Учения и вертолеты: зачем Москве военное сотрудничество с Лаосом

Целью «Ларос-2021» станет отработка навыков по борьбе с международным терроризмом, сообщила пресс-служба Восточного военного округа. В ходе учений военнослужащие России и Лаоса с применением различных тактических приемов ликвидируют условное незаконное вооруженное формирование. Учения пройдут на одном из полигонов Приморья.

Лаос важен для Москвы как военно-политический партнер в Юго-Восточной Азии, а потому сотрудничество в Вьентьяном будет развиваться по восходящей траектории, уверен экс-замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Валерий Запаренко. При этом собеседник «Газеты.Ru» не ожидает какого-либо масштабного военного строительства со стороны России на территории Лаоса, и причина тому — в географии азиатской республики.

Дело в том, что Лаос не имеет выхода к океану, а потому объективно не может обладать какой-либо портовой инфраструктурой. При этом пролет на территорию этой страны воздушного транспорта и особенно — военно-транспортной авиации — в зависимости от направления сопряжен с согласованиями со стороны Мьянмы, Китая, Вьетнама, Таиланда, Камбоджи, и не со всеми странами региона Москва может получить подобное согласование.

«По воздуху много не провезешь, а без военно-морских баз любое государство как опорную точку в том или ином регионе рассматривать достаточно затруднительно. Доступ в страну с моря и с воздуха не должен зависеть от благорасположения соседей», — заключает генерал.

Учение «Ларос-2021» планировалось заблаговременно. Еще в прошлом году предполагалось, что в 2021 году Сухопутные войска Вооруженных сил России примут участие в девяти совместных с иностранными армиями учениях.

В этом году состоятся совместные российско-алжирские и российско-ланкийское учения, маневры с членами ОДКБ «Нерушимое братство-2021» и «Рубеж-2021», а также учения «Мирная миссия-2021», «Дружба-2021», «Индра-2021», «Ларос-2021» и «Селенга-2021». Семь учений пройдут на территории России, и еще два — за ее пределами.

При этом и российско-лаосские учения, хотя и станут первыми на территории Дальнего Востока, станут уже вторыми совместными маневрами двух государств. Первое в истории подобное учение «Ларос» состоялось в 2019 году — на территории Лаоса, на полигоне «Бан Пэн». Тогда танковые подразделения ВВО и вооруженных сил Лаоса отработали совместное ведение разведывательно-поисковых действий с целью обнаружения полевых лагерей, складов с боеприпасами условного противника.

Однако можно констатировать, что в последнее время сотрудничество России и Лаоса набирает обороты благодаря нескольким ключевым событиям. В частности,

в апреле этого года в СМИ появилась информация о работе над новым оборонным объектом РФ в Лаосе. И хотя подобные сообщения в рамках двустороннего российско-лаосского сотрудничества сложно назвать новыми, такие подробности вновь заставляют говорить об усилении военного присутствия Москвы в Юго-Восточной Азии.

Между Москвой и Вьентьяном подписан контракт о военно-техническом сотрудничестве, соглашение о помощи по ремонту и закупкам вертолетов, а также то, что было охарактеризовано как первые совместные российско-лаосские военные учения «Ларос-2019».

Еще в 2018 году в российских СМИ всплыли сообщения со ссылкой на соглашение об открытии российского военного объекта, предположительно, во Вьентьяне, состоящего из технического персонала для оказания помощи Лаосу по вопросам сотрудничества в области обороны.

В декабре 2020 года министр обороны Лаоса встретился с российским послом. В ходе переговоров они обсудили текущие оборонные работы в провинции Сиенгхуанг — именно там ранее проходили военные учения «Ларос-2019». Кроме того, есть сведения, что запланировано выделение средств на объект для хранения танков, модернизацию аэропорта и здание офиса министерства обороны России в Лаосе.

В настоящее время российско-лаосский оборонный объект находится в стадии строительства. Официальные лица Лаоса подтвердили, что российские войска разминировали и очистили территорию в соответствии с планами строительства нового аэропорта и военного объекта в рамках расширения военной помощи материковой части Юго-Восточной Азии.

Изначально планировалось освободить место для модернизированного аэропорта с двумя зонами, одна — для гражданского использования, а другая — для лаосских и российских военных.

По данным российского Минобороны, военнослужащие Международного противоминного центра ВС РФ выполняли задачи по поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов в районе аэродрома «Тхонгхайхин».

Помимо разминирования, российские саперы обучили лаосских военнослужащих работе на переданных средствах поиска взрывоопасных предметов на базе развернутого филиала Центра. За две командировки российского Международного противоминного центра ВС РФ в Лаос очищено более 110 га территории, обнаружено и уничтожено 1180 взрывоопасных предметов. В основном это кассетные суббоеприпасы американских авиационных бомб (BLU-26, BLU-63, BLU-3/B), сброшенные боевой авиацией США на Лаос в ходе войны во Вьетнаме в 1964-1973 годах.

В сообщениях СМИ также утверждается, что Москва и впредь намерена оказать существенную военную помощь Лаосу, в том числе в обучении лаосских военных и использовании российской техники.

На оснащении Народных вооруженных сил Лаоса состоит значительное количество образцов вооружения и военной техники советского и российского производства.

К примеру, Лаос имеет несколько десятков танков Т-72Б1МС, Т-55 (15 ед.), ПТ-76 (10 ед.), 122-мм гаубиц Д-30/М-30 (20 ед.), 130-мм пушек М-46 (10 ед.), МиГ-21 (22 ед.), Як-130 (4 ед., заказано еще 6) и многое другое. Примечательно, что 30 Т-34-85, ранее находившиеся на вооружении лаосской армии, не так давно были переданы в Россию.

Создание военного объекта могло бы предоставить России пространство в Лаосе, где Москва могла бы постепенно выстраивать новые формы оборонного сотрудничества, и это может касаться и других стран региона.

Никаких конкретных показателей, включая количество персонала и точный тип оборудования, которое будет храниться на объекте, не публиковалось, хотя отношения между Россией и Лаосом в сфере обороны и раньше не были известны своей прозрачностью.

В более общем плане, учитывая, что аналогичные российские инициативы в других регионах Юго-Восточной Азии — будь то объекты оборонной промышленности в Таиланде или продажа оборудования на Филиппины — были разрекламированы, но так и не были реализованы впоследствии, есть причины с осторожностью относиться к этим еще предварительным отчетам.

В соседней Камбодже есть пример с военными объектами Китая, которые строились в частном порядке в течение нескольких месяцев, прежде чем об этом стало известно.

Позиции России на данный момент могут быть довольно далеки от Китая с точки зрения ее партнерских отношений в сфере безопасности в Юго-Восточной Азии. Москва и Пекин фактически конкурируют в некоторых областях.