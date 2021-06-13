Европейская армия и деньги: о чем будут спорить на саммите НАТО

Президент США Джо Байден отправился в Европу, чтобы начать серию встреч с европейскими союзниками. Глава Белого дома отразил свое видение международных проблема перед саммитами «Большой семерки» и НАТО в газете The Washington Post. Байден написал, что обе встречи будут посвящены «осознанию возобновленных обязательств Америки перед нашими союзниками и партнерами», при этом гарантируя, что демократии во всем мире будут конкурентоспособны в XXI-м веке.

Подобные встречи на высшем уровне обычно характеризуются яркими совместными выступлениями, групповыми фотографиями и обнадеживающими словами о солидарности Североатлантического альянса.

Но для США на этот раз недостаточно громко заявлять о долговечности НАТО или выступать с грандиозными трансатлантическими инициативами.

Вместо того, чтобы объединять европейцев и подталкивать их следовать примеру Вашингтона, администрация Джо Байдена должна работать над поощрением более независимых союзников. На практике это означает избавление от некоторых вредных привычек. Планируется не сдерживать Европу, а предложить Старому свету взять на себя больше ответственности за свои собственные дела.

Проблема бюджета

Военные расходы — яркий пример конфликта между США и Европой внутри НАТО. Сменявшие друг друга американские администрации оказывали давление на европейских союзников, чтобы они увеличили свои оборонные бюджеты в целях сокращения объема расходов Вашингтона на поддержание безопасности континента и увеличения общего военного потенциала НАТО.

Предшественник Байдена Дональд Трамп хорошо известен как человек, упрекавший Европу в том, что она выделяет на оборону недостаточное количество средств. Президенты США еще со времен Дуайта Д. Эйзенхауэра постоянно разочаровывались нежеланием континента удовлетворить требования США. Даже Барак Обама называл европейские правительства «безбилетниками», которые в значительной степени были довольны тем, что их потребности в обороне и безопасности были отданы на аутсорсинг США.

Траты большинство европейских стран действительно намного ниже стандартов НАТО. Исключая Соединенные Штаты, только 10 из 30 членов альянса тратят 2% или более своего валового внутреннего продукта на оборону.

В США подчеркивают, что справедливое разделение расходов на оборону между участниками альянса не является сугубо американской инициативой. Подобное разделение стало залогом существования самого военно-политического блока НАТО, его жизнеспособности, солидарности и доверия между государствами-участниками альянса.

Никакой автономии

При этом истеблишмент США, по сути, критикует Европу за шаги к тому, чего от нее давно ждут: повысить боевые и оперативные возможности и общую эффективность европейских вооруженных сил.

На протяжении десятилетий официальные лица США с осторожностью относились к концепции европейской стратегической автономии. Слово «автономия» вызывает в Вашингтоне образы союзников, идущих своим собственным путем и проводящих политику, которая может противоречить политике США.

Когда Франция и Великобритания работали над совместными оборонными инициативами в 1990-х годах, госсекретарь США Мадлен Олбрайт сказала Парижу и Лондону, что эти программы должны предпочтительно осуществляться под эгидой НАТО, а не вне альянса. В декабре 2000 года министр обороны США Уильям Коэн отверг перспективу создания общего оборонного потенциала Европейского союза как угрозу самому существованию НАТО.

Сдержанность Вашингтона в отношении европейской стратегической автономии в военной сфере сохраняется и поныне. В 2019 году администрация Дональда Трампа направила высокопоставленному дипломату ЕС письмо в достаточно резких формулировках, в котором выразила глубокую озабоченность по поводу Европейского оборонного фонда и программы постоянного структурированного сотрудничества, которые были направлены на повышение синергии и оперативной совместимости между вооруженными силами стран-членов ЕС.

Как и в прошлом Олбрайт и Коэн, официальные лица Дональда Трампа напомнили европейским лидерам, что НАТО, а не ЕС, является выдающимся западным военным альянсом, который несет исключительную ответственность за сохранение целостности, свободы и мира на европейском континенте.

В качестве вывода: хотя Вашингтон будет поддерживать европейских союзников в создании более эффективных войск и принятии на себя большей ответственности за собственную оборону континента, он будет делать это только в том случае, если эти усилия будут осуществляться в рамках НАТО, полностью зависящего от Соединенных Штатов.

США заинтересованы в усилении обороны Европы, но не до такой степени, чтобы континент перестал следовать в кильватере Америки. Поэтому озабоченность Вашингтона по поводу стратегической автономии не столько связана с дублированием систем вооружений, сколько с контролем за общим состоянием дел. Таким образом, у США остается «контрольный пакет», а Европа становится младшим, а отнюдь не равным партнером в отношениях.

Продолжит ли эту политику Вашингтон и администрация Джо Байдена — покажет открывающийся в понедельник саммит НАТО.

Что это значит для России?

«Отдельные представители политического класса в России полагают, что на имеющихся противоречиях среди государств-участников Североатлантического альянса можно сыграть в свою пользу, другие и вовсе считают, что в рядах НАТО возможен раскол. Полагаю, что каких-либо серьезных оснований для подобных точек зрения нет.

В исторически обозримый срок, по моей оценке, никакие серьезные потрясения альянсу не грозят», — рассказал «Газете.Ru» экс-заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

По мнению военного, на очередном саммите НАТО в очередной раз будет продемонстрировано практически монолитное единство блока по всем стратегическим вопросам.

Что касается России, то ей, по мнению генерала Запаренко, надо как можно быстрее выходить из того геополитического одиночества, в котором она оказалась в последнее время, и дальнейшее обострение взаимоотношений с Североатлантическим альянсом противоречит глубинным стратегическим интересам государства.

«Эту ситуацию надо разряжать. Но, разумеется, не за счет односторонних уступок со стороны России», — заключил генерал Запаренко.