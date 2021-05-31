В ответ НАТО: как Россия укрепляет систему обороны западных границ

Около 20 новых соединений и воинских частей должны появиться до конца года в Западном военном округе (ЗВО). Также его пополнят порядка 2 тыс. единиц современных вооружений и военной техники. Об этом со ссылкой на главу Минобороны РФ Сергея Шойгу сообщает «РИА Новости».

«Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия. Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск», — подчеркнул министр обороны.

Он обвинил НАТО и Соединенные Штаты в усилении недружественной активности у российских границ. Как отметил Шойгу, военные самолеты и корабли стран альянса наращивают интенсивность действий в непосредственной близости от территории РФ.

Кроме того, войска ЗВО будут продолжать совершенствовать навыки солдат и улучшать командно-штабную работу. Первые плоды военных учений уже есть, сообщил министр, и они будут продолжаться.

«Интенсивность отработки задач боевой подготовки кораблями Балтийского флота повысилась на 30%. Выполнено более 200 упражнений с применением различных видов вооружения. Налет авиации округа увеличился на 4%», — заявил Шойгу.

27 мая глава Погранслужбы ФСБ Владимир Кулишов заявил, что увеличение военной активности НАТО фиксируется практические на всех участках госграницы России. «Активность… сопровождается наращиванием интенсивности мероприятий оперативной подготовки войск альянса, а также осуществлением разведывательной деятельности, в том числе с использованием самолетов и беспилотных летательных аппаратов», — заявил начальник пограничников.

Учения на западном направлении

Военные учения России у западных границ, целью которых, как сообщал Шойгу была внезапная проверка боеготовности, недавно привлекли большое внимание Запада и Украины. В конце марта украинский главнокомандующий вооруженными силами Руслан Хомчак заявил, что хоть генштаб ВСУ не фиксирует подготовки РФ к открытому военному конфликту с Киевом, к границам стягиваются в большом количестве российские войска. США и НАТО вскоре заявили, что действия Москвы якобы выглядят угрожающе.

Переброска подразделений российских войск в южные регионы РФ обусловлена решениями руководства страны и не представляет ни для кого угрозы, подчеркнул, в свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Еще раз повторяю то, что я уже говорил неоднократно: Россия никому не угрожала и не угрожает, и ни для кого не представляет угрозы.

Российские Вооруженные силы находятся там на территории РФ, где это признано необходимым и целесообразным, и будут находиться так долго, насколько это опять же будет признано целесообразным нашим военным руководством и Верховным главнокомандующим», — отметил представитель Кремля.

Спустя пару недель Минобороны РФ объявило об окончании учений и отводе войск в места постоянной дислокации. В начале мая генсек НАТО Йенс Столтенберг при этом заявил, что после отвода российских войск из зоны проведения апрельских учений в Крыму и у границы с Украиной еще остаются десятки тысяч военных.

По словам генсека, НАТО должна оставаться бдительной и внимательно следить за развитием ситуации у украинских границ. Столтенберг подчеркнул, что сейчас количество российских военных выше, чем до последней эскалации напряженности.

Кроме того, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга 4 мая заявил, что руководство России при проведении военных учений не проявляет достаточную прозрачность.

«Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны. В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия», – заявлял 22 апреля глава Минобороны Сергей Шойгу.

Западный ВО

Образован Западный военный округ был в 2010 году в результате слияния Ленинградского и Московского военных округов. В его состав включены подразделения всех родов войск ВС России. Среди них — 1-я гвардейская танковая Краснознаменная армия, 6-я и 20-я общевойсковые Краснознаменные армия, инженерные и железнодорожные части. Подчинены командующему ЗВО также Балтфлот и армии Воздушно-космических сил. Командует ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев.

Учения в округе проходят регулярно — сегодня, 31 мая, на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской и Калининградской областей начались очередные маневры, сообщил сайт российского Минобороны. «Комплексное мобилизационное учение является плановым мероприятием мобилизационной подготовки ЗВО, будет проходить на территории указанных регионов в течение недели и завершится 4 июня», — отмечается в сообщении.