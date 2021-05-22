«Может нести ядерные боеголовки»: чем опасен американский космолет Х-37

Американский беспилотный космический корабль Boeing Х-37 способен нести до шести ядерных боеголовок, рассказал генеральный директор российского оборонного концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков в ходе выступления на марафоне «Новое знание».

При этом, он акцентировал внимание на том, что американская сторона официально заявляла, что данные аппараты были созданы для реализации различных научных и разведывательных задач, передает ТАСС.

«У США существует межсредная космическая платформа Х-37. На сегодняшний день аппаратов этих уже шесть, одни поменьше, другие — побольше. Один находится на орбите, 4-й и 5-й отлетали по два года. Официально заявлено, что аппараты созданы для различных научных целей и разведки. По нашим оценкам малый аппарат может нести до трех ядерных боеголовок, большой — до шести», — пояснил топ-менеджер.

Он добавил, что США в ближайшие годы построят восемь таких космолетов, что создает новые вызовы в плане совершенствования средств воздушно-космической обороны.

Орбитальный аппарат Х-37 может подниматься на высоту до 750 км, также он способен быстро менять высоту орбиты и энергично маневрировать в околоземном космическом пространстве. Орбитальная скорость составляет около 28 000 км/ч.

Разработка X-37 началась еще в конце 90-х годов, а первый полет прошел в апреле 2010 года. Хотя ВВС США раскрыли лишь общие параметры миссии, всемирная сеть астрономов-любителей сообщила, что распознала космический корабль на орбите.

Последний на данный момент запуск Х-37 был осуществлен 17 мая 2020 года на базе ВВС США Кейп-Канаверал во Флориде. Самолет был доставлен в космическое пространство на ракете-носителе Atlas V, первая ступень которого оснащается российскими двигателями РД-180.

Тогда в сети была запущена прямая трансляция запуска, в ходе которой показали момент отделения первой ступени ракеты-носителя, а затем прямой эфир был отключен из-за режима секретности.

«Мы должны были остановить прямую трансляцию, чтобы нашим противникам было непросто разобраться в этих вещах, имея столько данных непосредственно о запуске и выходе космического аппарата на околоземную орбиту», — пояснил Тори Бруно, исполнительный директор компании United Launch Alliance, обеспечивающей выведение космических аппаратов.

Как сообщала представитель ВВС США Барбара Барретт, в ходе полета Х-37 был проведен ряд экспериментов, например — попытка преобразования солнечной энергии в радиочастотное микроволновое излучение для передачи на Землю в виде электроэнергии.

Кроме того, во время полета аппарата американскими специалистами был развернут небольшой спутник FalconSat-8, разработанный Академией ВВС США для испытаний инновационной электромагнитной силовой установки. Кроме того, американцы с помощью Х-37 изучают влияние космической радиации на семена.

Начальник отдела космических операций ВВС США Джон Реймонд был менее многословен, перед стартом он упомянул два важных качества аппарата: возможность многократного запуска и автономность.

Помимо этого, одним из новшеств стало добавление в кормовую часть корабля нового сервисного модуля, который Раймонд сравнил с «прицепом позади грузовика, который обеспечивает дополнительную вместимость и возможности для экспериментов».

Стоит отметить, что еще в 2011 году Boeing сообщал о планах по созданию увеличенного варианта X-37 под названием X-37C. Космический корабль X-37C должен быть больше предшественника на 180%, что, по словам представителей компании, позволит ему перевозить до шести астронавтов внутри герметичного отсека, размещенного в грузовой части аппарата.

X-37 имеет длину около 9 м, размах крыльев 4,5 м. Максимальный стартовый вес — около 5 тонн, а полезная нагрузка составляет примерно одну тонну. Необходимый груз размещается в центральном отсеке аппарата объемом в несколько кубометров, передает «Военное обозрение».

X-37 способен находится непрерывно на орбите несколько лет.

В 2015 году Космический фонд США вручил команде создателей X-37 награду «За значительный прогресс в области создания многоразовых космических аппаратов и проведения операций на орбите».

По словам бывшего министра ВВС США Хизер Уилсон, космический корабль обладает уникальными характеристиками в плане маневренности,

«Наши противники не смогут ничего понять, это [маневры аппарата] осуществляются на противоположной стороне Земли. И мы знаем, что это сводит их с ума. И я очень этому рада», — приводит ее слова портал Military.

Главный вопрос по X-37, который волнует специалистов со всего мира, заключается в том, обладает ли аппарат возможностями противокосмической борьбы и может ли он использоваться для тестирования наступательных технологий. Некоторые исследователи полагают, что этот аппарат использовался для запуска трех космических спутников, не зарегистрированных в международных базах данных.

«Секретное развертывание множества малых спутников вызывает дополнительные вопросы о миссии X-37. Аппарат может служить в качестве платформы для скрытого развертывания спутников. Секретность, окружающая как X-37 может указывать на то, что проект являются частью секретной разведывательной программы, но также может указывать на тестирование наступательных технологий или возможностей», — говорится в ежегодном отчете Secure World Foundation («Фонд международной безопасности»).