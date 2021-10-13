«Китайской армии нужна неделя для завоевания Тайваня»

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) объявила о проведении наступательных учений недалеко от Тайваня. В Тайбэе бьют тревогу и жалуются на «растущее давление Пекина». Ряд западных аналитиков считает, что уход контингента США из Афганистана способен спровоцировать Китай на военное вторжение. «Газета.Ru» разбиралась в причинах военной активности Китая, а также в перспективах вторжения КНР на островное государство.

У Китая нашли «ошибку»

Китайские военные заявили, что «в последние дни» они провели наступательные маневры, в ходе которых высадились на берегу неподалеку от Тайваня, независимость которого Пекин не признает и считает своей территорией. По сообщению китайской газеты Weibo, армия «отрабатывала широкий спектр задач по захвату берега». «Главное, чтобы Эстония сама в себя не выстрелила израильской ракетой» Эстония приобретает у Израиля противокорабельные ракеты Blue Spear («Голубое копье»). Они предназначаются... 12 октября 21:03

Ранее мировые медиа обратили внимание на возросшую активность китайской военной авиации. 39 самолетов ВВС НОАК произвели вылет к акватории Тайваня. Это стало самым массовым полетом военных летательных аппаратов, единовременно подошедших к воздушной границе за всю историю противостояния КНР и Тайваня.

Газета The Financial Times опубликовала статью под заголовком «Момент истины приближается по проблеме Тайваня». В материале утверждалось, что Пекин может «ошибочно» понять вывод американского контингента из Афганистана как слабость со стороны Вашингтона и начать военное вторжение на Тайвань или провести «гибридную операцию с привлечением сил специальных операций и установления морской блокады».

«В реальности Китай не рассматривает уход американцев из Афганистана как слабость со стороны США. Да, такие утверждения можно встретить в китайской прессе, но это не более, чем антиамериканские пропагандистские высказывания. В реальности в Пекине отдают себе отчет в том, что Вашингтон создал большую проблему для Китая, уйдя с афганской территории»,

– считает директор Института стран Азии и Африки (ИСАА) при МГУ М.В. Ломоносова Алексей Маслов.

По его словам, если что и спровоцирует Китай на проведение операции, то это будет провокация США. В частности, Маслов не исключил сценария, согласно которому в территориальных водах КНР будет подбит китайский корабль, либо будет атакован самолет. В этом случае китайской стороне едва ли удастся промолчать.

«Красная линия» для Пекина

«Тайвань сейчас самая опасная горячая точка в Тихом океане, в Восточной Азии. Но становится она таковой, во многом, из-за действий самих США, потому что еще с президентства [Дональда] Трампа американцы заметно интенсифицировали военно-политические связи с Тайбэем, они начали активнее влиять на внутреннюю политику Тайваня», – убежден главный научный сотрудник Центра комплексного китаеведения и региональных проектов МГИМО, специалист по китайскому военно-промышленному комплексу Василий Кашин. «США смогут уничтожать лазером солдат противника. Издалека и бесшумно» Военно-воздушные силы США получили первый прототип бортового высокоэнергетического лазера (Airborne High... 12 октября 15:17

По его словам, растет сотрудничество Тайваня и США в области обороны и безопасности, повышается уровень контактов между тайваньскими и американскими официальными лицами, американские инструкторы присутствуют на Тайване.

Схожей позиции придерживается и доцент Школы востоковедения НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник Центра изучения и прогнозирования российско-китайских отношений Института Дальнего Востока Андрей Виноградов. «Активные действия со стороны Пекина могут возникнуть в ответ на провокации со стороны тайваньского руководства (очередной референдум по поводу независимости Тайваня) или активные провокации со стороны США и союзников. При этом кризис внутри Китая (социально-политический по причине экономических неудач), на мой взгляд, маловероятен», – подчеркнул эксперт.

По его мнению, другое дело – перспектива на 10–15 лет. Если к концу срока пребывания Си Цзиньпина во главе КПК вопрос о возвращении Тайваня политическим путем решить не удастся, Китай вполне может перейти к более решительным действиям – лидер должен остаться в истории как очередной объединитель страны после Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина.

Впрочем, конфликт может произойти и раньше.

«Красная линия – это любые попытки провести на Тайване общенародное голосование по вопросу о статусе. Это сразу же приведет к конфликту. Но даже без этого китайцы могут прийти к выводу, что перспектив политического решения не просматривается, если на Тайване в результате выборов в местные органы власти в конце 2022 года и всеобщих в начале 2024 в республике будут доминировать антипекинские силы»,

– полагает Кашин.

По его словам, именно этими соображениями и продиктована китайская военная активность в последнее время. Это демонстрация силы и сигнал к тому, что в ближайшие пять лет китайцы готовы рассмотреть военный сценарий решения проблемы.

При этом КНР может столкнуться с риском репутационных издержек. «Военная операция против Тайваня, особенна та, которая будет сопровождаться человеческими жертвами, навсегда изменит имидж Китая в лице мирового сообщества. Ведь Пекин все время выступает с позиций страны, которая является сторонником дипломатического решения любых проблем. Соответственно, имеет значение потенциальная готовность китайской стороны пойти на это», – обратил внимание Маслов.

Подсчет часов и суток войны

Шансы китайской армии на успех в случае военного сценария эксперты оценивают по-разному. «Россия не должна бесплатно давать оружие сербам» Армия и полиция Сербии получат новейшее российское вооружение и технику. Об этом сообщил глава МВД республики... 11 октября 19:36

«Успех — гарантирован. Китайской армии уже сегодня понадобится примерно неделя для установления контроля над Тайванем. Напомню, что население Тайваня – 23 с половиной миллионов человек. При этом существует большое прокитайское лобби – тех, кто работает на материке или имеет с ним продолжительные торгово-экономические связи», – считает Виноградов.

Директор ИСАА Алексей Маслов также предполагает, что китайскую армию ожидает легкая победа.

«Технически для Китая захватить Тайвань – реально. КНР располагает всем необходимым для того, чтобы атаковать Тайвань практически без потерь для себя. Операция займет от нескольких часов до нескольких суток в зависимости от того, какие вооружения будут использоваться Китаем», – отметил эксперт.

А вот Василий Кашин обращает внимание на «серьезный потенциал» тайваньской армии. «У Тайваня очень мощные вооруженные силы, порядка 300 тысяч человек, и вообще сама по себе задача захвата Тайваня весьма сложная. У него мощнейшая система ПВО с современными комплексами, ВМФ, ВВС, береговая оборона. У них есть запас вооружений, обученный резерв», – считает он.