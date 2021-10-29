Как можно защититься от гиперзвукового оружия

В Пентагоне заявили, что намерены «менять архитектуру» противоракетной обороны для противостояния гиперзвуковым ракетам. Одновременно в ряде мировых СМИ появилось предположение, что такая же система обороны разрабатывается в России. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался, насколько реально защититься от гиперзвука.

«Нынешняя архитектура сфокусирована исключительно на баллистических ракетах. Но угроза со стороны баллистических ракет в мире сокращается. Гиперзвуковые вооружения – вот угроза будущего. Так что мы должны менять свою архитектуру», — заявил заместитель председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен, сообщает Reuters. «Верный член НАТО хочет купить Су-35 и Су-57» В МИД Турции заявили, что Анкара может купить у Москвы истребители Су-35 и Су-57, если Конгресс... 29 октября 14:33

Для создания средств эффективной борьбы с гиперзвуковыми крылатыми ракетами необходимо решить множество как технических, так и организационных проблем.

Во-первых, чтобы уничтожить гиперзвуковую ракету, нужно иметь качественно иную систему радиолокационной разведки, оснащенную высокопотенциальными радиолокационными станциями. США планируют развернуть в этих целях слой сенсоров в ближнем космосе.

Во-вторых, требуются совершенно иные зенитные ракетные системы, оснащенные мощными радиолокационными комплексами обнаружения и локаторами подсвета и наведения (способные осуществлять обнаружение, захват и сопровождение цели на дальностях, существенно превышающих 700-800 км), высокопроизводительными вычислительными комплексами, соответствующей энергетикой.

В-третьих, нужны совершенно иные зенитные управляемые ракеты (ЗУР), способные осуществлять перехват ГЗКР в разреженных слоях атмосферы (на высотах от 25 до 100 км), а, значит, оснащенные маневровыми двигателями. А это приводит к резкому подорожанию ракеты.

Тут надо учитывать и еще одно крайне важное обстоятельство. При таких скоростях сближения необходимо будет исключать человека-оператора из боевого цикла. То есть делать весь процесс боевой стрельбы полностью автоматическим – начиная от обнаружения и захвата на сопровождение ГЗКР и заканчивая пуском ЗУР (тут правильнее уже говорить о противоракете).

По сути, это означает, что гиперзвуковые ракеты должны будет ловить искусственный интеллект.

При этом подобный перехват будет успешным только при условии принятия гипотезы о равномерном и прямолинейном движении цели, которое будет реализовываться соответствующим контуром управления.

Если же ГЗКР начнет осуществлять в ходе своего полета маневры по курсу и высоте, задача поражения такого объекта становится нереализуемой в принципе или же сопряженной с просто неимоверными трудностями при решении проблемы наведения противоракеты. Ее в этом случае придется комплектовать головкой самонаведения снова – с элементами искусственного интеллекта. «Объем торговли оружием достиг наивысшего уровня» 28 октября состоялась презентация русскоязычного издания ежегодника «Вооружения, разоружение и... 28 октября 17:07

И тут во весь рост встает огромный ценовой разрыв между стоимостью средств нападения и средств обороны.

Предположим, создана и развернута система борьбы (с заданной эффективностью) с ГЗКР в целях прикрытия важнейшего административно-политического центра (или пунктов высших звеньев управления вооруженными силами). То есть на стартовых позициях находятся необходимые радиолокационные средства разведки, стрельбовые радиолокаторы, командно-вычислительные пункты, необходимый боезапас зенитных управляемых противоракет.

Однако по стоимости подобная система на несколько порядков превзойдет самолет-носитель с ГЗКР и, самое главное, – в конечном счете так и не сможет гарантировать эффективную защиту от массированного удара гиперзвуковых ракет. Или же на решение этой проблемы уйдет весь бюджет страны, а не только военный.

Само по себе создание прототипа зенитной ракетной системы, способной поражать ГЗКР, требует немалых средств, но еще больше вопросов в финансовом плане вызывает серийное производство таких ЗРС.

Сегодня, к примеру, невозможно создать и развернуть эффективную систему противоракетной обороны от массированного ракетно-ядерного удара. Пока реально лишь поражение одиночных боевых блоков. С трудностями аналогичного характера встретится и принятие на вооружение эффективных средств борьбы с гиперзвуковыми крылатыми ракетами.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок – военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).