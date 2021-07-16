«Оружие низкотехнологической войны»: турецкие беспилотники прибыли на Украину

Украина начала получать турецкие беспилотники Bayraktar TB2, которые успешно применялись Азербайджаном во время конфликта в Нагорном Карабахе в прошлом году. Эксперты рассказали «Газете.Ru», смогут ли украинские военные также успешно использовать эти БПЛА в Донбассе и что им смогут противопоставить ЛНР и ДНР.

О том, что ВМС Украины получили первый Bayraktar, украинское оборонное ведомство написало в своем официальном аккаунте в твиттере. В подписи под фотографией беспилотника приведены слова министра обороны Украины Павла Тарана о том, что проводятся «окончательные приемочные испытания комплекса в месте базирования». Где находится это место и для каких целей нужны беспилотники, он не уточняет.

Набирамо висоту!

Мнстр оборони Андрй Таран : перший ударний безплотний комплекс Bayraktar TB2 для Вйськово-Морських Сил поставлено в Украну.

Проводимо остаточн приймальн випробування комплексу в мсц базування. pic.twitter.com/FCa169DAk1 — Defence of Ukraine (@DefenceU) July 15, 2021

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба до этого говорил, что Украина закупила турецкие беспилотники для защиты своей территории и сдерживания России. В свою очередь глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя сделку, заверял, что она не направлена против России.

Ранее аналогичные беспилотники ВСУ Украины применяли в Донбассе для разведки. В боевых действиях они не участвовали. При этом технически устройства могут быть оснащены высокоточными авиабомбами и легкими боеприпасами.

Военный эксперт Влад Шурыгин пояснил «Газете.Ru», что против хорошо организованной системы ПВО данные беспилотники практические бесполезны, поэтому единственный способ эффектно применить их против ДНР и ЛНР — внезапное нападение.

«По Донбассу нужно понимать, что Украина может использовать беспилотники либо внезапно и неожиданно в случае начала войны, и только в определенное время, либо в случае, если она сможет заранее эффективно подавить ПВО Донбасса. Во всех остальных случаях мишени такого размера, как Bayraktar, конечно, являются прекрасными целями в этой зоне. И при нормально действующем ПВО какое-то серьезное преимущество, о котором можно было бы говорить придыханием, допустим, как это было в войне между Азербайджаном и Арменией, уже не придется», — отметил Шурыгин.

Он пояснил, что у Армении не было организованной системы ПВО, объединенной в единое информационное и радиолокационное поле, поэтому азербайджанская армия могла поодиночке уничтожать отдельно стоящие комплексы.

«Нужно понимать, что беспилотники — это оружие для низкотехнологической войны и для отсутствия реальной системы ПВО, как было у армян, у которых была куча средств ПВО, но в систему они не были объединены. Как только к концу войны прибыли старшие товарищи, настучали всем по заднице и заставили сформировать ПВО так, как их учили, то эффективность беспилотников резко упала практически до нуля. За двое суток их потеряли целую кучу», — напомнил эксперт.

Специалист выразил мнение, что в Донбассе ПВО организована на достаточно высоком уровне, однако отметил, что сбить такой беспилотник можно практическим любым оружием.

«В принципе, Байрактар вполне по силам сбить даже обычным ПЗРК. Потому что им придется залетать во фронтовую зону. Но для этого нужно постоянно вести воздушное наблюдение. А для этого нужно радиолокационное поле, которое бы выявило его на дальних подходах и, соответственно, зенитно-ракетные системы, которые бы тоже могли бы по нему отработать», — добавил Шурыгин.

«Я не знаю, что находится в Донбассе, но Bayraktar'ы сбиваются любым ближним ПВО. «Бук» — это слишком тяжелая система для Bayraktar'ы, а вот для «Тора» или «Панциря» — это вполне их цель», — отметил эксперт.

Бывший пресс-секретарь Минобороны России, полковник в отставке Виктор Баранец, в свою очередь отметил, что Bayraktar'ы, как и любые другие беспилотники, хорошо нейтрализуются средствами радиоэлектронной борьбы.

«Я знаю эпизод, когда европейские наблюдатели не смогли запустить дрон на линии соприкосновения в Донбассе — он у них все время падал. По моим данным, это работали средства РЭБ, хотя это нигде особо и не афишировалось. Поэтому, если Украина их применит, они либо начнут биться о землю, либо перехватываться», — добавил Баранец.

Он также подчеркнул, что хорошим средством борьбы с беспилотниками являются российские ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», которые применялись в Сирии.

«С помощью «Панцирей» в Сирии было сбито около 50 Bayraktar'ов. Так что средства от этого нового и достаточного эффективного оружия у нас есть, важно, чтобы было политическое решение руководства на их применение», — добавил Баранец.

Также он отметил, что беспилотники успешно уничтожаются обычным стрелковым оружием, зенитными орудиями и дронами-камикадзе, которые приближаются к беспилотнику и взрываются. «Такие дроны, конечно, довольно дорогое удовольствие, но очень эффективный способ защиты от ударных беспилотников», — добавил военный эксперт.

В свою очередь, политолог и военный эксперт Александр Храмчихин предположил, что сбивать Байрактары над Донбассом будут российские войска.

«Самой Украине очень хочется, чтобы в Донбассе было, как в Карабахе, но дело в том, что Россия — это не Армения. Технические средства есть у России, понятно же, кто будет воевать. У самих республик возможности минимальные», — отметил Храмчихин в беседе с «Газетой.Ru».

Он пояснил, что для борьбы с беспилотниками средства ПВО и РЭБ нужно применять «грамотно», однако заметил, что в целом их можно сбить из ПЗРК.

«Против беспилотников эффективны любые средства ПВО и любые средства РЭБ, просто их нужно грамотно применять. Без ПВО с летающими объектами бороться бесполезно. Если повезет, достаточно и ПЗРК. Но желательно, все-таки, иметь именно нормальную систему ПВО. В Сирии и Ливии их сбивал, в основном «Панцирь», — добавил эксперт.