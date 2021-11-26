Дом Т-34. Где можно узнать историю лучшего танка XX века

Важнейшим аспектом воспитания молодых россиян является сохранение исторической памяти. Но историю нужно не только знать, но и иметь возможность увидеть, а еще лучше – пощупать своими руками. Сделать это можно на Дмитровском шоссе, в Мытищинском районе Подмосковья – в музее танка Т-34. О единственном в мире музее, экспозиция которого целиком посвящена одному-единственному типу танка – в авторской колонке журналиста Владимира Седова специально для «Газеты.Ru».

Музей находится там, где осенью – зимой 1941-1942 гг. проходил оборонительный рубеж наших войск, сыгравший важную роль в контрнаступлении Красной армии. Именно здесь начиналась первая большая победа Советского Союза в Великой Отечественной войне. И важнейшую роль в этих боях сыграли легендарные «тридцать четверки». Почему нельзя верить фильму «А зори здесь тихие» В наше время, когда Великая Отечественная уже очень далека по времени от нас, важно понимать... 26 ноября 14:24

Одним из тех, кто стоял у истоков создания самого узнаваемого танка Второй мировой войны, был конструктор Николай Кучеренко. Он участвовал в разработке и занимался организацией производства многих советских танков – таких как Т-24 и быстроходные танки БТ-2, БТ-5, БТ-7 и БТ-7М.

В конце 30-х годов XX века он вместе с советским инженером-конструктором Александром Морозовым под руководством Александра Кошкина разрабатывал Т-34. Эта боевая машина стала настоящей революцией в танкостроении. По сути, ее создавали эволюционным путем: методом проб и ошибок, серьезных вычислений и испытаний.

Впервые создатели танка предложили свой проект Главному военному совету еще летом 1938 года. Машину забраковали, но инженерам все же позволили продолжить разработки. К 1940 году, менее чем за два года, создание танка завершили.

Но, чтобы показать машину руководству страны и приступить к испытаниям, новому изделию требовался определенный пробег. Инженеры-конструкторы хорошо понимали – медлить нельзя, а бюрократические проволочки подобны смерти. Война была уже на пороге.

Поэтому создатели Т-34 сами организовали и повели машины из Харькова в Москву, а затем обратно, доказав, что по ходовым характеристикам они могли потягаться с немецкими конкурентами.

Новый советский танк успели запустить в производство и поставили на вооружение в кратчайшие сроки. Нападение Германии и ее союзников страна встретила, имея на вооружении всего 1225 Т-34, но к концу войны их было уже свыше 52 тысяч. Американский историк танковых войск Тед Релоуз назвал Т-34 «лучшим танком XX века». Может быть, звучит громко, но справедливо.

О разработке танка Николай Кучеренко в конце жизни много и подробно рассказывал своей дочери – писательнице и поэтессе Ларисе Васильевой, которая в 1976 году, находясь у постели умирающего отца, пообещала ему во что бы то не стало сохранить историю создания Т-34 для потомков.

Слово Васильева сдержала, и в 1983 году в Советском Союзе вышла «Книга об отце». В ней были воспоминания инженеров, конструкторов и ветеранов-танкистов, приложивших руку к созданию главного танка Красной армии.

«Откликом на публикацию стали в буквальном смысле мешки писем, в которых люди, тем или иным образом причастные к танку Т-34, делились с Л.Н. Васильевой фактами, воспоминаниями, присылали фотографии и документы», – сообщает официальный сайт музейно-мемориального комплекса «История танка Т-34».

Экспонатов и исторических документов у Ларисы Васильевой в конце концов оказалось так много, что хранить их в квартире стало невозможно. Тогда дочери инженера-конструктора посоветовали организовать музей на своей даче.

2 мая 1985 домашний музей открылся и принял первых посетителей. Уникальная коллекция Васильевой быстро обрела популярность. Ей стали присылать важные документы и экспонаты из разных стран мира. «Асимметричная война». Кому угрожают беспилотники Ирана Глава Минобороны Израиля Бени Ганц назвал военный потенциал Ирана «угрозой миру». Особый акцент он сделал... 26 ноября 12:28

Свой дом «тридцать четверка» наконец обрела в 2000 году, после обращения Васильевой к мэру Москвы и главе Московской области. Место для музея и разрешение на строительство получили в течение пары месяцев. И в 2002 году – к шестидесятой годовщине разгрома немецко-фашистских захватчиков под Москвой – музей открыл свои двери для посетителей.

Он сразу стал местом паломничества тысяч любителей военной истории. Здесь проводились различные памятные мероприятия с участием официальных лиц и иностранных делегаций. Причина такого интереса – не только в сакральной ценности Т-34 для истории нашей страны, но и в увлекательных экскурсиях и интересной экспозиции.

Возле музея на улице можно увидеть и забраться не только на сам Т-34, но и на более новые и современные образцы танков, такие как Т-54 и Т-80.

Самое интересное скрыто внутри музея – только там можно увидеть прототип первого отечественного танка конструктора Лебеденко, известного как «царь-танк» – далекий предок всех российских танков, который, правда, так и не пошел в массовое производство. Примечательно, что конструктор Лебеденко испытывал свое детище в нескольких километрах от того места, где сегодня находится музей танка Т-34.

Музейные экспозиции объясняют, почему советские конструкторы, создавая танк, применяли то или иное инженерное решение. Чем они руководствовались при установке брони, при создании двигателя и выборе калибра для пушки. Посетители могут узнать, как воевали наши деды, и буквально на собственном примере понять, каково быть танкистом времен Великом Отечественной войны – сделать это поможет механический тренажер механика-водителя танка Т-34.

На такие экскурсии обычно записываются заранее: они содержат элементы квеста и очень нравятся юным патриотам, равняющимся на подвиг героического поколения, защитившего страну от фашизма.

Любой юный россиянин, посетивший музей, узнает о важной роли, которую сыграл танк Т-34 под Москвой, об особенности появления и модификации машины и, конечно же, о людях, которые ее создавали. Личности многих из них десятилетиями были засекречены.

Особенная ценность музея – воспоминания участников Великой Отечественной войны, многих из которых уже нет в живых. Посещение музея – хороший шаг для развития и воспитания патриотических чувств и интереса к своей истории у молодых россиян. Это место, где хранят память о подвигах предков, которые и сегодня вдохновляют молодых граждан России.