«Армия должна делать свою работу»

Для «деоккупации и реинтеграции» Крыма и Донбасса Украине стоит применять все средства, в том числе и военные. Такое мнение выразил экс-глава МВД страны Арсен Аваков. По его мнению, зря представители Генштаба говорят исключительно о дипломатическом пути «возвращения» территорий. Аваков уверен, что в данном случае стоит использовать оружие. Российские эксперты отмечают, что такие заявления указывают на отрицание Киевом Минских соглашений.

Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что власти страны должны иметь план возвращения «оккупированных» территорий. По его мнению, для решения этого вопроса стоит использовать все современные формы вооружения и стратегий.

«Странно слышать от некоторых армейских генералов, что Генштаб не рассматривает военный сценарий возвращения оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Тезис о «возвращении исключительно дипломатическим путем», господа генералы, следует оставить дипломатам», — написал он в своем блоге на сайте издания «Украинская правда».

Аваков подчеркнул, что армия должна выполнять свою работу, в том числе разработать сценарий «освобождения» территорий с применением оружия.

Экс-чиновник полагает, что «деоккупировать и реинтегрировать» стоит не только Крым, но и Донецкую и Луганскую республики. Проблемы с этими территориями у Киева возникли в 2014 году после госпереворота. Крымчане изъявили желание вступить в состав России, а Донецкая и Луганская области объявили себя народными республиками, что привело к вооруженному конфликту.

Аваков подчеркнул, что, говоря о «деоккупации и реинтеграции», он имеет в виду не формальный документ, а «законодательно закрепленную роль и место каждого государственного института, каждого украинца в этом процессе».

«Еще в 2018 году мы приняли такую стратегию на уровне МВД. В процессе освобождения оккупированных территорий все подразделения МВД были готовы четко и эффективно выполнить свою часть работы», — заверил Аваков, который занимал пост главы ведомства на протяжении последних семи лет, но в июле этого года подал в отставку.

Экс-министр уверен, что Украина нуждается в Национальной единой стратегии по Крыму и Донбассу. По мнению Авакова, разработкой документа должны заняться депутаты, президент и министры страны в тесном взаимодействии с гражданским обществом и международными партнерами.

«Международное сотрудничество — один из важнейших аспектов составляющей безопасности. Для нас такими партнерами являются структуры ООН, НАТО, Европейский союз, а также ряд стран. Прежде всего США, Великобритания, Франция, Канада, Германия, Италия, Япония и многие другие, чья помощь Украине в эти сложные годы бесценна», — добавил он.

По мнению политолога Натальи Макеевой, такое заявление указывает на отношение Киева к Минским соглашениям.

«То, что он говорит, в сочетании со вчерашним похищением наблюдателя от СЦКК (Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня) в ЛНР, означает, что Украина не только не собирается по факту соблюдать минские договоренности, но уже озвучивает свой выход из них», — отметила она в комментарии радиостанции Sputnik.

Она добавила, что осталось только президенту Украины Владимиру Зеленскому объявить о выходе из договоренностей. «Тогда это будет означать снова начало активной фазы, возвращение к интенсивности боев 2014 – 2015 годов», — считает эксперт.

В тоже время она предполагает, что киевские власти не пойдут на такой шаг. «Руководство нашей страны уже неоднократно заявляло, что в такой ситуации Россия не оставит это без внимания», — напомнила Макеева.

Она выразила мнение, что Украина будет «демонстративно пробивать дно» своими выходками («обстрелы мирных жителей», «похищения наблюдателей»), «но возврата к интенсивным боям в ближайшее время не будет».

И хотя Аваков считает, что у украинских властей нет плана по «возвращению» Крыма, некая стратегия все-таки есть. В конце сентября этого года правительство Украины одобрило план по реализации стратегии «деоккупации» Крыма. Саму стратегию глава страны одобрил еще в марте. Кабмин Украины утвердил план реализации стратегии по «деоккупации» Крыма Кабинет министров Украины одобрил план реализации стратегии по «деоккупации» Республики Крым... 29 сентября 14:18

В нынешнем документе 158 пунктов, включающих поручения различным ведомствам и органам. В частности, предусматривается работа с международными партнерами для продолжения санкционной политики против России.

В плане также прописаны пункты, предполагающие выплаты гражданам, «пострадавшим от действий России». Планируется, что власти Украины также просчитают убытки, которые Москва нанесла Киеву, «оккупировав» полуостров.

В Киеве считают, что есть «три кита» политики, которые помогут «вернуть» Крым: принятая СНБО стратегия «деоккупации» и реинтеграции, объединение усилий всех партнеров, и восстановление полного украинского суверенитета над полуостровом. Такое мнение ранее выразил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, пишет РИА «Новости».

Но в Крыму считают, что подобные планы Киева не будут реализованы. «Этот глупый и безнадежный фарс нацелен лишь на отвлечение внимания украинского народа от насущных проблем и демонстрацию того, что Киев всеми силами якобы пытается вернуть контроль над полуостровом», — написал глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале, подчеркнув, что никакие стратегии не повлияют на российский статус Крыма.