Белый дом отреагировал на слова Путина о поставках вооружения на Украину

Руководство США согласно с тем, что конфликт на юго-востоке Украины следует решать мирным путем, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. В то же время она призвала Россию «к деэскалации напряженности» в регионе. Таким образом США отреагировали на недавнее выступление российского президента Владимира Путина, который призвал к соблюдению минских соглашений.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американские власти согласны с недавним заявлением российского президента Владимира Путина о том, что конфликт в Донбассе необходимо решить мирным путем.

«Мы приветствуем заявление президента Путина о необходимости разрешить конфликт в Донбассе мирным путем на основе минских договоренностей. Мы поддерживаем активизацию усилий по достижению урегулирования в рамках минских договоренностей и призываем немедленно предпринять шаги по восстановлению режима прекращения огня от июля 2020 года», — подчеркнула представитель администрации США.

Вместе с этим Псаки отметила, что Соединенные Штаты по-прежнему обеспокоены «военными действиями со стороны России в отношении Украины». Она добавила, что американская сторона «призывает Москву к деэскалации напряженности».

В своей речи на коллегии МИД Путин также отметил, что Запад «очень поверхностно относится» к российским «предостережениям и разговорам о красных линиях», а поставки иностранцами летального оружия Украине способствуют обострению внутриукраинского конфликта. Отвечая на вопрос о том, соблюдают ли США «красные линии» или помогают Украине, Псаки заявила, что американские власти «следуют тому, что соответствует интересам США, что соответствует интересам нашей национальной безопасности».

Пресс-секретарь Белого дома также затронула вопрос отношений США и России. «Президент Путин в своей речи <...> затронул широкий спектр тем, в том числе отношения между США и Россией и необходимость поддержания диалога для разрешения множества разногласий. Мы согласны», — сказала она.

В четверг, 18 ноября, российский президент Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии МИД РФ. В своей речи он, в частности, затронул тему вооруженного конфликта в Донбассе. Путин подчеркнул, что партнеры России по «нормандскому формату» — Германия и Франция — лишь на словах поддерживают значение минских соглашений. В реальности, как сказал глава государства, эти страны потакают Киеву, который настроен демонтировать договоренности. Это, по мнению Путина, заводит переговоры в тупик. «Западные партнеры обостряют ситуацию поставками Киеву летального современного вооружения», — добавил он.

Президент все же призвал продолжать посредничество в решении внутриукраинского конфликта. Он заметил, что альтернативы выполнению минских договоренностей в полном объеме нет.

Вместе с тем он обратил внимание, что НАТО сломало механизмы диалога с Россией. Из-за этого отношения с альянсом в удручающем состоянии.

«Аналогично, если не более удручающая ситуация складывается с Североатлантическим альянсом, который проявляет подчеркнуто конфронтационный настрой, настырно и демонстративно приближает свою военную инфраструктуру к нашим границам», — заметил президент.

Путин подчеркнул, что западные страны устраивают провокационные военные маневры вблизи российских границ. Например, зарубежные стратегические бомбардировщики с «серьезным вооружением» летают в 20 км от границы России.

«Мы постоянно высказываем наши озабоченности по этому поводу, говорим о «красных линиях», но, конечно, понимаем, что партнеры наши очень своеобразные и так — как бы сказать помягче — поверхностно очень относятся ко всем нашим предостережениям и к разговорам о «красных линиях», — подчеркнул глава государства.

Вместе с тем он считает, что России следует как можно дольше поддерживать напряжение НАТО при помощи «предупреждений», чтобы «им в голову не пришло устроить нам на наших западных рубежах какой-нибудь ненужный нам конфликт».