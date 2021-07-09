Талибы* вошли в Кандагар. Будет ли Кабул следующим

Боевики движения «Талибан» (организация запрещена в России) атаковали один из районов Кандагара — второго по численности населения города Афганистана. По данным источников телеканала Tolo News, террористам удалось захватить два аванпоста. Источник РИА «Новости» сообщает о боях в районе центральной тюрьмы и в районе рынка. СМИ утверждают, что в результате нападения несколько жителей города погибли и получили ранения, точное количество жертв и пострадавших неизвестно.

Официальные власти, в частности губернатор Кандагара, утверждают, что ситуация в городе находится под контролем, а боевики «Талибана» отступили. Впрочем, власти опровергают и другие успехи талибов, которые утверждают, что к настоящему моменту контролируют уже около 85% территории страны.

Правда, даже в «Талибане» признают, что под их контролем находятся в основном небольшие уезды и их окрестности. Административные центры провинций все еще удерживаются официальными властями Афганистана.

При этом нельзя сказать, что талибы не пытаются взять города под свой контроль. В настоящий момент, по некоторым данным, идут бои и в третьем по численности населения городе — Герате.

Не так давно было остановлено наступление «Талибана» на город Мазари-Шариф. Боевики не оставляют попыток захватить Джелалабад и, по информации СМИ, даже контролируют один из районов города.

Причины, по которым вооруженные формирования «Талибана» пока не пытаются с боями овладеть центрами провинций и столицей Афганистана, в целом понятны. На данном этапе в этих городах расквартированы более или менее крупные гарнизоны афганской армии, сохраняющие пока лояльность официальным властям, и лидеры движения на данном этапе не желают городских боев, связанных с разрушениями и большими жертвами среди мирного населения.

Руководящий состав «Талибана» просто ожидает, что рано или поздно распропагандированные части и соединения афганской армии перейдут на сторону «Талибана» и вопрос решится сам по себе.

Главная интрига — устоят ли вооруженные силы официального Кабула перед натиском формирований Талибана и до какой степени на них можно рассчитывать?

Силы сторон

В настоящее время численность афганской национальной армии, по неточным и неполным оценкам зарубежных СМИ, достигает почти 200 тыс. человек (Сухопутные войска — 130 тыс. чел., ВВС — 6 тыс. чел., военнослужащих органов управления, сил специальных операций, тыловых и вспомогательных структур — 55 тыс. чел.). Еще примерно 20 тыс. бойцов и командиров служат в органах и подразделениях Главного управления национальной безопасности Афганистана и свыше 140 тыс. чел. — в Афганской национальной, пограничной и местной полиции.

На оснащении ВС Афганистана состоит более 170 бронетранспортеров М113А2, 8500 машин типа HMMWV, 250 танков Т-62 и около 600 Т-55, находящихся на хранении. Реактивная артиллерия насчитывает 50 машин БМ-21, ствольная — более 150 гаубиц Д-30А.

Кроме того, армия Афганистана получила от стран НАТО и их союзников значительное количество вооружения и военной техники по программам военной помощи — в основном стрелкового вооружения, минометов, гранатометов, боеприпасов. К примеру, в 2007 году Турция безвозмездно передала афганской армии 24 155-мм гаубицы M-114, а также запасные части и 2200 снарядов к ним.

Что касается численности вооруженных формирований «Талибана», то точных данных об их численности, а также оснащенности вооружением и военной техникой нет.

По некоторым оценкам, в рядах «Талибана» насчитывается более 100 тыс. бойцов и командиров, хотя чаще можно увидеть оценки в район 70-80 тыс. человек.

Однако в любое время боевой и численный состав движения может вырасти в несколько раз, поскольку лидеры «Талибана» придерживаются своего традиционного принципа пополнения рядов своих подразделений — «днем — дехканин, ночью — борец за веру».

С уверенностью можно говорить, что значительная часть военной техники попала в руки талибов напрямую от афганской армии.

Согласно отчету Счетной палаты США, только в период до 12 февраля 2009 года в Афганистане были потеряны около 87 тыс. единиц оружия, переданного в 2004-2008 годы правительству Афганистана из США, а также 135 тыс. единиц оружия, отправленных в Афганистан странами НАТО. Иными словами, это оружие либо было продано афганскими солдатами и командирами, либо ушло на сторону вместе с дезертирами.

Всего за четыре года в национальной армии Афганистана утрачено столько стрелкового оружия, сколько было у окруженной 6-й полевой армии Вермахта под Сталинградом.

Согласно информации NBCNews.com, недавно «Талибан» продемонстрировал контейнеры, полные оружия и военной техники, захваченные у афганских вооруженных сил. Речь идет о 900 единицах стрелкового вооружения, 30 легких тактических машинах (скорее всего, HMMWV) и 20 армейских пикапах. Большая часть вооружения и военной техники находится в заводской смазке, то есть захвачено (или, скорее всего, сдано) без боя.

Боеспособность и боевой дух

Эти факты подводят к анализу боеспособности и боеготовности ВС официального Кабула, поскольку эти показатели не менее важны, чем количество вооружения и военной техники.

В этом плане целесообразно обратиться к советскому опыту по строительству афганской армии в период 1979-1989 годов.

Некоторые советские советники и специалисты считали, что проще самому решить задачу, чем научить афганского офицера ее выполнению.

Их поощряли при этом высказывания тогдашнего лидера Афганистана Бабрака Кармаля такого типа: «Мы полностью вам доверяем. Командуйте, если найдете нужным, нашими войсками, как своими».

Это привело к тому, что даже в разгар кампании 1979-1989 годов афганская армия была не способна проводить боевые действия в широких масштабах и с высокой интенсивностью, каких требовали условия обстановки в Афганистане.

Афганская армия страдала от таких проблем, как низкая укомплектованность соединений и частей личным составом и непрекращающееся массовое дезертирство. В том числе из-за этого боевые возможности вооружения и боевой техники в полной мере не использовались.

Зачастую афганские подразделения и части, подвергаясь массированной исламской пропаганде, теряли боеспособность и в полном составе переходили на сторону мятежников.

Советским военным специалистам так и не удалось полностью избавить афганскую армию от тяжелых пороков. И можно не сомневаться — американская армия, покидающая Афганистан, столкнулась с теми же самыми проблемами.

Поэтому неутешительный вывод такой — скорее всего, афганская национальная армия под натиском «Талибана» либо разбежится, либо батальонами и бригадами во главе с командирами начнет переходить на сторону исламистского движения.

Это уже было, когда талибы 27 сентября 1996 года без боя взяли Кабул и основали Исламский Эмират Афганистан. По всей видимости, подобное повторится и в наше время. Рассчитывать на свою национальную армию как грозную и устойчивую в боевом отношении силу руководству официального Кабула не стоит.