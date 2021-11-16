Киев недоволен гуманитарной помощью Москвы республикам Донбасса

Украинские дипломаты считают, что гуманитарная помощь самопровозглашенным республикам Донбасса (ДНР и ЛНР) со стороны России — это «грубое вмешательство во внутренние дела Украины». В то же время они указывают, что это является нарушением минских соглашений и договоренностей в рамках «нормандского формата».

Украинский МИД направил в российское внешнеполитическое ведомство ноту протеста из-за недавнего указа президента России Владимира Путина «Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».

Пресс-служба украинского ведомства выразила свое недовольство пунктами указа, в том числе о «признании «сертификатов», одностороннем определении пунктов пропуска с целью перемещения товаров через временно неподконтрольный участок государственной границы Украины». По мнению Киева, они «ярко демонстрируют целенаправленную политику России по затягиванию временно оккупированных территорий Украины в свое экономическое, политическое, электоральное и информационное пространство».

«Рассматриваем подписание президентом России указа <...> как грубое вмешательство во внутренние дела Украины, нарушение ее законодательства и норм международного права», — говорится в сообщении.

МИД Украины утверждает, что действия российских властей идут вразрез с минскими соглашениями и договоренностями в рамках «нормандского формата».

Несколькими днями ранее Владимир Путин напомнил, что Россия не прописана в Минских соглашениях как сторона конфликта на юго-востоке Украины. В эфире программы «Москва. Кремль. Путин» глава государства подчеркнул, что Россию «пытаются подвигнуть к исполнению минских соглашений».

«Но когда мы задаем вопрос нашим партнерам, в том числе по «нормандскому формату», а что конкретно не исполняет Россия по минским соглашениям и что <...> Россия по минским соглашениям должна была бы сделать, - ответа нет», — пояснил Путин.

По его словам, стороны не могут сформулировать, что конкретно не исполняют по Минску самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики. «Тем не менее от нас требуют публичного исполнения», — добавил российский президент.

Указ Путина

В понедельник, 15 ноября, президент России подписал указ, который направлен на гуманитарную помощь самопровозглашенным республикам Донбасса.

Путин поручил кабмину в течение месяца принять меры, которые бы смягчали процесс допуска товаров из республик на российские рынки. За этот же период министры должны обеспечить признание в России сертификатов о происхождении товаров, которые были выданы организациями ДНР и ЛНР.

Среди мер поддержки — отсутствие количественных ограничений экспорта и импорта товаров, которые будут поступать в Россию из Донбасса.

Этот шаг со стороны Москвы не остался незамеченным в ДНР. Глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин поблагодарил от имени жителей республики Путина за издание этого указа — «нужного для Донбасса гуманитарного шага».

«<...> Путин сделал еще один важнейший шаг в поддержку республик — Россия в полной мере открыла свои рынки для производимых у нас товаров», — написал он в соцсетях.

Пушилин подчеркнул, что применение всех обозначенных в указе мер поддержки «дает промышленным предприятиям ДНР и ЛНР такие же права, как и производителям из Российской Федерации». Он отметил, что трудно уменьшить важного этого документа для самопровозглашенных республик в условиях экономической блокады, которую объявили Украина и страны Запада.

«Это поможет нашим предприятиям расширить рынки сбыта, развивать производство, увеличивать количество рабочих мест», — уверен он.

Киев начал экономическую блокаду республик в 2014 году после того, как местные жители выступили против новой украинской власти. Власти Украины перестали выплачивать гражданам самопровозглашенных республик Донбасса соцпособия, банки прекратили обслуживание счетов населения и местных предприятий. С 2017 года Киев полностью прекратил транспортное сообщение с ДНР и ЛНР.