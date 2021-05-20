«Гром» надвигается: как в России работают над созданием дрона мирового уровня

Начинать современную историю более или менее боеготовых отечественных БЛА класса MALE (Medium Altitude, Long Endurance) надо начинать с средневысотного, большой продолжительности полета аппарата «Орион». Он создан, летает, и даже уже модернизирован по сравнению с техническим заданием (ТЗ) 2011 года.

Поскольку ТЗ было сформировано десять лет назад, в настоящее время у заказчика — Минобороны — есть понимание, что сегодня потенциала «Ориона» уже недостаточно для тех задач, которые стоят перед БЛА подобного класса.

Тяжелый беспилотный летательный аппарат БЛА «Сириус» — следующая ступень в развитии этого семейства. Этот БЛА сегодня находится на стадии опытно-конструкторской работы.

Есть уже и БЛА «Гелиос» большой продолжительности полета класса MALE, который должен быть оснащен турбовинтовым двигателем с толкающим воздушным винтом и иметь управление через аппаратуру спутниковой связи.

«Создание этих БЛА позволило нарастить компетенции, сформировать кооперацию соисполнителей, и даже получить некоторый опыт боевого применения в Сирии», — рассказал «Газете.Ru» высокопоставленный источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

По его словам, сегодня развитие беспилотной техники идет в плане увеличения взлетной массы и, соответственно, возрастания полезной нагрузки. Потребность сегодня в полезной нагрузке — от тонны и выше. Это оружие, средства разведки и связи.

«БЛА «Сириус» и «Гелиос» представляют собой дальнейшее развитие линейки «Орионов». Можно сказать, это дети «Ориона». Высокая степень унификации аппаратов позволила создать новые БЛА в короткие сроки, и тем самым предпринять реальные попытки выйти на мировой уровень», — сообщил источник издания.

«Однако мы по-прежнему в роли догоняющего. До уровня американского БЛА General Atomics MQ-9 Reaper (флагман разведывательно-ударных БЛА США) и новейшего турецкого ударного БЛА Bayraktar AKINCI нам еще следует подтянуться. Даже турки нас откровенно опережают», — считает специалист.

Напомним, высотный дальний беспилотный летательный аппарат Bayraktar AKINCI оснащен двумя украинскими турбовинтовыми двигателями АИ-450С по 450 л.с., обладает грузоподъемностью 1350 кг, включая 400 кг внутренней и 950 кг внешней нагрузки. Максимальная взлетная масса аппарата составляет 5,5 т.

Пока создавали БЛА «Орион», был совершен существенный скачок в развитии средств связи, вычислительной техники всех типов. Сейчас БЛА, как правило, функционируют в автоматическом режиме под присмотром человека-оператора.

«Сегодня ставится следующая задача — получение на выходе автономных систем, работающих в отрыве от человека-оператора.

Человек-оператор — это все-таки радиолиния управления, определенные ограничения по дальности, скорости. Кроме того, противник обладает возможностями воздействия на каналы управления и их подавления», — рассказал источник издания в российском ОПК.

По его словам, автономные системы гораздо более эффективны в боевом смысле. Это более широкие задачи. К примеру, прорыв противовоздушной обороны противника, подавление пунктов управления, узлов связи в оперативной глубине. Для этого нужны скорость и малозаметность, действия роем и в тесном взаимодействии.

«Поэтому возник проект беспилотного летательного аппарата «Гром». Это реактивный дозвуковой БЛА с грузоподъемностью в 2 т. Это следующее поколение, следующий вектор работы», — рассказал источник «Газеты.Ru».

По его словам, «Орион» — аппарат мирного времени и угрожаемого периода. Это в первую очередь разведка и получение информации о противнике. Боевая устойчивость подобных БЛА (малоскоростных, с большой эффективной поверхностью рассеивания) низкая. Такие БЛА будут успешно функционировать, пока не встретят серьезного противодействия со стороны противника.

Этой проблемой озабочены и американцы. Они выдали своей промышленности задание на создание БЛА, который был бы способен выполнять боевые задачи в условиях сильного радиопротиводействия и эффективной ПВО. Ведь, по сути, тот же MQ-9 Reaper — тоже очень уязвимый аппарат.

«Наше предложение — БЛА «Гром». А это скорость, малозаметность, способность к групповым действиям», — подчеркнул источник издания.

По его мнению, последние достижения в области сенсоров и вычислительной техники позволяют перейти к использованию искусственного интеллекта, то есть. к выполнению задач, не прямо прописанных в полетном задании, иными словами, к действиям в условиях неопределенности.

«Колоссальное преимущество американской военной промышленности (и промышленности США в целом) заключается в том, что при появлении того или иного заказа у них выстраивается очередь предприятий — кандидатов на поставку комплектующих и материалов. У нас же следующая ситуация — одно изделие — один поставщик. И это в лучшем случае. А поставщик еще и с претензиями и ненужными амбициями. У него нет большого желания заниматься партией из 20-50 деталей, которые необходимы, к примеру, для производства установочной партии БЛА. Надо, к примеру, 10 деталей, а ответ — ждите. Поэтому у нас такие большие сроки реализации даже прекрасно задуманных проектов», — пояснил источник «Газеты.Ru».

По его словам, в БЛА «Орион» более 90% комплектующих отличала новизна. В основном, по этим причинам опытно-конструкторская работа (ОКР) и затянулась на 10 лет. Из стандартных покупных деталей на этом БЛА — только резина на шасси. Все остальное было разработано с нуля, включая технологию изготовления крупноразмерных композитных деталей. Надо отметить, что «Орион» — цельно-композитный аппарат.

По мнению специалиста, главные препятствия в России на пути создания большого и боеспособного флота беспилотных летательных аппаратов всех типов можно свести к трем позициям.

Огромная проблема для отечественного производства БЛА — двигатели.

Причем проблема с ними — достаточно серьезная. В стране практически нет авиации общего назначения, поэтому нет и двигателей. Последний отечественный поршневой двигатель появился в начале 1960-х годов.

Чуть лучше ситуация с турбовинтовыми двигателями. Но тот же ТВ7-117, который сейчас ставится на новый легкий военно-транспортный самолет Ил-112В — двигатель позавчерашнего дня.

«В частности, турбореактивный двигатель Аи-222-25 НПЦ газотурбостроения «Салют» от Як-130 для беспилотного летательного аппарата «Гром» — сегодня единственный возможный вариант. Ничего другого просто нет, ни одного другого решения. Что-то находится в ОДК в процессе разработки, но строить на них серьезный проект — это авантюра чистой воды. Примеров тому в той же авиационной отрасли — несть числа», — считает источник.

«Если начинать создание своих двигателей с нуля, то мы рискуем в области БЛА отстать навсегда. Поэтому надо покупать лицензии, приобретать в полном комплекте предприятия, обзаводиться технологиями. Что же касается возможных санкционных ограничений, то нет таких санкций, которые не прогнулись бы перед ценой покупателя», — заметил эксперт.

Вторая беда, по мнению специалиста, связанная с созданием и серийным производством отечественных БЛА — электронно-компонентная база (ЭКБ).

«Мы способны создать хороший, прекрасный планер, научить его летать, но помимо планера, для беспилотного летательного аппарата нужны мозги, глаза, уши, то есть сенсоры. А, к примеру, оптико-электронная система израильского производства весит 30 кг, а российская — уже больше 65-ти. Для БЛА же каждый килограмм на счету», — пояснил источник издания.

И третья проблема — примыкающая, по сути, к ЭКБ — спутниковая связь.

Орбитально-частотный ресурс для БЛА в настоящее время крайне ограничен. Можно теоретически воспользоваться услугами двух коммерческих систем — спутниковой связи и вещания «Ямал» и серией геостационарных телекоммуникационных спутников «Экспресс». Но военные вряд ли готовы с ними работать, поскольку рано или поздно это обернется санкциями — а эти две системы практически все из импортных комплектующих. Обеспечить в перспективе будущий огромный флот БЛА современной загоризонтной связью они вряд ли смогут.

Несколько слов следует сказать об оснащенности беспилотными летательными аппаратами отечественного военно-морского флота. И в первую очередь перспективах БЛА палубного базирования.

«Задач глобального присутствия в Мировом океане и у берегов Австралии у нашего флота в настоящее время нет. Поэтому отечественным морякам, есть все основания полагать, сгодятся и аппараты берегового базирования с радиусом боевого применения в 1,5-2 тыс. км», — рассказал собеседник «Газеты.Ru».

В первую очередь, по мнению специалиста, они будут востребованы для осуществления противолодочной обороны и разведки. БЛА могут быть оснащены глубинными бомбами, противолодочными торпедами, радиобуями. Морские БЛА могут использоваться и в качестве воздушных узлов связи.

«Что касается перспективного БЛА «Гром», то еще непонятно, когда и с какими параметрами будет задана опытно-конструкторская работа. Нет пока и технического задания. У заказчика по этому поводу могут быть и свои представления», — заметил источник издания.

Тем не менее, по мнению специалиста, БЛА «Гром» стартует не с пустого места. И подобный аппарат означает выход на мировой уровень. Уровень новизны в этом БЛА такой, что практически все разработки требуют создания новых технологий.