Почему нельзя верить фильму «А зори здесь тихие»

В наше время, когда Великая Отечественная уже очень далека по времени от нас, важно понимать правдивость книг и фильмов о ней. От этого зависит память, которую мы будем передавать из поколения в поколение. О том, как отличить правду от фальши, – читайте в авторской колонке журналиста Сергея Варшавчика специально для «Газеты.Ru».

Я, например, остро чувствую фальшь в произведениях о войне. Взять хотя бы знаменитую повесть Бориса Васильева – «А зори здесь тихие», по которой в 1972 году режиссер Станислав Ростоцкий снял одноименный фильм. Наследницы «Ночных Ведьм». Кто в России готовит женщин-пилотов для ВКС В годы Великой Отечественной войны в СССР существовал женский полк ночных бомбардировщиков. Сегодня... 26 ноября 11:10

А почему, собственно?

Стал разбираться и выяснил, что повесть – выдумка, основанная на реальном эпизоде войны, когда семеро бойцов, служившие после ранения на одной из узловых станций Кировской железной дороги, уничтожили немецких диверсантов, пытавшихся взорвать участок пути. В живых остался командир-сержант, которому после войны вручили медаль «За боевые заслуги».

«Ничего принципиально нового в этом сюжете не было. Работа встала. А потом вдруг придумалось – пусть у моего героя в подчинении будут не мужики, а молоденькие девчонки. И все – повесть сразу выстроилась. Женщинам ведь труднее всего на войне», – подчеркнул автор.

Ну да, обычные солдаты не интересны. То ли дело девчонки, да еще красивые, которые в бане моются. Расчет оказался точен, тем более что ленту снимал фронтовик, спасенный фронтовой медсестрой, которой Ростоцкий и посвятил фильм.

Мне же куда больше по душе художественный фильм «В небе «ночные ведьмы», снятый в 1981 году о девушках из 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка их однополчанкой, Героем Советского Союза Евгенией Жигуленко. О реальных героинях большой и кровавой войны, летавших в крошечных ПО-2 без вооружения и парашютов и совершивших сотни боевых вылетов.

Высоко ценю повести и рассказы Василя Быкова об артиллеристах и пехотинцах, по которым сняты замечательные картины — «Долгие версты войны», «Его батальон», «Дожить до рассвета», «Третья ракета» и ряд других.

А вот к его партизанским произведениям равнодушен, хотя, казалось бы, по повести «Сотников» режиссер Лариса Шепитько сняла один из самых пронзительных фильмов о войне — «Восхождение». Но не верю. Быков воевал на фронте командиром взвода полковой, затем армейской артиллерии. В партизанах не был, не пережил, и это ощущается.

Если хотите почитать про народных мстителей, рекомендую «Люди с чистой совестью» Героя Советского Союза генерала Петра Вершигоры.

Потрясающая личность – режиссер, фотограф, военный корреспондент, ставший разведчиком и возглавивший после ранения Сидора Ковпака в 1943 году самый крупный советский партизанский рейдовый отряд. Никакого надрыва и тоски, книга читается как увлекательный боевик, несмотря на свою строгую документальность. Иван Старчак. История капитана, который в 1941 году спас Москву Во время битвы за Москву осенью 1941 года оборону на одном из важнейших участков фронта... 25 ноября 13:29

То же самое и с произведением, с которого началась вся отечественная проза, которую позже назвали лейтенантской – «В окопах Сталинграда». Автору, который получил за те бои очень ценимую на фронте медаль «За отвагу», веришь с первых же строк. Проза капитана-сапера Виктора Некрасова созвучна «Севастопольским рассказам» поручика артиллерии Льва Толстого. Тот же тон бойца переднего края, который рассказывает о самом тяжелом и страшном просто и доступно.

На войне, где человек раскрывается на все сто процентов, столько всего происходит, что никакая писательская фантазия не угонится.

И поэтому так интересно читать документальные повести Александра Бека «Волоколамское шоссе» и «День командира дивизии» – о героях битвы за Москву, старшем лейтенанте Баурджане Момыш-Улы и генерале Афанасии Белобородове.

Последнего, кстати, в экранизации 1983 года прекрасно сыграл Валерий Цветков. Умные, самобытные люди, для которых война – это не «ура» с пистолетом в руке, а прежде всего умение думать, в том числе и за противника. Отрадно, что их ценный боевой опыт изучают в нынешних Вооруженных силах страны, в частности, в военных академиях.

Похожая ситуация и с Константином Симоновым и его знаменитой трилогией «Живые и мертвые». Там, где писатель был и видел все воочию – читается убедительно и достоверно. Например, посещение главным героем, военным корреспондентом Иваном Синцовым комбрига Серпилина, в полку которого в июле 1941-го за один день подбили 39 немецких танков и бронемашин.

Эпизод написан по фронтовым дневникам Симонова, а прообразом Серпилина (которого в одноименной экранизации Алексея Столпера сыграл фронтовик Анатолий Папанов) послужил сгинувший в тех боях полковник Семен Кутепов.

А дальше – скучнее. Поскольку Симонов в боях не участвовал – все же это не корреспондентское дело – описания боевых действий, в которых участвует Синцов – схематичные. «Солдатами не рождаются» слабее «Живых и мертвых», а «Последнее лето» хуже второй книги. Это тоже легко объясняется – Симонов все реже выезжал на фронт, что в итоге сказалось на прозе.

В наше время много снимают фильмов о Великой Отечественной. Из последних лент отмечу работу якутских кинематографистов «Рядовой Чээрин» — по мотивам повести писателя-фронтовика Тимофея Сметанина. Несмотря на скромный бюджет в 5,5 миллиона рублей, кинорассказ о фронтовых буднях снайпера-якута и его однополчан получился, на мой взгляд, достоверным и убедительным.

Фронтовикам есть что передать нам. Надо только отличать вымысел от реальности.