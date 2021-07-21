«F-35 для бедных»: найдутся ли покупатели у нового истребителя Checkmate

Новый легкий истребитель Су-75 Checkmate, который ОАК представил на МАКСе, создавался Ростехом в инициативном порядке, без привлечения бюджетных средств. То есть госкорпорации предстоит отбить вложения за счет продаж. При этом опрошенные «Газетой.Ru» эксперты не уверены, что покупатели из других стран заинтересуются новой машиной без боевого опыта применения.

Без главного покупателя

Военный эксперт, главный редактор «Ежедневного журнала» Александр Гольц считает, что презентация Су-75 на МАКСе была устроена, чтобы определить потенциальный рынок нового самолета, а также попытаться убедить президента Владимира Путина порекомендовать его для российских ВКС.

«То, что мы наблюдали вчера, это и была первая попытка определить потребности рынка в таком самолете. Для этого было сделано несколько важных вещей — во-первых, было рассказано, какой он замечательный, и во-вторых, было очень четко сказано, что он будет гораздо дешевле F-35 — то есть это такой F-35 для бедных. Я думаю, что весь смысл вчерашнего мероприятия был в том, чтобы один человек восхитился перспективами и сказал — ок, мы это для себя тоже покупаем. Но он этих слов не сказал», — отметил Гольц в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, отсутствие новой машины на вооружении у ВКС России — главный минус этого проекта.

«Я не знаю случаев, чтобы кто-то покупал самолеты, которые не были бы на вооружении страны-продавца. Когда мы создаем самолет для себя, мы создаем и систему сервиса, обслуживания. Это какие-то гарантии. Мы налаживаем серийное производство, появляется большое количество людей, которые этот самолет могут обслуживать и так далее», — отметил Гольц.

Он также исключил, что самолет производится в рамках уже существующего контракта с другим государством.

«Боюсь, что так дела не делаются. Купить самолет, который не летает, — эта история не имеет прецедента. Конечно, чего в нашей жизни не бывает, но надо понимать, что в течение двух лет он не взлетит, и плюс еще четыре года понадобится, чтобы начать серийное производство. А чтобы начать серийное производство Су-57, «Сухому» потребовалось 10 лет, хотя они обещали начать его еще в 2016 году, как мы помним», — добавил эксперт.

«Если не будет принято решение для закупки для российской армии, то они будут долго-долго искать инвесторов», — заключил Гольц.

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На фоне F-35

Главный редактор журнала «Взлет» Андрей Фомин напомнил, что точка окупаемости проекта для ОАК — 300 проданных самолетов, но исключил, что такие объемы поставок возможны в интересах только одной страны.

«Я не сталкивался с тем, чтобы контракты заключались на такое количество самолетов сразу. Обычно речь идет о нескольких десятках машин. И потом, вряд ли эта программа реализуется в интересах одного-двух заказчиков. Конечно, перспективы на более расширенный список», — пояснил Фомин.

Он добавил, что переговоры о поставках новой машины, по всей вероятности, далеки от завершения. «На этой стадии реализации проекта переговоры вряд ли завершены. Программа должна продвинуться несколько дальше», — пояснил Фомин.

При этом он считает, что истребитель ждет достаточно высокий спрос из-за невысокой заявленной стоимости.

«На фоне того же F-35, который сейчас продается по цене от $80 млн, новый самолет выглядит перспективно. Хотя, тут тоже нужно смотреть, включает ли эта стоимость подготовку пилотов, поставку запасных частей и вооружения», — отметил эксперт.

С этой точкой зрения согласен и Александр Гольц. По его словам, даже богатые нефтяные державы, такие как Арабские Эмираты, Катар, Саудовская Аравия, не могут себе позволить дорогой F-35. При этом закупки техники всегда производятся по принципу разумной достаточности для выполнения задач по сдерживанию потенциального противника.

«Каждая страна держит в голове предназначение самолета. Ну не с США будут воевать Арабские Эмираты. И Индия с США воевать не будет. У нее есть конкретный противник, и ей нужно, чтобы ее самолеты по ТТХ не уступали, а лучше превосходили самолеты Пакистана. И если мы предлагаем что-то, что решает эту задачу, но стоит в семь раз дешевле, конечно, у этого есть потенциал.», — отметил Гольц.

По его словам, по такому принципу всегда работал российский, а до него и советский военный экспорт.

«Мы продавали системы пусть похуже качеством, но гораздо дешевле, которые выполняли положенные задачи. Собственно, это и требуется от военной техники. И в этом логика тех, кто выкатил этот самолет вчера в Жуковском», — пояснил эксперт.

Он отметил, что главная задача презентации — понять реакцию потенциальных покупателей. «Те, кто организовал эту пиар-акцию, забросили удочки, и теперь смотрят, как отреагируют индийцы. первое, что приходит на ум, это индийцы, конечно, которые давно мечтают о новом легком истребителе, — как отнесутся к новому самолеты китайцы и наши многочисленные арабские друзья, которые, как правило, делают широковещательные заявления о желании купить, но в итоге ничего не покупают», — добавил эксперт.