредоточила около украинских границ и в Крыму войска численностью около 100 тысяч человек.

Как указал силовик на форуме «Украина 30. Безопасность страны», в «ударную группировку» Вооруженных сил РФ входят танки, самолеты, боевые корабли, вертолеты, батальонные тактические подразделения, ракетные войска и артиллерия.

«Можем выделить пять основных оперативных направлений (Северское, Слободское, Донецкое, Крымское, Южнобугское — прим. «Газета. Ru»)», — заявил глава спецслужбы.

Он также выразил уверенность в том, что российская «угроза никуда не делась», добавив, что опасность военного нападения для Украины может исходить от Белоруссии.

Минск он назвал «потенциальным союзником Российской Федерации в случае, если РФ будет реализовывать план вторжения на Украину».

«Доказательство этому — последние совместные учения Белоруссии и РФ. То есть 65% украинской границы уязвимы, а остальные 35% — на западном направлении — также требуют пристального внимания со стороны нашего государства», — подытожил Баканов.

Президент Владимир Зеленский на этом же форуме также выразил обеспокоенность расположением российских войск на российской же территории. По его словам, из Крыма ушли вглубь России около 3,5 тыс. военных.

«Больше крупного отвода мы не видели и не видим. [Российский войска] очень медленно отходят назад, но очень-очень медленно», — сообщил украинский лидер.

Ему также задали вопрос о том, готова ли республика к полномасштабному или точечному коллективному нападению России и Белоруссии в сентябре.

«Готовы ли мы? Мы, в целом страна, у которой есть очень мощные и героические военные.

Готовы ли мы, готов ли мир, готова ли Европа к полномасштабной войне? Я думаю, что никто не готов. Совсем», — ответил Зеленский.

При этом, он поделился мнением, что Россия не будет воевать, в том числе и по причине оказываемой Киеву поддержки со стороны Вашингтона.

«Я считаю, что Россия не может на это пойти. Я считаю, что это может вылиться в мировую войну», — сказал Зеленский.

Но он добавил, что украинской стороне «бояться нечего и некого».

«Мы на своей земле и защищаем ее», — пояснил Зеленский, признавшись, что его страшит только понимание того, что такие войны «исторически всегда приводят к потерям, большим потерям: сотни тысяч, миллионам людей»

На вопрос же о том, сможет ли Украина бороться с такими противниками без помощи со стороны других государств, глава государства пообещал: «Будем бороться до последнего».

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин назвал такие утверждения Киева беспочвенными, передает «Дума ТВ».

«Эти заявления совершенно обесценивают авторитет и значимость человека, который их делает. Я думаю, что Белоруссия никогда никакими своими действиями не обозначала свои агрессивные намерения в отношении Украины», — сказал парламентарий.

Он назвал логичной и правильной практику совместных военных учений Белоруссии и России – как членов Организации Договора о коллективной безопасности.

«Мы входим в Союзное государство. Так что наши с Минском военные учения это нормально. Ненормально, когда Украина проводит военные учения с НАТО. Однако, ни Белоруссия, ни Россия не говорят, что Украина им угрожает», — детализировал Шерин.

Неделю назад Зеленский во время саммита с лидерами Польши, Латвии, Литвы, а также Эстонии уже заявлял, что присоединение Крыма к России, произошедшее по результатам референдума, стало «войной в Европе».

«Хочу поблагодарить за внимание к Украине. Международные партнеры поддерживают Украину, нашу территориальную целостность, наш суверенитет», — говорилось в заявлении Зеленского в трансляции на странице офиса президента Украины в Facebook.

В ответ на это член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров указал, что как раз Европа развязала конфликтную ситуацию на Украине, приведшую к потере Крыма.

Депутат напомнил, что именно европейские страны поддержали государственный переворот и незаконный переход власти, именно такие действия в конечном счете привели к протестам на юго-востоке страны и общей дестабилизации ситуации.

Кроме того, парламентарий добавил, что лидеру Украины необходимо призвать к ответственности деятелей тех стран, «с которыми он сегодня беседует, ищет поддержку».

«Для нас украинский народ как был, так и остается братским. И Российская Федерация не планировала никакой агрессии, мы лишь отстаиваем свои интересы и защищаем наших граждан», — подчеркнул член нижней палаты российского парламента.

В конце марта нынешнего года украинский главнокомандующий вооруженными силами Руслан Хомчак заявил о стянутых к границам страны российских войсках.

Госсекретарь США Энтони Блинкен также выразил обеспокоенность происходящим, указав, что на границе с Украиной «сосредоточено больше сил, чем когда-либо с 2014 года».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на это подчеркнул, что переброска подразделений российских войск в южные регионы РФ обусловлена решениями руководства страны и не представляет ни для кого угрозы.

«Еще раз повторяю то, что я уже говорил неоднократно: Россия никому не угрожала и не угрожает, и ни для кого не представляет угрозы. Российские Вооруженные силы находятся там на территории РФ, где это признано необходимым и целесообразным, и будут находиться так долго, насколько это опять же будет признано целесообразным нашим военным руководством и Верховным главнокомандующим», — отметил представитель Кремля.

Вскоре число российских военных около украинской границы уменьшилось, а министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что отвод войск связан с завершением проверки в Южном и Западном военных округах.

При этом, в США все-таки не упустили случая спрогнозировать потенциальную войну России и Украины: как указал отставной адмирал ВМС США и бывший верховный главнокомандующий НАТО в Европе Джеймс Ставридис в своей колонке для Bloomberg, российско-украинское противостояние, скорее всего, начнется в Черном море.

По его словам, апрельское стягивание Москвой военных подразделений общей численностью около 100 тыс. человек в южные регионы РФ – в Брянскую, Ростовскую и Воронежскую области – имело целью давление на Украину на фоне возобновления риторики Киева о желании вступить в НАТО.

Также, как полагает американский военный, наращивание сил позволило российским военным провести «довольно эффективно тренировку» на тот случай, если российское руководство решит «вторгнуться через границу» на территорию Украины.

При этом, он подчеркнул, что ни Вашингтон, ни Европа, вероятнее всего, не будут воевать за Украину.

«США и НАТО будут яростно возражать, но на Украину не распространяется гарантия безопасности НАТО, основывающаяся на принципе: «нападение на одного — это нападение на всех», — детализировал адмирал.