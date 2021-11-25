Над Россией прогрохотал «Глобальный гром». Что известно об учениях США

«В ходе учения стратегических сил США Global Thunder 10 стратегических бомбардировщиков отрабатывали вариант применения ядерного оружия против России практически одновременно с западного и восточного направлений», — пояснил глава военного ведомства России.
Стратегические учения Global Thunder («Глобальный гром») 22 (GT22) завершились еще 10 ноября. В них участвовали далеко не только стратегические бомбардировщики ВВС США. Учения включали недельную стратегическую командно-штабную тренировку с привлечением частей и соединений нескольких видов ВС США, в первую очередь авиационных, морских и наземных стратегических ядерных сил.
Стратегическое командование ВС США (USSTRATCOM) подобные мероприятия проводит в плановом порядке и ежегодно. Особый упор в ходе учений в этом году делался на готовность сил и средств ВС США к применению ядерного оружия и создание условий для стратегического сдерживания от различных угроз со стороны вероятного противника.
В ходе учений Global Thunder осуществлялась проверка боевой готовности, уровень подготовки органов управления, слаженность в работе всех должностных лиц штабов и расчетов командных пунктов, доведение до частей и подразделений боевых задач, контроль за их выполнением, а также качество и полнота отработки вопросов взаимодействия.
Учения USSTRATCOM представляют собой совокупность согласованных и взаимоувязанных по цели, задачам и времени учений наземных Стратегические ядерные силы (СЯС), авиационных и морских (АСЯС, МСЯС), объединенных единым замыслом и планом, проводимых под общим руководством и непосредственным управлением USSTRATCOM для решения стратегических задач в ядерной войне.
Целью учений является подготовка к нанесению сокрушительного удара по гипотетическому противнику.
Руководство учением осуществлялось с командного пункта Стратегического командования ВС США, который располагается на базе ВВС США Оффутт (штат Небраска).
Как утверждают авторы замысла учений, Global Thunder были «разработаны для реалистичных тренировок против смоделированных противников с целью оценки областей для дальнейшего повышения боевой готовности СЯС и возможностей стратегического сдерживания». Учения включали в себя полеты стратегических бомбардировщиков, обучение личного состава наземных СЯС и проверку готовности ракетных подводных крейсеров стратегического назначения к пуску баллистических ракет морского базирования.
К особенностям учения Global Thunder можно отнести: привлечение в основном стратегических ядерных сил видов вооруженных сил США; учения проводились не только под общим руководством Верховного главного командования, но и под его непосредственным управлением; в ходе мероприятий отрабатывалось решение стратегических задач.
Целью Global Thunder является подготовка сил и средств СЯС ВС США к уничтожению массированными, групповыми и одиночными ядерными ударами наиболее важных стратегических объектов и группировок средств ядерного нападения гипотетического противника, группировок его войск (сил), объектов военной экономики, систем государственного и военного управления.
Составными частями учения являлись отработка боевых действий наземных СЯС, стратегической авиации и морских СЯС.
В ходе мероприятия происходили тренировки по возможному нанесению согласованных массированных (групповых, одиночных) ядерных ударов, а также боевые действия обеспечивающих сил и средств (в первую очередь, самолетов-заправщиков стратегической авиации).
Помимо стратегических ядерных сил, в учении Global Thunder принимали участие стратегические бомбардировщики В-1В Lancer из состава 28-го бомбардировочного крыла (авиабаза Эллсуорт, штат Южная Дакота). Подчеркнем, что самолеты В-1В рассматриваются командованием ВВС США в качестве основных бомбардировщиков для действий с обычными средствами поражения. Именно самолеты этого типа недавно приближались к границам Российской Федерации.
В GT22 также принимали участие силы и средства союзников США, включая Австралию и Великобританию. Персонал союзников «интегрируется в группы высшего военно-политического руководства и работает в широком спектре областей, предлагая политическую поддержку и оперативное понимание», как утверждают организаторы учения.
«Такие учения как Global Thunder предполагают тщательное планирование и координацию, и предоставляют нам очень ценную возможность для обучения личного состава», – заявил командир соединения подводных лодок (Commander, Submarine Group, CSG) ВМС США контр-адмирал Роб Гоше.
«Постоянно проверяя нашу готовность к конфликту, мы гарантируем, что остаемся безопасными, надежными, эффективными и готовыми к боевому применению стратегическими силами сдерживания», – заключил адмирал.