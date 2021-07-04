Новый рынок для Украины: турецкий холдинг заключил соглашение с «Мотор Сич»

В конце недели турецкий аэрокосмический холдинг Turkish Aerospace Industries (TAI) подписал соглашение с украинской компанией «Мотор Сич» на поставку двигателей для своего тяжелого боевого вертолета T-929 ATAR-2, который должен подняться в воздух в 2023 году.

Согласно заявлению компании, новый вертолет будет утяжеленной версией T-129 — совместного проекта TAI и европейской AgustaWestland. Он оснащен двумя американскими двигателями LHTEC CTS800-4A по 1361 л.с. каждый. Новый же вертолет будет отличаться вдвое большей грузоподъемностью — его планируется оснастить двумя двигателями по 2,5 тыс. л.с. каждый. Под эту мощность идеально подходит один из самых распространенных двигателей в мире ТВ3-117, который «Мотор Сич» выпускает в различных модификациях с 1972 года.

Таким двигателем оснащены самые массовые в мире вертолеты Ми-8, а также почти все советские и российские боевые вертолеты, включая Ми-24, Ми-28, Ка-32 и Ка-52. Кроме того, ТВ3-117 поднимает в небо украинские самолеты российского производства Ан-140 и полностью российские Ил-112.

В конце 2014 года «Мотор Сич» отказался поставлять ТВ3-117 в Россию, и российским компаниям пришлось налаживать собственное производство этих двигателей под индексом ВК-2500.

В Турцию украинские двигатели должны начать поступать уже в 2022 году. Пока заказ ограничен 14 агрегатами. Эксперты считают, что в случае наращивания объемов производства турецкого вертолета, заказ на двигатели от TAI может спасти украинское предприятие, потерявшее российский рынок.

«На фоне значительного сокращения объемов поставок новых двигателей, это все-таки появление новой платформы, которая могла бы, в зависимости от различных условий, обеспечить для компании «Мотор Сич» сохранение сбыта на какую-то перспективу», — пояснил «Газете.Ru» главный редактор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

Он отметил, что, хотя Турция исторически не является производителем тяжелых вертолетов, пример создания беспилотников показывает, что потенциал у турецкой промышленности сделать востребованную машину есть. В этом случае возможен ее экспорт и большие заказы для «Мотор Сич», в том числе на обслуживание и ремонт двигателей, что спасет предприятие. Причем именно ремонт может принести компании долгосрочную прибыль.

«Маржинальность поставки значительно ниже, чем обслуживания. В минувшем десятилетии объем расходов на приобретение авиатехники и ее обслуживание примерно сравнялись», — пояснил Пантелеев.

Он подчеркнул, что на фоне прекращения поставок в Россию «Мотор Сич» очень нуждается в стабильном рынке сбыта двигателей. Однако, кроме Китая, украинские двигатели никто не покупает — рынок авиадвигателей контролируют европейские и американские компании.

«Мы понимаем, что в мире сохраняется парк вертолетов Ми-8, самолетов Ан-24 (тоже оснащены двигателями «Мотор Сич») и т.д., и на этом можно какое-то время существовать. Но перспектива одна — искать новые рынки. И в этом плане важен турецкий контракт», — подчеркнул эксперт.

Пантелеев также не исключил, что одним из первых покупателей турецких вертолетов может стать Украина, которая, таким образом, сможет обновить вертолетный парк и отказаться от российской техники, обеспечив рынок сбыта двигателей.

В свою очередь главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко напомнил, что «Мотор Сич» — достаточно известный бренд с хорошим технологическим потенциалом.

«Это, пожалуй, единственный, оставшийся с советских времен оборонный актив Украины, который еще работоспособен. Поэтому, если турки проплатят, то контракт на производство двигателей будет однозначно выполнен», — отметил Коротченко.

Он также отметил, что в целом промышленный комплекс Турции ориентирован на экспорт, и в качестве примера привел беспилотники Bayraktar TB2, которые поставляются в несколько стран мира и успешно конкурируют с американскими и израильскими.

«Успех второй карабахской войны в значительное мере был обусловлен возможностями «Байрактаров», Азербайджан, используя эти беспилотники в бою, не только решил свои военные задачи, но и обеспечил им рекламу», — отметил эксперт.

«Если проект тяжелого вертолета будет реализован, можно однозначно считать, что он будет иметь и экспортную составляющую. Вопрос, насколько эффективно и быстро турецкая аэрокосмическая промышленность сможет его реализовать», — подчеркнул Коротченко.