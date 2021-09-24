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Армия

«У российского флота больше нет зависимости от Украины»

Почему Россия вынуждена продавать фрегаты «Буревестник» иностранцам

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Фрегат проекта 11356Р «Адмирал Эссен»

Фрегат проекта 11356Р «Адмирал Эссен»

Константин Михальчевский/РИА «Новости»
Шестой и последний фрегат проекта 11356 «Буревестник» будет продан за рубеж, рассказал глава ОСК Алексей Рахманов. Из-за отказа Киева поставлять Москве двигатели два предыдущих корабля уже продали в Индию. «Газета.Ru» разбиралась в судьбе проекта.

Российские «Адмиралы» для Индии

В интервью РИА «Новости» генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил о том, что последний фрегат проекта 11356 «Буревестник» будет продан иностранцам, но не уточнил название корабля и страну, которая его купит. Скорее всего, речь идет о фрегате «Адмирал Корнилов» — это последний корабль проекта. Покупатель, скорее всего, Индия. Два предыдущих корабля проекта были проданы именно Дели — и там неоднократно высказывали интерес к покупке третьего.

Проект 11356 «Буревестник» – серия из шести многоцелевых фрегатов 2-го ранга с управляемым ракетным вооружением дальней морской и океанской зоны. Головной корабль проекта «Адмирал Григорович» был заложен в 2010 году на судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде. Три корабля проекта планировалось включить в состав Черноморского флота, три – Балтийского. После присоединения в 2014 году Крыма к России было принято решение передать все шесть кораблей Черноморскому флоту.

До 2014 года украинское предприятие «Зоря-Машпроект» поставило в Россию три газотурбинные установки для этих кораблей, но дальнейшее сотрудничество было прервано. В 2015 году на военно-морском салоне в Санкт-Петербурге главнокомандующий ВМФ России адмирал Виктор Чирков заявил, что «российский флот откажется от трех последних кораблей этого проекта».

«Россия приостановила серию производства этих кораблей, потому что Украина отказалась поставлять для них газотурбинные двигатели. Эти корабли были предложены Индии, которая напрямую договаривалась с украинским заводом «Зоря-Машпроект» о поставке двигателей на фрегаты проекта 11356», – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт Дмитрий Литовкин. И уже на построенные корабли Индия поставит двигатели.

В настоящее время фрегаты «Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров» находятся в составе Черноморского флота России. Для ВМС Индии строятся корабли «Адмирал Бутаков», «Адмирал Истомин» и теперь, вероятно, также «Адмирал Корнилов».

По мнению доцента кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, военного политолога Александра Перенджиева, Индии легче заключать контракты с Украиной или другими странами на поставку газотурбинных двигателей для приобретенных у России фрегатов.

«Индии проще, чем России взаимодействовать с третьими странами, на нее не наложены санкции, особенно в отношении военно-промышленного комплекса. Поэтому Индия и купила у нас «Адмиралов», зная, что проблем с приобретением двигателей у них не возникнет», – рассказал «Газете.Ru» Перенджиев.

При этом эксперт предположил, что Индия может обратиться за двигателями не только к Украине, но и к Франции.

«Они могут заключить контракт на поставку двигателей и с Парижем – после срыва контракта на строительство подводных лодок для Австралии, это была бы хоть какая-то компенсация. Я уверен, что французы даже не будут смотреть, что это российские корабли», – предположил Перенджиев.

«Проблемы не в качестве, а в скорости»

Российское военной кораблестроение традиционно связано с судостроительными заводами Украины. На Черноморском судостроительном заводе, к примеру, собирались авианесущие крейсеры проекта 1143.1-4 «Кречет», в разное время проданные в Китай, Индию и Южную Корею. Среди них и находящийся в составе ВМФ России «Адмирал Кузнецов», который сейчас находится на ремонте.

«С распадом СССР отечественный военно-морской флот потерял большие судостроительные мощности. На украинских заводах строилось все – от фрегатов до авианесущих крейсеров. Потеряли Николаевский судостроительный завод, Керченский, Феодосийский, который производил десантные корабли на воздушной подушке. Украина не занимается вопросами кораблестроения, практически все ее заводы пришли в упадок», – рассказал бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов.

При этом он отметил, что по сравнению с 2014 годом ситуация изменилась и сейчас «у российского флота больше нет зависимости от Украины». «В Рыбинске налажено производство газотурбинных двигателей, а партнером России в области поставок двигателей для надводных кораблей стал Китай», – уточнил адмирал.

По словам Дмитрия Литовкина, Россия на сегодняшний день «полностью решила проблему импортозамещения газотурбинных двигателей».

«В июне этого года была представлена первая газотурбинная установка российского производства, которая будет ставиться на все наши последующие корабли. Покупать их у Китая нет необходимости. Получить у Китая газотурбинную установку не представляется возможным – единственное, что он может поставить – дизельные двигатели, и мы их уже покупали», – сказал Литовкин.

Эксперт отметил, что российское судостроение для ВМФ не является полностью автономным, но базовые вещи, без которых нельзя строить военный флот, Россия способна производить самостоятельно.

По мнению Перенджиева, Россия хоть и налаживает собственное производство двигателей для кораблей, но «с ними еще остаются проблемы». Именно поэтому последний корабль проекта «Буревестник» продают иностранцам.

«Проблемы не в качестве, а скорости изготовления. Своевременно производить двигатели пока не могут: корабль уже есть, а двигателя еще нет», – резюмировал эксперт.

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