Подо льдом: в Екатеринбурге покажут новый беспилотник «Сарма»

Макет «Сармы» впервые будет показан на стенде концерна «Алмаз-Антей» на выставке «Иннопром — 2021» в Екатеринбурге с 5 по 8 июля. Как выяснила «Газета.Ru», макет будет выполнен в натуральную величину в разрезе с демонстрацией всех технических элементов и агрегатов, установленных на борту.

«Данный подводный беспилотник сможет в течение продолжительного времени, в том числе подо льдом, проводить исследования глубин Мирового океана, транспортировать различные грузы, обслуживать подводные сооружения и коммуникации, управлять подводным нефтегазовым оборудованием, осуществлять поиск затонувших объектов.

Являясь универсальной платформой, автономный необитаемый подводный аппарат «Сарма» оснащен высокоточным навигационным оборудованием, системой связи, а также широким набором инструментов для решения различных задач под водой», — подчеркнули в «Алмаз-Антее».

Макет изготовлен на нижегородском заводе «70 лет Победы» (АО «Нижегородский завод 70-летия Победы»), построенном концерном в 2016 году на базе Нижегородского машиностроительного завода, который, помимо прочего, производит атомные реакторы, угольные комбайны, артиллерийские установки, манипуляторы для лесной промышленности и другую продукцию. С 2021 года оба завода объединили в одно юридическое лицо.

«Заказчики должны понимать, что не обязательно стоять в очереди много лет на специализированные судостроительные заводы, производство можно развернуть на любом высокотехнологичном машиностроительном заводе, а у нас как раз не так много заказов», — отметил представитель завода «70 лет Победы» в беседе с «Газетой.Ru».

Он подчеркнул, что, несмотря на широкую номенклатуру продукции, завод вполне справится с производством глубоководных аппаратов и разгрузит судостроительные заводы. При этом он подчеркнул, что разработчик «Сармы» — конструкторское бюро «Лазурит», известный производитель советских батискафов, спасательных кораблей и глубоководных станций.

«Мы здесь, скорее, как подрядчики, исполнители по проекту. Все проектирование и расчеты ведут они», — пояснил сотрудник завода.

Заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований (ФПИ), который является заказчиком проекта, руководитель направления физико-технических исследований Игорь Денисов в интервью РИА «Новости» говорил, что «Сарма» сможет находиться в автономном плавании до трех месяцев, до конца 2021 года должен пройти эксперимент по преодолении аппаратом 10 тыс. км без всплытия и без использования атомной силовой установки в акватории Белого моря.

«Срок автономности — три месяца — позволит существенно упростить вопросы эксплуатации перспективных систем освещения подводной обстановки», — сказал Денисов.

Также он отметил, что существует техническая возможность автономной кругосветки аппарата, но подчеркнул, что для этого потребуется «существенное повышение характеристик систем энергообеспечения».

Представители судостроительной промышленности скептически отнеслись к планам «Алмаз-Антея» освоить производство глубоководных аппаратов.

«Нужно понимать, что в морской среде своя специфика. Это касается и движения, и гидролокации. Чтобы аппарат не сел на мель и не столкнулся с препятствиями, он должен адекватно оценивать водную обстановку, а это очень сложно запрограммировать — характер отражения звуковых волн гидролокатора зависит от множества факторов — температуры, солености, течения, глубины. На 50 м картина одна, на 1000 — совсем другая», — пояснил «Газете.Ru» представитель одного из заводов на условиях анонимности.

Другой собеседник отметил, что основную сложность представляет создание программного обеспечения.

«Здесь большие проблемы, начиная от элементной базы, и заканчивая, собственно, алгоритмами вычисления. Коэффициенты другие. И важно, чтобы им хватило компетенции все это заложить», — рассказал представитель судостроительной отрасли.

В то же время, представитель Фонда перспективных исследований заметил, что технологически нижегородский завод в состоянии наладить производство «Сармы» и таким образом сломать устаревшие представления о технологических цепочках.

«На сегодняшний день у нас настолько далеко шагнули возможности машиностроительных предприятий, что можно полностью поломать подходы к созданию образцов. Все можно сделать без стапелей. Конечно, не совсем любой завод может освоить такое производство, но любое высокотехнологичное предприятие», — считает представитель ФПИ.

В качестве примера он привел американский концерн Boeing, который разрабатывает аналогичный аппарат — Orca.

«Пытаться делить рынок или бюджет между предприятиями группы ОСК и другими предприятиями, выяснять, кто на чью грядку зашел, некорректно. Мы можем показать заказчикам, что есть высокотехнологичные предприятия, переоснащение под определенного рода продукцию, не загруженные и способные решать задачи в интересах нефтянки, газпрома и всего остального», — отметил представитель ФПИ.

Бывший научный руководитель НПП «Союз», разрабатывающего гидроакустические комплексы для подводных лодок, Виктор Лексин отметил, что

у КБ «Лазурит», разработавшего «Сарму», большой задел в области разработки и создания глубоководных аппаратов именно для арктической зоны.

«Там есть своя специфика, связанная с глубиной, температурой, составом, и «Лазурит» это все очень хорошо знает. Так что я уверен, что они справятся», — отметил Лексин.

При этом он выразил уверенность, что несмотря на гражданское назначение у платформы «Сарма» есть и военный потенциал.

«В Арктике очень большие богатства, и, конечно, когда все ресурсы планеты будут исчерпаны, основная добыча ископаемых — не только нефти и газа, но и других, — будет вестись там. И, конечно, нам придется защищать свои разработки, потому что американцы, конечно, будут нам противостоять — у них для этого есть свои подобные аппараты и подводные роботы», — отметил Лексин.

Кроме того, он подчеркнул, что подводное оружие остается самым важным для мирового баланса сил.

«То, что подводные лодки хорошо видно из космоса — это миф. Их видно только на небольших глубинах и при хороших погодных условиях. А в наших широтах, как правило, 4-5 баллов, в таких условиях лодку невозможно обнаружить. А между тем только один залп одной современной АПЛ способен полностью уничтожить США. А ведь может быть и повторный», — пояснил эксперт.

Тему беспилотных подводных лодок впервые поднял в 2018 году президент России Владимир Путин. Он объявил, что в стране разрабатывают «Посейдон» с атомной силовой установкой и возможностью оснащения ядерными боеприпасами. По оценкам экспертов, в случае глубоководного подрыва «Посейдона» в непосредственной близости от побережья, США накроет волна высотой от 60 до 500 м, которая проникнет вглубь материка на 500 км, разрушая все на своем пути.