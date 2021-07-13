Конкурент F-35: каким будет первый российский однодвигательный истребитель

«Ростех» анонсировал премьеру «принципиально нового» боевого самолета, который будет презентован в первый день авиасалона МАКС-2021. Как выяснила «Газета.Ru», этот самолет станет первым однодвигательным истребителем, а его разработка ведется на базе авиаконцерна МиГ. Эксперты считают, что экспортный потенциал новейшего истребителя может сравниться с американским бестселлером F-35.

Новый самолет будет делать авиаконцерн МиГ на базе одной из своих разработок, сообщил «Газете.Ru» источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Это будет легкий многоцелевой самолет, способный работать как по воздушным, так и по наземным целям. Принципиальной особенностью будет его однодвигательная компоновка», — сказал собеседник издания.

Однодвигательные самолеты были сняты с вооружения ВВС России еще в 90-е годы решением тогдашнего главкома ВВС Петра Дейнекина. Но, как отмечает источник, «сейчас надежность двигателей позволяет создавать однодвигательные машины — они требуют меньшего расхода топлива и более экономичны при тех же массогабаритных характеристиках».

При этом самолет будет обладать развитой системой управления на базе искусственного интеллекта, которая позволит летчику минимизировать свое участие в пилотировании. «Беспилотные технологии поведения в пространстве будут активно использованы, так что в случае, например, ранения летчика или потери им сознания самолет продолжит полет и сможет безопасно вернуться на аэродром вылета», — пояснил представитель оборонной промышленности.

Кроме того, в создании машины будут применены все существующие технологии снижения радиозаметности, включая особую геометрию корпуса и специальное покрытие.

В МиГ не стали комментировать «Газете.Ru» характеристики нового самолета, посоветовав дождаться премьеры.

Авиасалон МАКС-2021, на котором будет представлен проект, пройдет в подмосковном Жуковском на базе ЛИИ им. Громова с 20 по 25 июля.

Главный редактор агентства «Авиапорт» Олег Пантеелев считает, что в производстве нового самолета могут быть задействованы любые российские авиазаводы, большинство из которых включены в ОАК.

«Между предприятиями уже построена довольно-таки серьезная кооперация. Будет ли это, условно говоря, Новосибирск (НАПО) или Комсомольск-на-Амуре (КнАПО) — да, в общем-то, совершенно не принципиально. Луховицы, «Сокол» — все предприятия могли бы в рамках кооперационных поставок производить какие-то, скажем так, агрегаты, узлы, комплектующие», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Михаил Барабанов предположил, что в создании истребителя будет участвовать КБ «Сухого», и сравнил новую машину с истребителем пятого поколения Су-57. «Я думаю, будет похоже на уменьшенный Су-57 с одним двигателем. Теперь МиГ и «Сухой» работают совместно», — добавил он.

Экспортный потенциал

В поддержку проекта создан сайт, на котором выложен видеоролик с анонсом премьеры и запущен обратный отсчет до презентации. На кадрах представлены четыре локации — ОАЭ, Вьетнам, Индия, Аргентина, очевидно, символизирующие потенциальных покупателей новой машины. Также снят взлет самолета, контуры которого скрыты в дымке, его отражение в воде во время полета и часть передней стойки шасси.

«Мы убеждены, что новый продукт, разработанный специалистами ОАК, вызовет неподдельный интерес не только в нашей стране, но и в других регионах мира, в том числе у наших конкурентов за рубежом», — говорится в сообщении Ростеха.

Олег Пантеелев из агентства «Авиапорт» считает, что новый самолет займет нишу легких истребителей МиГ-29 и составит на международном рынке конкуренцию американскому F-35.

«У нас истребитель пятого поколения Су-57 — тяжелый, а легкого истребителя пятого поколения до недавнего времени не было. Поэтому создание машины класса и размерности F-35, которая будет ориентирована на внутренний рынок в качестве замены МиГ-29 и на внешний в качестве замены МиГу и конкурента F-35, это, в общем-то, вполне логичная ниша», — пояснил Пантелеев.

По его словам, тяжелый истребитель востребован в странах с большой протяженностью границы или береговой линии, таких как Россия, а небольшим странам логичнее использовать легкие — они меньше и дешевле. «Если мы говорим о легком истребителе — да, действительно он дешевле и при строительстве, и при эксплуатации. Особенно если это однодвигательный самолет. Это, безусловно, очень снижает уровень расходов», — отметил Пантелеев.

Масса нового истребителя без вооружения может составить 17-19 тонн, что сравнимо с F-35, тогда как масса Су-57 достигает 30 тонн, продолжил эксперт.

«F-35 демонстрирует очень хороший экспортные показатели. Ротация широкая. Но есть ряд государств, с которыми можно поработать и которым можно предложить самолет, который будет достойным ответом на американский бестселлер», — добавил эксперт.

По словам Михаила Барабанова из ЦАСТ, экспортный потенциал нового самолета будет большим, особенно если его будут строить в кооперации с другими странами.

«Я думаю, что российская сторона попытается привлечь к созданию этого самолета какого-либо иностранного партнера — например, ОАЭ, с которым был подписан меморандум на эту тему», — пояснил Барабанов.

Он обратил внимание, что партнерство с ОАЭ будет уместным, поскольку разработка новой машины потребует вложений в несколько миллиардов долларов.

В ОАКе «Газете.Ru» сообщили, что не исключают совместного производства нового самолета с другими странами. «У нас уже был опыт организации совместного производства самолетов в той же Индии, также здесь эта модель вполне может быть использована при продаже за рубеж. Но пока об этом говорить преждевременно», — сообщил один из топ-менеджеров ОАК на условиях анонимности.

Придется подождать

При этом эксперты напоминают, что на МАКСе покажут лишь концепт самолета, а не летающий вариант.

«Как мы понимаем, это будет концепт, хорошо проработанная модель, которая внешне будет как «живая». Но говорить о том, что это уже программа, находящаяся в стадии, близкой к серийному производству, конечно, не приходится», — подчеркнул Олег Пантелеев.

Об этом же говорит и старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Михаил Барабанов. Он считает, что серийное производство новой машины начнется не раньше 2030 года. «Как я понимаю, это будет макет, а серия будет не раньше 2030 года», — отметил эксперт.