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Армия

«США обманули Европу с F-35. Он дорогой и спорный, но покупать его надо»

Зачем европейцам свой истребитель шестого поколения и каковы шансы его построить

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U.S. Air Force/Capt. Kip Sumner/Reuters
Минобороны Испании отказалось от покупки у США истребители пятого поколения F-35B, заявив, что страна участвует в европейской программе истребителей шестого поколения FCAS. Зачем это нужно Испании и другим странам ЕС – в материале «Газеты.Ru».

«У правительства Испании нет бюджета для участия в каком-либо другом проекте в дополнение к тому, который уже существует. Мы исключаем участие в проекте F-35. Наши инвестиционные обязательства касаются только программы FCAS», – цитирует Reuters слова пресс-секретаря министерства обороны Испании.

Ранее французский деловой журнал Challenges сообщил, что Испания может быть заинтересована в покупке истребителя F-35.

«Испания никогда не была участником программы F-35, не заявляла официально о своем желании купить этот истребитель. Но всегда считалось, что она в этом заинтересована», – рассказал «Газете.Ru» эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Александр Ермаков.

Теперь Мадрид публично и однозначно высказался в пользу FCAS (Future Combat Air System, Система боевой авиации будущего). Это программа развития воздушных военных сил, в которой участвуют Франция, Германия и Испания. Страны совместно разрабатывают истребитель шестого поколения. Он должен заменить четвертое поколение европейских самолетов Eurofighter и Rafale. Ведущие производители программы – французские авиастроительные предприятия Dassault и Airbus. Собственного истребителя пятого поколения у европейцев не было.

Макет будущего истребителяи FCAS впервые показали во время Парижского авиасалона в 2019 году.

При этом вероятность того, что Испания в некой перспективе все-таки приобретет у США истребители F-35В для палубных нужд есть, потому что без такого самолета у значительной части испанских кораблей теряется функционал, считает Ермаков.

«F-35В – единственный в мире самолет с укороченным взлетом. Конечно, Испания может их и не приобретать, но, к примеру, их универсальный десантный корабль-авианосец «Хуан Карлос I» строился специально для того, чтобы с него эксплуатировали самолет с укороченным взлетом. Поэтому возможно, что рано или поздно испанцы купят небольшую партию F-35В именно для палубного применения»,– сказал Ермаков.

По мнению военного эксперта, редактора журнала «Арсенал Отечества» Алексея Леонкова, F-35 весьма дорогое удовольствие для Испании.

«Его отпускная стоимость – около 100 миллионов долларов, плюс затраты на эксплуатацию. Поэтому многие страны, которые участвуют в программе F-35, понимают, что их втянули в авантюру. Но F-35 не уйдет с экспорта, потому что это очень хороший коммерческий проект, который американцы продвигают в странах Европы, продают Австралии, Японии», – сказал Леонков.

В свою очередь, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков считает, что F-35 «нельзя назвать полностью доработанным проектом».

«В конструктивном отношении эта машина не очень доработана, в отдельных ситуациях теряется бортовое оперение. Этот истребитель не до конца доработан и с точки зрения программного обеспечения и бортовой электроники, которая периодически дает сбои. И все это стоит бешеных денег», – сказал Сивков.

Именно поэтому Европа и делает ставку на собственный истребитель шестого поколения. «США, грубо говоря, обманули Европу с F-35. Они думали, что союзник решит вопрос с пятым поколением и своих работ не вели. Им обещали. Истребитель в итоге получился сверхдорогой и спорный по характеристикам, но покупать его надо. Поэтому следующее поколение Европа решила строить сама, уже не оглядываясь на Вашингтон», – утверждает военный политолог, доцент РАНХиГС Валерий Волков.

Пока работы по проекту FCAS продвигаются медленно: Европа находится в экономическом кризисе, осложнят ситуацию и пандемия коронавируса.

«Но движение по проекту есть. Так или иначе, но Европа будет закупать свои собственные самолеты», – заключил Леонков.

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