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Армия

Захват контейнеровоза: как российские морпехи прогнали пиратов

БПК «Вице-адмирал Кулаков» спас панамское судно от пиратов в Гвинейском заливе

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Контейнервоз «Люция»

Контейнервоз «Люция»

Министерство обороны РФ
Пираты Гвинейского залива попытались захватить панамский контейнеровоз. Экипаж подал сигнал бедствия и спрятался в трюме. К судну прибыли российские морпехи — группа кораблей Северного флота вот уже несколько недель обеспечивает безопасность мореходства в регионе. Когда российский вертолет приблизился к контейнеровозу, пираты сбежали.

Вечером 25 октября в Гвинейском заливе у западного побережья Африки пираты напали на контейнеровоз. Первым об этом сообщил портал Dryad Global, специализирующийся на вопросах морской безопасности.

По данным компании, контейнеровоз MSC Lucia был захвачен неизвестными злоумышленниками в 86 морских милях к юго-западу от терминала Агбами (крупное нефтяное месторождение у берегов Нигерии в Гвинейском заливе, разрабатываемое американской Chevron — «Газета.Ru»).

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Контейнервоз «Люция»

Контейнервоз «Люция»

Министерство обороны РФ

Dryad Global сообщил, что к месту нападения направляется военный корабль, и рекомендовал остальным судам избегать данного района. Как выяснилось, помощь подвергшемуся нападения судну оказал большой противолодочный корабль Северного флота ВМФ России «Вице-адмирал Кулаков».

«Около 13 часов на российском корабле был получен сигнал бедствия от контейнеровоза «Люция», идущего под флагом Панамы из Республики Того в Республику Камерун. Сообщалось о попытке захвата судна неизвестными вооруженными людьми на быстроходной лодке»,

— заявили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, после сигнала бедствия экипаж торгового судна укрылся в машинном отделении в соответствии с инструкциями. С российского корабля в воздух подняли вертолет Ка-27ПС с подразделением морской пехоты для помощи морякам.

«При подлете военного вертолета пираты покинули судно, сели в быстроходную лодку и на полной скорости направились в сторону берега», — сообщили в Минобороны. Российские военные не стали преследовать пиратов.

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Пираты покинули судно на быстроходной лодке

Пираты покинули судно на быстроходной лодке

Министерство обороны РФ

После контрольного облета к контейнеровозу подошел «Вице-адмирал Кулаков», с которого на борт панамского судна высадилась антитеррористическая группа. Военные провели досмотр судна и обнаружили запертых в машинном зале моряков.

«Вице-адмирал Кулаков» вместе со средним морским танкером «Академик Пашин» и спасательным судном «Алтай» действуют в Гвинейском заливе уже на протяжении трех недель. Они отправились в поход из Северодвинска в конце июня. Сначала экипаж БПК принимал участие в военно-морском параде в Кронштадте, затем участвовал в тренировках российских моряков в Атлантике.

В августе-сентябре «Вице-адмирал Кулаков» действовал в Средиземном море, заходил в Алжир, Сирию, Кипр, а сейчас российские корабли обеспечивают безопасность гражданского мореплавания и мониторят надводную обстановку при помощи авиации у западных берегов Африки.

По данным сервиса MarineTraffic, контейнеровоз MSC Lucia был спущен на воду в 1985 году и ходит под флагом Панамы. 190-метровое судно способно перевозить до 1893 контейнеров TEU. Сейчас оно все еще находится в Гвинейском заливе и движется в порт крупнейшего города Камеруна Дуалу.

Нападения пиратов в Гвинейском заливе происходят достаточно часто — район включен международным морским сообществом в список наиболее опасных для гражданских судов. Например, в декабре 2020 года пираты напали на танкер Agisilaos. Они похитили четырех членов экипажа, включая россиянина. Его удалось освободить только в январе. В конце января 2021-го у берегов Нигерии пираты захватили грузовое судно Mozart, шедшее под флагом Либерии. 15 захваченных заложников освободили в феврале. Еще одного моряка из России захватили в плен в мае у побережья Ганы. В июле его освободили.

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