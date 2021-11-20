«Наша авиатехника произвела фурор»

Ведущая международная выставка аэрокосмических технологий Dubai Airshow 2021, завершившаяся на этой неделе, для российского военного авиапрома стала едва ли не единственной возможностью в текущем году представить миру свои перспективные виды вооружений. Удалось ли воспользоваться ей – в материале «Газеты.Ru»

В этом году из-за пандемии коронавируса был отменен Международный авиакосмический салон «Париж-Ле-Бурже», он пройдет только в 2023 году. Организаторы назвали решение «неизбежным». Из-за сложной эпидемиологической ситуации в работе китайского Airshow China российская делегация не участвовала. Эти обстоятельства многократно повысили значение авиасалона Dubai Airshow для Москвы. «Оникс» и «Гранит»: как умные ракеты выбирают себе цель В этом году в Минобороны РФ началось формирование специализированного управления по вопросам... 18 ноября 19:14

«Наша авиационная техника на выставке произвела фурор. Единственным павильоном, куда стояла очередь, был павильон самолета Checkmate. Кстати, на него уже появились реальные интересанты за рубежом – назвать их пока не могу», – рассказал «Газете.Ru» директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов.

По его словам, российская сторона не случайно «живьем» привезла на Dubai Airshow «сразу несколько новинок».

«Предвидели, что будет большой интерес, и не ошиблись. Все наши премьеры – это самолеты Checkmate, МС-21, Sukhoi Business Jet повышенной дальности, а также вертолеты «Ансат», Ка-226Т, Ми-28НЭ – привлекли большое внимание. Результатами выставки мы очень довольны», – подчеркнул представитель госкорпорации.

Успех России на Dubai Airshow признают и западные эксперты. «Правительство США ввело санкции против российской оборонной промышленности, но, похоже, это мало что сделало для обуздания интереса к российским самолетам», – отмечалось в статье влиятельного американского журнала The National Interest, посвященной Dubai Airshow 2021.

При этом The National Interest процитировал отчет аналитической службы Конгресса: «Продажа российского оружия является важным источником твердой валюты, способствует укреплению оборонных и политических отношений России с другими странами и поддерживает важные отрасли промышленности».

В журнале также подчеркивалось, что американские парламентарии выразили озабоченность по поводу продаж, поскольку они «поддерживают агрессивную и злонамеренную деятельность России, разжигают конфликты и региональную нестабильность, а также конкурируют с продажами оружия в США».

При этом издание акцентирует внимание на том, что для российской военной промышленности и экспорта принципиально важно продемонстрировать на весь мир тактико-технические характеристики оружия с точки зрения практического использования их вооруженными силами в самой России.

«Наши предприятия серийно [для российской армии] производят очень широкую номенклатуру. От стрелкового оружия, элементов экипировки и боеприпасов до боевой авиации, систем ПВО, бронетехники. В этом году мы впервые начали серийно поставлять вооружения нового поколения – самолеты Су-57 и танк «Армата». Считаю, на текущий момент это лучшая в мире серийная военная техника», – заявил Кладов. «Процент новизны у авианосцев США зашкалил. Это большой риск» Третий атомный авианосец США типа «Джеральд Р. Форд» USS Enterprise (CVN-80) находится на стадии... 19 ноября 19:20

Он добавил, что, кроме того, в войска в 2021 году идут военно-транспортные самолеты Ил-76МД-90А, истребители Су-35С, бомбардировщики Су-34, боевые вертолеты Ми-28НМ и Ка-52. Из наземной техники – танки Т-90М «Прорыв», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь С», комплексы радиоэлектронной борьбы «Красуха-С4». Военные получают также автоматы АК-12 и пистолеты «Удав».

Москва, оснастив оружием собственную армию, будет активно искать иностранных покупателей, что и продемонстрировал авиасалон в Dubai Airshow, констатирует The National Interest. Именно с этим издание связывает подготовку «Ростехом» ряда «громких премьер» для авиасалона.

Так, впервые российская сторона показала сразу шесть образцов вертолетной техники – ударные вертолеты Ми-28НЭ и Ка-52, многоцелевой Ми-171А2 и модернизированный легкий вертолет Ка-226Т «Альпинист».

«Гвоздем» российской программы стала демонстрация прототипа первого российского однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate. Разработчики утверждают, что истребитель обладает значительными преимуществами перед возможными конкурентами. Речь идет, прежде всего, о малой радиолокационной заметности, передовом бортовом радиолокационном комплексе и авионике.

Среди однодвигательных самолетов пятого поколения сопоставимыми характеристиками может обладать только конкурент Су-75 Checkmate – F-35. При этом, по мнению главы «Ростеха» Сергея Чемезова, отечественный истребитель выгоднее экономически.

К самолету привлекает внимание и другая особенность: в нем впервые реализован модульный принцип – он может быть сконфигурирован оптимальным способом под любого заказчика.

Помимо Checkmate Москва сделала упор на презентации беспилотных летательных аппаратов (БЛА). На Dubai Airshow 2021 зрителям показали продукцию компании «Кронштадт» – скоростной ударный беспилотник «Гром» и разведывательно-ударный «Орион-Э».

«Наш «Рособоронэкспорт» в настоящее время успешно продвигает на внешние рынки разведывательно-ударный БЛА «Орион-Э» и еще несколько новинок от компании «Кронштадт». То есть лед тронулся. Потихоньку нашу беспилотную технику начинают узнавать и уважать в мире. Если говорить о разработках компаний «Ростеха», то на данный момент разрешительная документация оформлена на дрон-камикадзе КУБ-БЛА производства ZALA Aero Концерна «Калашников», – пояснил Кладов.