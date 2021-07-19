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Армия

Как в России испытывают гиперзвукового «убийцу авианосцев» — «Циркон»

Фрегат «Адмирал Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон»

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Гиперзвуковая ракета «Циркон» успешно поразила цель на расстоянии 350 км в Баренцевом море. Госиспытания «Циркона» пройдут в августе. Они станут завершающим этапом перед становлением ракеты на вооружение. Планируется, что ею оснастят подводные лодки и надводные корабли ВМФ России.

В Минобороны РФ сообщили об успешной стрельбе гиперзвуковой ракеты «Циркон» по наземной цели. Запуск производился с фрегата «Адмирала флота Советского Союза Горшков». Скорость полета — 7 чисел Маха, то есть приблизительно свыше 8,3 тыс. км/ч.

«По данным объективного контроля, ракета «Циркон» прямым попаданием успешно поразила цель на дальность свыше 350 км. В ходе испытаний подтверждены тактико-технические характеристики ракеты «Циркон», — говорится в сообщении ведомства.

Стрельба производилась в акватории Белого моря, наземная цель находилась на побережье Баренцева моря. В ведомстве отметили, что комплекс «Циркон» планируется внедрить в оснащение подводных лодок и надводных кораблей Военно-Морского Флота России.

Накануне стало известно, что государственные испытания с надводного носителя начнутся в августе этого года.

«Первый пуск «Циркона» в рамках госиспытаний с фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» Северного флота планируется выполнить в первой половине августа. Во второй половине августа начнутся летно-конструкторские испытания «Циркона» с атомной подводной лодки «Северодвинск», — сказал источник ТАСС.

По его словам, нынешние сроки немного сдвинулись. Ранее предполагалось, что госиспытания с фрегата пройдут в мае-июне.

Другой собеседник агентства сообщил, что в рамках госиспытаний «Циркона» с «Адмирала Горшкова» предстоит выполнить четыре пуска. ТАСС отмечает, что в НПО машиностроения, где разработали и производят «Цирконы», не стали комментировать эту информацию.

Госиспытания станут последней стадией перед тем, как «Циркон» поставят на вооружение. Заводские испытания проводили и в 2020 году. Тогда пуски прошли успешно, а программа тестов выполнена в полном объеме: три пуска с фрегата «Адмирал Горшков», два — по морским целям, один — по наземной.

Тогда же на ракету обратили внимание в США. Представитель Госдепа в комментарии ТАСС заявил, что американские власти «продолжат следить за российской военной деятельностью и ракетными пусками». По его словам, это предоставляет информацию для политики Вашингтона в сфере контроля над вооружениями и безопасности.

При этом «Циркон» уже авансом окрестили «убийцей авианосцев» — по мнению авторов журнала The National Interest, за счёт своей огромной скорости обеспечит столько кинетической энергии, что даже заполненная бетоном боеголовка этой ракеты проделает огромную дыру в авианосце. При этом гиперзвуковую ракету очень сложно перехватить, отметили американские журналисты.

В конце июня этого года президент России Владимир Путин сообщил, что гиперзвуковая ракета морского базирования «Циркон» уже скоро встанет на боевое дежурство на ряду с другими новинками российского вооружения.

«Уже поставлено на боевое дежурство гиперзвуковое оружие — комплексы «Авангард» и «Кинжал». На подходе другие уникальные системы вооружений, среди них — межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», корабельная гиперзвуковая ракета «Циркон», зенитные системы С-500 «Прометей» и другие комплексы», — сказал он 28 июня.

По его словам, госпрограмма вооружения, рассчитанная до 2034 года, формируется с учетом перспективных разработок ведущих научных коллективов. «Ее реализация будет нацелена на дальнейшее укрепление оборонного потенциала страны», — добавил он.

Планируется, что фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» станет первым штатным носителем гиперзвуковых ракет «Циркон», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. Весной 2022 года фрегат будет отправлен на ходовые испытания.

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