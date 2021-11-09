«Нужно поддержать Украину оружием и разведкой»

Группа конгрессменов от Республиканской партии США направила письмо президенту Джо Байдену с просьбой увеличить поставки оружия на Украину. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался, какого американского оружия не хватает Киеву и почему.

«В связи с недавним сосредоточением российских войск на границе с Украиной мы настоятельно призываем вашу администрацию принять незамедлительные и быстрые меры для поддержки Украины поставками оружия и разведывательных данных», – заявили конгрессмены. «Самолетов-невидимок не существует – российские РЛС видят все» Новый китайский палубный истребитель-невидимка, созданный на основе Shenyang J-31 впервые поднялся... 08 ноября 20:48

В письме также отмечается, что летом администрация Байдена выделила $60 млн военной помощи Украине и якобы после этого «военная активность России возросла». Конгрессмены призвали увеличить поставки Украине летательного оружия «для сдерживания и отражения нового российского вторжения».

В свою очередь, в МИД России опровергли сообщения о том, что Россия стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия «перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение». По его словам, это «никому не угрожает и никого не должно волновать».

В случае, если администрация США действительно будет наращивать военную помощь Украине, то есть основания предполагать, что она пойдет на «расшивку» наиболее узких мест в обороноспособности страны. Главным образом это касается Военно-воздушных сил.

Украинская боевая авиация не получала новых машин с 1991 года. В настоящее время на оснащении ВВС состоят МиГ-29, Су-27, Су-24М, Су-25 и Су-24МР, многие из которых уже в ближайшие годы должны быть списаны.

Более того, на текущий момент Министерство обороны Украины отказало своим Военно-воздушным силам в просьбе повысить зарплаты для летчиков, а летом стало известно о массовом увольнении опытных пилотов. Причины – низкие оклады и устаревший авиапарк.

Согласно официальной позиции Минобороны Украины, воздушные силы страны должны в будущем состоять из многофункциональных воинских частей тактической авиации, вооруженных единственным типом многоцелевого истребителя поколения 4++ зарубежного производства (типа F-16 Block 70/72). Предполагается закупить около 100 боевых машин к 2035 году.

Однако это может произойти и раньше. В рамках оказания военной помощи Украины Соединенные Штаты могут предоставить Киеву первые образцы F-16 Block 70/72 уже к 2025 году. Об этом говорилось в специализированных американских оружейных изданиях. В частности, портал Defence Blog сообщал, что компания Lockheed Martin предлагала Киеву приобрести эти истребители по «льготной программе». «Подготовленные американцами военные идут на службу в ИГИЛ*» Боевики ИГИЛ* активизировали свою деятельность в Афганистане. Они регулярно нападают... 08 ноября 18:57

В американских медиа также утверждалось, что самолеты могут быть поставлены вместе с авиационными средствами поражения, а из США прибудет инструкторский состав и, соответственно, будут организованы совместные учебные центры.

Второе узкое место в обороноспособности Украины – современные средства противовоздушной обороны. Речь в данном случае идет не только о зенитных ракетных системах и комплексах, а и о средствах радиолокационной разведки, автоматизированных системах управления, средствах радиоэлектронной борьбы. Все это вооружение в подавляющем большинстве на Украине советского производства и имеет возраст не менее 30 лет.

Собственных возможностей по созданию современного зенитного ракетного вооружения у Украины нет. Поэтому вполне возможно, что Соединенные Штаты и их союзники по НАТО предоставят Киеву современные ЗРС/ЗРК средней и малой дальности. В частности, это мог бы быть ЗРС Patriot PAC-3. С предложением приобрести эту систему у США еще в 2018 году выступал бывший министр обороны Украины Степан Полторак. Однако дальше просьб и публичных заявлений дело пока не пошло.

В крайне бедственном положении находятся украинские ВМС. Поставка от Соединенных Штатов Киеву кораблей типа эсминец пока не обсуждается. Однако первые катера из состава Береговой охраны США Украине уже передаются. Так, на днях два катера типа Island отправились в Одессу.

В Минобороны Украины заявляли, что катера класса Island «увеличат боевые способности ВМС страны во время выполнения задач в операционных зонах Азово-Черноморского региона». Эти катера передадут украинскому флоту уже с боевыми модулями и установленными на борту корабельными системами.

В январе 2021 года Украине были переданы 10 скоростных катеров Willard, более 70 надувных лодок Zodiac и сопутствующее оборудование.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок – военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).