Пробили по базам: Пентагон и Минобороны РФ обсудили идею совместного базирования

Высший командный состав Пентагона обсуждал с российскими офицерами предложение президента России Владимира Путина о совместном использовании военных баз России в Средней Азии для борьбы с террористическими угрозами в Афганистане. Об этом со ссылкой на американских чиновников сообщила газета The Wall Street Journal.

Генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, поднял этот вопрос на встрече с российским начальником Генерального штаба генералом Валерием Герасимовым. Их разговор состоялся в Хельсинки неделю назад, 22 сентября.

WSJ со ссылкой на источники сообщило, что Герасимов в ходе встречи был «уклончив».

«Это была продуктивная встреча. Когда военные лидеры великих держав общаются, мир становится более безопасным местом», — говорил ранее генерал Милли.

Вопрос о совместном использовании российских баз был поднят Милли «по просьбе Совета президента США по нацбезопасности», говорится в публикации WSJ.

Администрация Джо Байдена пытается укрепить свои позиции после ухода из Афганистана и намерена усилить мониторинг за потенциальными террористическими угрозами в регионе.

«Идея совместной работы с Россией по борьбе с терроризмом сталкивается с политическими препонами. Конгресс несколько лет назад принял закон, согласно которому близкое сотрудничество с Москвой по военной линии запрещается, пока российские войска находятся на Украине — если только министр обороны не сделает официального исключения», — говорится в материале.

Стоит отметить, что Россия отвергает обвинения в военном присутствии на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Наблюдатели ОБСЕ также признали, что российских войск на Украине нет.

Обсуждение совместной работы Милли и Герасимовым является продолжением саммита в Женеве, на котором президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден обсуждали перспективы отношений двух держав. Как сообщала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, Путин сделал Байдену предложение совместно использовать российские базы.

В связи с этим Совет по нацбезопасности США попросил Милли уточнить, насколько серьезным было это предложение. Кремль данный вопрос прокомментировать отказался, равно как и представитель Марка Милли, полковник Дейв Батлер.

США при этом не запрашивают у Москвы разрешения на размещение своих войск поближе к Афганистану, отметил в разговоре с WSJ источник. Однако Вашингтон хотел бы лучше понять, что хотел сказать Владимир Путин.

«Реальность такова, что Россия — часть регионального уравнения, и поэтому мы взаимодействуем с ней», — добавил собеседник WSJ.

Афганистан ранее уже выступал фактором «объединения усилий» России и США. В 2012 году НАТО получило возможность использовать авиабазу ВВС РФ в Ульяновске, чтобы вывозить через нее грузы из Афганистана.

«Угроза распространения радикального ислама вблизи российских границ чрезвычайно беспокоит Москву. Именно поэтому Россия разрешает воздушные, железнодорожные и автомобильные поставки грузов для НАТО по своей территории», — говорил аналитик корпорации RAND Сет Джонс.