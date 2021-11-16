Россию обвинили в испытании оружия в космосе. Версия США

США и Великобритания обвинили Россию в создании угрозы безопасности в космосе. По их версии, накануне РФ провела противоспутниковые испытания, уничтожив советский аппарат «Космос-1408», что привело к образованию облака из обломков — и риску для космонавтов и астронавтов на МКС. Официального опровержения или подтверждения со стороны российских ведомств пока не последовало.

Госдепартамент сообщил о проведении Россией противоспутниковых испытаний, которые якобы состоялись 15 ноября. Согласно предположениям Вашингтона, Москва в качестве учебной цели уничтожила один из своих спутников на низкой околоземной орбите — «Космос-1408» серии «Целина», построенный еще в Советском Союзе.

В результате удара ракетой прямого перехвата DA-ASAT (Direct-ascent anti-satellite), как утверждает командование Соединенных Штатов, образовалось большое облако из обломков. В общей сложности оно добавило свыше 1500 единиц значительного космического мусора на орбиту Земли. Это крупнейшее поле мусора с 2007 года, когда Китай запустил ракету по одному из своих метеорологических спутников. Тогда образовался рой из примерно 2300 обломков. В последующие годы такие испытания проводили США и Индия.

При этом часть обломков передвигается вблизи Международной космической станции, что вынудило находящихся там космонавтов некоторое время укрываться на своих космических кораблях. Вчера стало известно, что россияне Антон Шкаплеров и Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай спрятались в корабле «Союз МС-19» в ожидании пролета мусора, о характере происхождения которого Роскосмос дополнительно не сообщал. «Война будущего начнется в космосе». Большое интервью Дмитрия Рогозина Дмитрий Рогозин рассказал «Газете.Ru» о гонке вооружений в космосе, о перспективах... 29 августа 12:17

The New York Times пишет, что события развивались следующим образом. 15 ноября российские власти предупредили о том, что самолеты должны избегать полетов над космодромом Плесецк. Ранним утром «Космос-1408» был поражен ракетой — спустя несколько минут после запуска. Британская аналитическая компания Seradata утверждает, что это произошло примерно в 6.30 по Гринвичу (9.30 мск).

Примерно в это же время сотрудник службы управления полетами в Хьюстоне неожиданным звонком разбудил астронавтов NASA, находящихся на МКС, и приказал им срочно укрыться в космическом корабле.

«Привет, Марк, доброе утро, извините за ранний звонок. Недавно нас проинформировали о разрушении спутника, теперь нужно, чтобы вы, ребята, приступили к процедуре «убежище», — говорилось в сообщении, адресованном Марку Ванде Хай.

В результате были закрыты люки между отсеками на станции, а космонавты пересели и оставались на протяжении двух часов на корабле, пристыкованном к орбитальному посту, который мог бы их эвакуировать в случае аварии. К МКС пристыкованы два таких корабля — капсула SpaceX Crew Dragon и российский «Союз». В настоящий момент на станции находятся семь космонавтов: Марк Ванде Хай, россияне Шкаплеров и Дубров, недавно прибывшая команда миссии Crew 3 с Раджей Чари, Томасом Маршберном и Кайлой Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер из Германии.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал ракетный удар «безрассудным» и «опасным». Космическое командование также добавило, что обломки будут оставаться на орбите в течение многих лет, создавая «значительный риск для экипажа МКС и других видов деятельности человека в космических полетах».

«Россия продемонстрировала сознательное пренебрежение вопросами безопасности, защищенности, стабильности и долгосрочной устойчивости космического пространства для всех стран. Космическая деятельность лежит в основе нашего образа жизни. Такое поведение просто безответственно», — считает командующий Космическим командованием США генерал Джеймс Дикинсон.

«Жаль, что русские сделали это», — заявил администратор NASA Билл Нельсон, заметив, что есть основания полагать, что Роскосмос был не в курсе планов Минобороны РФ о противоспутниковых испытаниях.

«Заявления России о противодействии оружию и размещению его в космосе неискренни и лицемерны», — отметил представитель Госдепартамента Нед Прайс. Звездные войны XXI века: какое оружие может оказаться в космосе Россия призывает страны мира выработать юридически обязывающее соглашение для предотвращения силового... 15 апреля 13:25

Официальные лица ведомства уже поговорили с Роскосмосом по поводу противоступниковых испытаний, подчеркнул Нельсон. Он сказал, что представитель организации Джоэл Монтальбано, курирующий космическую станцию, а также третий высокопоставленный чиновник NASA Боб Кабана находятся в Москве и планируют обсудить испытания со своими российскими коллегами 16 ноября.

Прайс же воздержался от конкретики относительно последующих мер, которые США и их союзники предпримут в связи с произошедшим.

«Но мы собираемся и дальше четко давать понять, что не потерпим такого рода деятельность. Соединенные Штаты хотят очень четко разъяснить, почему это так опасно и почему такое поведение со стороны национального государства безответственно», — выступил он на брифинге.

Пентагон со своей стороны продолжает следить за теми возможностями, которые «Россия, похоже, хочет развивать», уведомил представитель ведомства Джон Кирби.

«Эти возможности могут представлять угрозу не только нашим интересам национальной безопасности, но и интересам безопасности других космических держав. Мы снова очень четко заявили, что хотели бы видеть установления твердых норм, которые ответственно могли бы соблюдать государства», — прокомментировал инцидент он.

Следом за Вашингтоном к осуждениям Москвы также присоединился Лондон. Минобороны Великобритании считает, что образовавшиеся обломки будут представлять угрозу для космонавтов и полетов на годы вперед.

«Российское испытание противоспутникового оружия указало на полное пренебрежение к безопасности и стабильности космического пространства», — сказано в заявлении министра Бена Уоллеса.

Russia have conducted an anti-satellite missile test.



Defence Secretary @BWallaceMP has condemned this activity. pic.twitter.com/Z3sRrSlEBP — Ministry of Defence (@DefenceHQ) November 15, 2021

Официальной реакции Минобороны РФ и Роскосмоса по-прежнему не последовало.

Вместе с этим зампредседателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин заявил, что предположение Госдепартамента США о проведении Россией испытаний не соответствует действительности. Он напомним, что РФ «выступала и выступает против милитаризации космоса».

«Фантазиям Госдепа нет предела. Россия не занимается милитаризацией космоса. Тут наблюдаются двойные стандарты: США, говоря о недопустимости испытания оружия в космосе, сами при этом такие вопросы активно продвигают», — приводит слова депутата «Интерфакс».