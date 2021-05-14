Путин обсудил с Пашиняном инцидент на армяно-азербайджанской границе

В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин обсудил с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном ситуацию на границе с Азербайджаном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха. <…> В ходе обмена мнениями по поводу недавнего инцидента на армяно-азербайджанской границе

Путин акцентировал необходимость строгого выполнения всех положений заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана <…>, прежде всего – в части неукоснительного соблюдения режима прекращения огня», — говорится в сообщении.

Российский лидер подтвердил, что Москва настроена выступать посредником в конфликте между Баку и Ереваном. Глава правительства Армении выразил президенту РФ признательность и «высказался в пользу конструктивного диалога и взаимодействия». Все возникающие проблемы, по словам Пашиняна, должны решаться мирным путем с помощью дипломатических и политических средств. Транспортно-логистические связи и экономика в Закавказье должны продолжать восстанавливаться, считают оба политика.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым обострение на границе с Арменией. Стороны также признали, что необходимо строго соблюдать режим прекращения огня и выразили приверженность нормализации обстановки на Южном Кавказе.

13 мая минобороны Армении обвинило Азербайджан в попытке ввести свои войска на армянскую территорию на двух приграничных участках. Ереван заявил, что подконтрольные Баку силы 12 мая «пытались провести работы по уточнению границ». По словам Никола Пашиняна, азербайджанские военные «посягнули на территорию Армении» в Сюникской области. На армянской территории, добавил он, находится около 250 азербайджанских солдат. Баку «провоцирует» Ереван с целью возобновить военный конфликт, считает Пашинян.

Азербайджан также обвинил армянскую сторону в провокациях.

«В <…> приграничных с Арменией районах Лачинского и Кельбаджарского районов Азербайджана, освобожденных от оккупации, с улучшением погодных условий в регионах, имеющих сложный горный рельеф и климатические условия, азербайджанские пограничные силы размещаются на принадлежащих нашей стране позициях. Этот процесс выполняется в обычном режиме и систематически», — говорилось в заявлении МИД Азербайджана.

Приграничные мероприятия проводятся на основе карт, определяющих линию границы, заявляет Баку. Армянская сторона, по мнению азербайджанской, реагирует «неадекватно», «впадая в панику».

В Ереване же считают ситуацию в спорном районе «взрывоопасной». «Уже второй день в районе озера Севлич складывается взрывоопасная обстановка. Причина в том, что некоторые группы военнослужащих ВС Азербайджана пересекли государственную границу Армении и предприняли действия по ограждению озера», — передавала пресс-служба армянского правительства.

Никол Пашинян также отметил, что азербайджанцы не применяют оружие и пытаются «обосновать свои действия какими-то фальшивыми картами». Армянская карта границ утверждена еще в советское время и «четко показывает, где граница», заявил он. Генпрокуратура Армении также возбудила в связи с «незаконным пересечением границы» уголовное дело. Кроме того, глава армянского кабмина поручил минобороны и МИДу страны начать консультации с ОДКБ – в организацию, помимо Армении, входит также Россия. Азербайджан вышел из договора о коллективной безопасности в 1999 году.

Обратился к Азербайджану и президент Франции Эммануэль Макрон. Он на армянском языке потребовал от Баку вывести войска с территории Армении и подчеркнул, что французская республика будет поддерживать армян. Кроме того, Макрон обсудил ситуацию с Пашиняном.

В середине апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готов подписать мирный договор по Нагорному Карабаху. Однако Ереван никак не реагирует, сказал он. По итогам прошлогоднего военного конфликта непризнанная Нагорно-Карабахская республика потеряла две трети территории.