Закрытое небо: США отказались возвращаться к ДОН

Украина как повод

Официальный представитель Госдепартамента США заявил, что Штаты не вернутся в Договор по открытому небу (ДОН). Как сообщает ТАСС, Вашингтон возлагает ответственность за разрыв договора на Россию — якобы именно Москва нарушала ДОН и не собиралась предпринимать каких-либо шагов к соблюдению соглашения.

«Кроме того, поведение России, в том числе недавние действия в отношении Украины, не соответствует поведению партнера, приверженного выстраиванию доверия», — подчеркнул он.

Агентство Associated Press ранее со ссылкой на источник сообщило, что администрация Джо Байдена уведомила Москву о невозвращении в ДОН. Об этом замглавы Госдепа Венди Шерман сообщила в разговоре с замминистра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым.

По данным AP, американская сторона негативно оценила целесообразность восстановления своего участия в ДОН. Агентство также отмечает, что единственный договор, который будет действовать в сфере контроля над вооружениями между Россией и Америкой после разрыва ДОН — это продленный в начале 2021 года СНВ-3. Кроме того, не повлияет на выход из ДОН и назначенная на 16 июня встреча президентов России и США в швейцарской Женеве.

«Политическая ошибка»

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что решение США не возвращаться в ДОН – политическая ошибка, уже не первая по счету.

«США совершили очередную политическую ошибку, нанесли новый удар по системе европейской безопасности. <…> Они продолжают тиражировать измышления о неких нарушениях Россией этого договора, что совершенно абсурдно», — подчеркнул дипломат.

Рябков добавил, что Вашингтон «приплетает инсинуации» в контексте внутриукраинского конфликта в Донбассе. «Понимаете, это из серии «в огороде бузина, а в Киеве дядька». <…> Проще всего начать искать виноватых где-то и возлагать некую «ответственность» за что-то на Москву, но к ДОН и к ситуации вокруг этого договора это все не имеет ровным счетом никакого отношения», — подчеркнул он.

Сейчас сроки окончательной денонсации ДОН зависят от Совфеда и решения президента России Владимира Путина, добавил Рябков. Заседание комитета по международным делам верхней палаты парламента состоится 31 мая, через пару дней законопроект должен одобрить Совфед в полном составе, а там документ ляжет и на стол президента. «Нет никаких неожиданностей ни для США, ни для союзников США, ни для партнеров США, ни для наших союзников», — подытожил дипломат.

Истоки ДОН

Концепция Договора по открытому небу изначально была изложена президентом США Дуайтом Эйзенхауэром в 1955 году. Это предложение тогда отклонил первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. В 1989 году президент Джордж Буш-старший также предлагал руководству СССР открыть воздушные границы на взаимной основе. Договор по открытому небу (англ. The Treaty on Open Skies) вступил в силу 1 января 2002 года, подписан он был в 1992 году. Благодаря ДОН 34 страны-участницы смогли открыто собирать сведения о вооруженных силах и военных учениях и испытаниях друг друга.

В мае 2020 года США решили выйти из ДОН, процедура завершилась в ноябре. В начале 2021 года Москва также заявила, что начинает межведомственные процедуры выхода из ДОН. Ответственность за разрыв соглашения возлагается на Вашингтон – его действия «существенно нарушили баланс интересов других государств».

Вашингтон предъявил России следующие претензии: во-первых, отказ разрешить проведение полетов вдоль границы с Абхазией и Южной Осетией, во-вторых — выделение для заправки самолетов аэродромов в Крыму, который США считают «оккупированным», в-третьих — установление ограничений на полеты над Калининградом, где ВС РФ сосредоточили значительные силы. Российский МИД в ответ заявил, что США «сократили наблюдательные возможности в нарушение договора».

Законопроект о выходе из договора внес в Госдуму президент Путин. В нижней палате его одобрили, после заседание Совфеда по этому вопросу перенесли — решили дать США шанс вернуться к договору.