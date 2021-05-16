«Нужна замена»: США откажутся от истребителя F-22

Руководство ВВС США решает, какой самолет должен будет заменить истребитель Lockheed Martin F-22 Raptor, которому уже через 10 лет не будет хватать боекомплекта и радиуса боевого применения. Точные сроки вывода F-22 из боевого состава неизвестны, но они будут зависеть от того, насколько быстро будет запущен в производство истребитель 6-го поколения, заявил начальник штаба американских ВВС по стратегии, интеграции и требованиям Клинтон Хиноте. Об этом пишет Defense News.

То есть Хиноте, по сути, увязал отказ американских военных от F-22 с реализацией программы Next Generation Air Dominance (NGAD), в рамках которой как раз и планируется разработать истребитель 6-го поколения.

Ранее об этом же говорил и начальник штаба ВВС США Чарльз Браун, который утверждал, что Вашингтон стремится к рационализации парка истребителей до четырех моделей — собственно, разрабатываемого по программе NGAD, многофункциональный истребитель Lockheed Martin F-35, Boeing F-15EX и Lockheed F-16. Сейчас же на оснащении американских военных находится семь истребителей.

По оценкам, это сможет произойти ближе к 2030-м годам.

О строго засекреченной программе NGAD было обнародовано мало подробностей, однако известно, что в сентябре 2020 года бывший руководитель отдела закупок ВВС США Уилл Ропер объявил о первом полете полномасштабного демонстрационного образца NGAD.

Разработка перспективной боевой машины ведется в рамках программы Air Dominance Next Generation (Воздушное превосходство нового поколения), то есть усилий ВВС США по развертыванию семейства связанных систем для ведения боевых действий в воздушном пространстве, которые могут включать истребители, БЛА и другие сетевые платформы в космосе или киберпространстве. Американские военные рассчитывают, что это будет как пилотируемый человеком вариант, так и беспилотный.

Пока неясно, насколько близка к развертыванию программа NGAD, но генерал Хиноте сказал, что она опережает ожидания.

При этом очевидно, что в случае сдвигов сроков реализации программы, американцам придется удерживать на вооружении и F-22.

Несмотря на то что этот истребитель на данный момент оценивается как весьма неплохая модель, по мере приближения 2030-х годов Raptor будет оказываться в проигрышном положении в сравнении с противниками. Так, в военной игре, проведенной ВВС США в прошлом году, которая имитировала вторжение КНР на Тайвань в 2030-х, Военно-воздушные силы США уже опирались на NGAD для проникновения в районы, откуда исходили угрозы, поскольку F-22, по оценкам военных, в этих целях уже использовать будет нельзя.

Ограничения по боевому применению F-22, по словам Клинтона Хиноте, заключаются в сравнительно небольшом размере парка истребителей этого типа, который способствует высоким эксплуатационным расходам и низкими показателями выполнения боевых задач. F-22 имеет относительно небольшой радиус боевого применения (всего 1850 морских миль с двумя подвесными топливными баками) — и его боекомплект сравнительно невелик.

По его словам, даже живучесть F-22 в конечном итоге будет поставлена на карту, поскольку противоборствующие страны будут использовать более мощные системы ПВО, а его преимущество в малой радиолокационной заметности постоянно ухудшается.

Генерал Хиноте признал, что дальность полета и боекомплект у F-22 не сильно отличаются от показателей F-35. F-22 может нести шесть AIM-120C AMRAAM и две ракеты AIM-9 во внутренних оружейных отсеках, в то время как F-35 может нести только четыре AMRAAM внутри своего отсека, сохраняя при этом малую радиолокационную заметность.

Тем не менее, F-35 новее, более гибок и прост в обслуживании, у него впереди более длительный срок службы, чем у F-22, и новое вооружение, поступающее в рамках его программы модернизации Block 4.

Кроме того, ВВС США будут эксплуатировать F-35 в большем количестве. На вооружении ВВС будет всего 186 F-22 по сравнению с 283 единицами F-35A по состоянию на 8 мая.

И что немаловажно, F-35 модернизировать легче, чем F-22 — хотя генерал отметил, что в бюджете на 2022 финансовый год будет содержаться запрос на целенаправленную модернизацию сенсорных возможностей F-22, а также на финансирование новых авиационных средств поражения, которые можно использовать на F-35.

Помимо NGAD, ВВС планируют сохранить F-35, который, по словам Чарльза Брауна, станет «краеугольным камнем» парка американских истребителей, а также F-15EX и F-16.

Первоначально F-15EX был закуплен для замены F-15C/D Eagle, срок службы которых приближается к концу, но слова Брауна также предвещают окончательный закат F-15E Strike Eagle.

Генерал Хиноте сказал, что ВВС США все еще изучают, могут ли они модифицировать свои F-15E до конфигурации EX или будут покупать только новые самолеты у фирмы Boeing.

В конце концов, ВВС также будут искать замену также и своему флоту F-16. Генерал Браун ранее заявлял, что ВВС рассмотрят вопрос о покупке новых серийных F-16 вместо приобретения дополнительных F-35 для замены F-16.

В настоящее время перспективные машины в истребительной авиации создаются достаточно редко. Это в 1950-е за один год на вооружение могло поступить несколько типов боевых истребителей. Сейчас — один раз в несколько десятков лет.