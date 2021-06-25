«Это же фактически война»: как отвечать на нарушение госграницы

По информации российских журналистов, необходимость разработки новых мер против кораблей-нарушителей российской границы объясняется тем, что «применение обычных авиабомб может быть слишком опасным. Осколки тяжелых боеприпасов способны разлетаться на сотни метров и причинять ненамеренный ущерб». Ряд экспертов полагают, что для демонстрации намерений достаточно и неуправляемых ракет.

В настоящее время порядок применения оружия и боевой техники в отношении нарушителей госграницы определяется 35-й статьей федерального закона «О Государственной границе Российской Федерации».

«Согласно этому закону, применению оружия и боевой техники должно предшествовать ясно выраженное предупреждение о намерении их применить и предупредительные выстрелы. В то же время запрещается применять оружие и боевую технику по воздушным, морским, речным судам и другим транспортным средствам с пассажирами», — пояснил «Газете.Ru» экс-заместитель председателя Научно-технического комитета Военно-воздушных сил полковник Сергей Волков.

Специалист напомнил, что порядок действий истребительной авиации и зенитных ракетных войск по нарушителям государственной границы РФ в воздушном пространстве предельно ясно описан в соответствующих приказах главнокомандующего Воздушно-космическими силами Вооруженных сил.

Особо полковник Волков подчеркнул, что все это отрабатывалось в течение долгих десятилетий и внесения каких-либо уточнений и изменений в эти документы в настоящее время абсолютно не требуется.

Эксперт отметил, что действия расчетов зенитных ракетных войск и экипажей авиации на многочисленных тренировках подразделений и частей ВКС по пресечению нарушений государственной границы доводятся до автоматизма, и любой военнослужащий предельно ясно представляет свой порядок действий после команд «Самолет-нарушитель, боевой пуск» или же «Самолет-нарушитель, пуск по моей команде».

Кроме того, по мнению Сергея Волкова, в приведенной некоторыми СМИ информации сомнения вызывает сама формулировка — «единый регламент действий российской авиации». Эксперт напоминает, что в Вооруженных силах порядок действий объединений, соединений и частей определяется исключительно приказами и оперативными директивами, а термин «российская авиация» слишком размыт. В состав ВКС России как род сил входят Военно-воздушные силы, в которых есть и Дальняя, и Военно-транспортная авиация. И далеко не всем родам сил ВВС ставится задача борьбы с нарушителями государственной границы в воздушном пространстве.

Что касается выражения «осколки тяжелых боеприпасов способны разлетаться на сотни метров и причинять ненамеренный ущерб», то специалист напомнил, что существует термин — «рубеж безопасного удаления». К примеру, для авиационной бомбы калибра 500 кг он составляет 2500 метров. В ходе авиационной поддержки своих войск пилоты Дальней, фронтовой и армейской авиации знают все эти рубежи, что называется, назубок.

«С одной стороны, причесать под одну гребенку вроде бы все надо (правда, не уверен, что такая работа ведется на самом деле). Но с другой стороны, в каждом виде Вооруженных сил, в каждом роде войск есть своя специфика, и причем весьма существенная.

К примеру, порядок действий пилота истребителя существенно отличается от боевой работы расчета зенитного ракетного дивизиона в ходе пресечения нарушения государственной границы. Есть свои особенности и в Военно-морском флоте, и в Пограничных войсках ФСБ. Поэтому, на мой взгляд, после случая с эсминцем Defender целесообразно на политическом уровне гласно предупредить возможных нарушителей государственной границы, что по боевым судам (воздушным или морским) в случае их вторжения в пределы территории России будет открыт огонь на поражение. И в ряде случаев это, по моему мнению, возможно и без предупредительных выстрелов. Когда в наши территориальные воды заходит крупный боевой корабль, то это же фактически война», — пояснил «Газете.Ru» экс начальник Главного штаба Войск противовоздушной обороны генерал-полковник авиации заслуженный военный летчик СССР Игорь Мальцев.

«Каких-либо новых документов в сфере борьбы с нарушителями государственной границы, на мой взгляд, не требуется», — сказал «Газете.Ru» экс-заместитель председателя Координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны государств — участников СНГ — экс-заместитель главнокомандующего ВВС ВС РФ по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

По мнению военачальника, существующие документы отрабатывались и уточнялись в течение долгого времени, неоднократно доказали на практике свою действенность и эффективность, каждая точка и запятая имеет в них свое значение, и в случае нарушения государственной границы надо действовать в строгом соответствии с имеющимися приказами. Ничего принципиально нового в этой сфере изобретать не стоит.

«В Военно-морском флоте нормативные документы по борьбе с нарушителями государственной границы отработаны и в наличии, что называется, имеются.

Другое дело, что на море могут возникать разные ситуации, всего приказами не предусмотришь, но в этом случае командир корабля для получения указаний связывается с командным пунктом флота.

Если там не хватает необходимых компетенций, обращаются к главнокомандующему ВМФ. Действия по нарушителям госграницы подробно описаны и в Корабельном уставе флота. Есть ли необходимость перерабатывать имеющиеся документы? По моему мнению, имеющихся приказов вполне достаточно. К слову говоря, Черноморский флот в инциденте с британским эсминцем Defender участия не принимал», — рассказал «Газете.Ru» экс-начальник Главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко.

В качестве вывода можно сказать, что опрошенные «Газетой.Ru» специалисты считают, что нормативной базы для борьбы с нарушителями государственной границы в настоящее время вполне достаточно и каких-либо пробелов в законодательстве, приказах и инструкциях нет. Все дело заключается только в их эффективном применении на практике. То есть действовать в форс-мажорных обстоятельствах надо быстро, решительно, эффективно.