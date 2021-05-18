Дорого и бессмысленно: появятся ли у России авианосцы

«Есть разные оценки. Нам представлена такая: головной авианосец — около 500 миллиардов рублей», — сказал РИА «Новости» член коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, член Морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов.

При этом знакомый с ситуацией источник «Газеты.Ru» в российском ВПК считает эту оценку «весьма заниженной»:

«По моим, причем сугубо предварительным прикидкам, стоимость в серии головного атомного ударного авианосца будет не менее $15 млрд или порядка 1,1 трлн руб. То есть как минимум в два раза больше озвученной выше суммы».

Поспелов и сам называет сумму в 500 млрд руб. «лукавой», отмечая, что при создании столь масштабных кораблей всегда есть риск получить удорожание по мере строительства. «Все риски должны быть учтены на этапе планирования, до принятия решения. Мы можем ошибиться на 10-20 процентов, но не в разы. Иначе уйдем в долгострой на многие годы», — предупредил Поспелов.

При этом он подчеркнул, что российский авианосец должен быть дешевле, но и немного поменьше американских, обладающих 110 тысячами тонн водоизмещения и принимающих более 100 летательных аппаратов, если считать вместе с беспилотными летательными аппаратами. По его словам, водоизмещение нового российского авианосца должно составлять не менее 70 - 80 тысяч тонн.

Дорогое удовольствие

На возведении одного авианосца расходы для России не закончатся. Как отмечают собеседники «Газеты.Ru», смысл в проекте имеется лишь в том случае, если строить серию из четырех авианосцев — хотя бы по два корабля на Северный и Тихоокеанский флоты. «Стоимость второго, третьего и четвертого авианосца в этой серии будет, естественно, уже меньше, но не намного меньше цифры в 1,1 трлн рублей, — говорит источник. –

Серия из четырех атомных ударных авианосцев по цене будет сопоставима с годовым военным бюджетом нашей страны».

Возникает вопрос — готово ли руководство государства и Вооруженных сил пойти на подобные траты?

При этом надо учитывать не только стоимость корабля, но и цену авиагруппы, которая будет базироваться на авианосце. Как отмечает другой источник «Газеты.Ru» в ВПК, с этим вопросом у России «очень много нерешенных проблем». «Некоторых типов самолетов у нас нет в принципе. Например, самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления, без которых невозможно эффективное управление всеми остальными самолетами авианосца. Разработку такого самолета придется начинать с нуля», — пояснил собеседник издания.

«Кроме того, не все слава Богу у нас и с палубными истребителями. Пока не совсем понятно, какой самолет придет на смену Су-33. У нас нет палубных специализированных самолетов РЭБ. Наконец, у нас отсутствует и такой летательный аппарат как Грумман C-2 Грейхаунд — палубный тактический транспортный самолет средней дальности. Он разработан для доставки грузов на палубу авианосцев, находящихся в море. На нем доставляют почту, забирают отпускников и заболевших моряков. Без такого самолета очень трудно обойтись. Не посылать же по каждой мелочи к авианосцу в море корабль», — добавил источник.

Нужны ли России сегодня авианосцы?

Наконец, тут есть и значительный оперативно-стратегический аспект — а в состоянии ли руководство российского ВМФ сегодня однозначно сформулировать задачи для авианосного флота? И существуют ли подобные, причем полностью оправданные задачи, в настоящее время на самом деле? Стоит ли такой корабль строить в настоящее время в принципе?

Мировые тенденции военного кораблестроения, как ранее писала «Газета.Ru» со ссылкой на мнения ведущих специалистов, сегодня таковы — повышение эффективности действий при снижении водоизмещения.

К такому выводу подводят стремительно меняющиеся принципы ведения войны на море.

И в этом контексте авианосец на сегодня многим специалистам представляется не более чем «инструментом для покорения банановых республик».

В вооруженном противоборстве равных по силам и возможностям противников на море он станет первой жертвой управляемого оружия. Представить себе ситуацию, при которой корабль подобного типа мог бы безопасно приблизиться к берегам Российской Федерации, достаточно трудно.

Более того, недавние испытания гиперзвукового оружия показывают, что безоговорочное господство кораблей этого типа в Мировом океане подходит к концу.

Нереализованные и экзотические проекты

Тем не менее, в СМИ периодически представляются различные проекты авианесущих кораблей — от атомных ударных авианосцев до плавучих аэродромов. Иными словами, речь идет о массе разного рода замыслов, ни один из которых пока не дошел до стадии реализации. Кратко остановимся на некоторых из них.

К примеру, как ранее писала «Газета.Ru», в рамках инициативных работ в АО «Невское ПКБ» выполняются предпроектные проработки архитектурно-конструктивных обликов плавучих островов и аэродромов.

Как отмечают в «Невском», подобные большие плавучие сооружения могут реализовать потребность в дополнительной прибрежной инфраструктуре. Кроме того, эта разработка будет незаменимой для районов, где создание наземных аэродромов экономически нецелесообразно или вовсе невозможно. К таким регионам можно отнести побережье морей Северного Ледовитого океана, акватории бухт и губ Карского моря и моря Лаптевых, например, Обской губы, островные территории Японского и Охотского морей.

Между тем не совсем понятно, чем «острова» будут отличаться от авианосцев. Тем более в России уже есть несколько нереализованных проектов такого типа кораблей.

Например, авианосцы проекта 23000 «Шторм» разработки Крыловского государственного научно-исследовательского центра. По задумке, они должны получить ледовый класс и будут приспособлены для работы в холодных широтах.

Очередной проект авианосца был представлен на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге в 2019 году. Проект под номером 11430Э и с шифром «Ламантин», который разработало вышеупомянутое «Невское ПКБ».

Тем не менее, до сих пор ни один российский авианосец так и не был спущен на воду.